La version Web de Google Photos permet dès à présent de sauvegarder automatiquement vos dossiers depuis votre ordinateur. Plus besoin d'ajouter manuellement vos photos et vos vidéos à chaque fois !

Si vous avez un téléphone Android, vous utilisez probablement l'application Google Photos pour stocker toutes vos photos et vos vidéos en ligne sur les serveurs du géant d'Internet. Un outil pratique qui range automatiquement les images prises dans des albums, lesquels peuvent ensuite être partagés avec vos proches. Au fil du temps, le logiciel est devenu bien plus qu'un simple outil de stockage et d'organisation, au point de devenir une véritable plateforme de retouche et de gestion de contenu multimédia.

Pour simplifier la vie des utilisateurs, la version Web de Google Photos se dote d'une fonction de sauvegarde automatique, directement reliée aux dossiers du bureau. Plus besoin de télécharger manuellement vos photos et vos vidéos ! Le logiciel se connecte aux dossiers préalablement sélectionnés et synchronise la version en ligne dès que vous vous connectez à l'application Web.

Google Photos : comment utiliser la sauvegarde automatique ?

Pour activer ce service, il suffit de vous rendre sur le site Web de Google Photos, où une notification devrait apparaître, vous invitant à "sauvegarder automatiquement les dossiers de votre ordinateur". Si cette fenêtre n'apparaît pas, il faut cliquer sur le bouton "Importer" situé sur la barre d'outils, en haut à droite de l'écran. Dans le menu déroulant, vous devez ensuite cliquer sur "Sauvegarde des dossiers", puis autoriser Google Photos à voir les fichiers stockés sur le bureau de l'ordinateur. Il ne reste plus qu'à sélectionner le ou les dossiers à synchroniser. À chaque nouvelle connexion, l'outil détectera les nouvelles photos et vidéos et les transférera.

Par la suite, il sera possible ajouter d'autres dossiers en suivant la même procédure. Attention, à la différence de Google Drive, Google Photos ne fonctionne pas en arrière-plan. Il est donc nécessaire de vous connecter régulièrement pour que la synchronisation se fasse. Mais pour ceux qui cherchent une solution simple et sans installation, cette nouveauté représente une alternative bienvenue.