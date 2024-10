Free passe son forfait 5G à 350 Go : est-il meilleur que la concurrence ?

L'opérateur Free Mobile vient encore d'augmenter la quantité de data de son forfait 5G, passant de 300 à 350 Go sans aucune augmentation du prix. Une offre généreuse, mais qu'en est-il du côté de la concurrence ?

La bataille fait rage entre les opérateurs ! Après le lancement de SFR Multi fin août et de plusieurs forfaits 5G à moins de 10 €, c'est au tour de Free d'intensifier le rythme et de se jeter de toutes ses forces dans la bataille. Le FAI est dans une belle dynamique, en témoigne son gain impressionnant d'abonnés début 2024. Récemment, il a décidé de gâter ses clients en leur permettant d'envoyer des SMS par Wi-Fi, en 4G et via les données mobiles sans surcoût (voir notre article), en mettant à leur disposition une application pour suivre en temps réel la Ligue 1, ou avec l'offre Free Family.

L'opérateur frappe de nouveau un grand coup en augmentant l'enveloppe data de son forfait 5G. Les abonnés bénéficient désormais de 350 Go de 5G par mois en France métropolitaine, contre 300 Go auparavant, et ce, sans aucune augmentation de prix – il reste à 19,99 € par mois. Cette évolution est effective dès à présent pour tous les abonnés, nouveaux et anciens.

© Free

Forfait 5G Free : un excellent coup marketing de 350 Go

Pour rappel, le forfait 5G de Free intègre les appels, SMS et MMS en illimités avec 350 Go de data en 5G en France métropolitaine, 35 Go de 4G par mois dans plus de 110 destinations, et l'accès à l'application TV OQEE by Free pour accéder à des centaines de chaines en direct et en replay. Bref, un package plutôt complet, si ce n'est le forfait le plus généreux du marché français en termes de volume de données mobiles, le tout en respectant son engagement en 2022 de ne pas augmenter les prix de ses formules vedettes.

Cette pratique est assez courante chez l'opérateur, car c'est la deuxième fois cette année qu'il augmente la quantité de data de l'abonnement sans toucher au prix. Rappelons qu'au lancement de son offre mobile, en 2012, Free Mobile proposait une enveloppe data de 3 Go – ce qui était plutôt généreux pour l'époque, avant de passer à 100 Go en 2017, pour atteindre les 350 Go compatibles 5G aujourd'hui.

© Free

Bien sûr, on ne va pas s'en plaindre ! Reste que ce nouvel abonnement est avant tout un coup marketing de la part de Free, qui se fait passer pour un opérateur généreux et soucieux de ses clients. En effet, qu'il s'agisse de 300 ou 350 Go, toutes ces data sont inutiles pour la majorité des utilisateurs, qui n'en utiliseront pas autant. L'Arcep a calculé que les Français consomment en moyenne 14 Go de données par mois. Bref, payer plus pour plus de Go, c'est jeter de l'argent par les fenêtres.

Forfait 5G : que propose la concurrence ?

Mais Free est-il si généreux que cela ? Que trouve-t-on du côté de la concurrence ? Chez SFR, il est possible de souscrire à un abonnement à 19,99 € par mois pour 300 Go de données 5G utilisables en France métropolitaine et 35 Go de 4G en itinérance depuis plus de 124 destinations. Bouygues Telecom propose également une offre B&You intéressante, avec 300 Go de data et 35 Go de 4G utilisables en Europe et dans les DOM pour 16,99 € par mois. Bref, ça se vaut ! En revanche, les prix d'Orange sont stratosphériques puisque son offre 5G avec 300 Go de données mobiles est à 67,99 € par mois, avec un engagement de 24 mois.

Mais n'oublions pas les MVNO, les opérateurs virtuels, qui ne sont pas en reste pour autant. Ainsi, Lyca Mobile et NRJ Mobile proposent 300 Go de data pour 14,99 € par mois sur le réseau de Bouygues Telecom. Chez Prixtel, il est possible de bénéficier de 250 Go pour 11,99 € par mois, ainsi que de 250 Go pour 12,99 € par mois chez Coriolis. D'excellents rapports data/prix !