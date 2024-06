Élections législatives : comment vérifier votre inscription sur les listes électorales

Vous ne savez pas vous si vous êtes inscrit sur les listes électorales ou dans quel bureau vous devez aller pour voter aux élections législatives fin juin ? Voici comment en avoir le cœur net.

À la surprise générale, le président de la République Emmanuel Macron a décidé de dissoudre l'Assemblée nationale et d'organiser des élections législatives anticipées fin juin et début juillet, engendrant une vive agitation au sein des partis politiques, dans les médias et, bien entendu, dans la population. Malgré l'enjeu de ce nouveau scrutin, les dates fixées, à savoir le 30 juin pour le premier tour et le 7 juillet pour le second, et le délai très serré risquent toutefois de prendre de court de nombreux citoyens, qui ne s'attendaient pas à devoir revoter de sitôt – d'autant que les élections européennes, souvent perçues comme "peu importantes", se distinguent par un taux d'abstention très élevé.

Or, selon l'Insee, 10,6 millions de Français seraient non-inscrits ou mal-inscrits sur les listes électorales, soit 21 % des électeurs. Un Français sur trois enregistré sur les listes électorales n'était pas inscrit dans la commune où il résidait lors de l'élection présidentielle de 2022, soit 7,7 millions de personnes (16,5 %). Et la situation ne s'est pas vraiment améliorée depuis. Les jeunes sont particulièrement concernés, puisque 39 % des 18-25 ans sont inscrits ailleurs que là où ils habitent, généralement dans la commune de leurs parents. Quant aux 25-29 ans, 45 % d'entre eux sont également considérés comme mal inscrits. Aussi, s'il n'est plus possible de s'inscrire sur les listes électorales à l'heure actuelle – à l'exception des jeunes ayant eu 18 ans entre le 9 et le 29 juin, qui sont automatiquement inscrits –, mieux vaut vérifier si l'on est oui ou non bien inscrit, histoire d'éviter les mauvaises surprises le jour J.

© Insee

Élections législatives 2024 : êtes-vous inscrit sur les listes électorales ?

Les Français non-inscrits dans leur commune principale sont, pour la majorité d'entre eux, peu éloignés de leur bureau de vote, puisque la moitié réside à moins de 21 kilomètres. Malheureusement, cela constitue quand même un obstacle pour la participation électorale. Les Parisiens font toutefois figure d'exception puisque le bureau de vote des mal-inscrits se situe en moyenne à 239 kilomètres de la capitale.

Le téléservice "Interroger sa situation électorale" permet de savoir sur quelle liste électorale vous êtes inscrit, de connaître l'adresse de votre bureau de vote, de connaître votre numéro national d'électeur, de savoir si vous avez des procurations en cours et de télécharger votre attestation d'inscription sur les listes électorales. Vous pouvez y accéder par le biais de FranceConnect ou de votre compte Service-public.fr. Attention, si vous êtes inscrit sur une liste électorale de Nouvelle-Calédonie/Kanaky, vous devez utiliser un autre service en ligne. Une fois connecté, indiquez votre nom, vos prénom(s), votre sexe, votre date de naissance et la commune dans laquelle vous pensez être inscrit. Si le téléservice vous identifie, cela signifie que vous êtes bien inscrit dans la commune renseignée.

Mais alors, que faire si vous êtes mal inscrit ? Si le site service-public.fr propose bel et bien un service de changement de liste électorale directement en ligne, les délais sont malheureusement dépassés, et vous devez vous résoudre à voter dans votre ancienne commune, si vous y êtes inscrit. Si, comme les Parisiens, elle est particulièrement éloignée de votre lieu de résidence, vous pouvez toujours faire une procuration (voir notre guide pratique).