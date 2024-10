La Ligue 1 à 15 euros par mois : la nouvelle offre de DAZN pour le foot en streaming

Pour attirer les abonnés, DAZN, le diffuseur officiel de la Ligue 1, va permettre de partager son abonnement à 29,99 € par mois sur deux écrans sans surcoût, et donc de diviser son prix par deux. Pile à temps pour le match OM/PSG !

Alors que la saison 2024-2025 de Ligue 1 a déjà bien débuté, de nombreux fans de football se retrouvent frustrés. En cause : la plateforme DAZN, le "Netflix du sport", a récupéré la majorité des droits de diffusion de l'événement. Or, les tarifs pratiqués par la plateforme sont loin d'être donnés ! Il faut en effet compter 14, 99 € par mois (sans engagement) pour accéder à un seul match par jour ou 29,99 € par mois (sans engagement) pour profiter de l'ensemble des rencontres (voir notre article) – et encore, les prix ont été revus à la baisse !

Alors, forcément, l'IPTV et autres solutions illégales séduisent, et DAZN peine à recruter des abonnés et à atteindre les objectifs fixés lors de son lancement ! Actuellement, la plateforme compterait environ 500 000 abonnés selon L'Equipe. Aussi, elle s'efforce de séduire les amateurs de sport à grands renforts d'offres promotionnelles et de période d'essai gratuite. À l'occasion du match OM-PSG prévu le 27 octobre prochain, DAZN annonce le retour d'une fonction qui avait disparu avec la création des nouveaux abonnements Ligue 1 : la possibilité de regarder les matchs sur deux appareils en simultané. De quoi offrir la possibilité du partager l'abonnement !

Partage DAZN : des offres promotionnelles qui se multiplient

Jusqu'ici, un abonnement DAZN permettait d'enregistrer un nombre illimité d'appareils mais de visionner seulement un seul flux à la fois. Pour profiter des contenus et diffusions de la plateforme sur un deuxième écran, il fallait souscrire à l'onéreuse option "Unlimited Plus", facturée 20 € par mois. Cela élevait donc la facture totale à 49,99 € par mois, avec un engagement de 12 mois ! Ce n'est donc désormais plus le cas. Un changement qui laisse la possibilité de partager son compte et le prix de l'abonnement, de 29,99 € par mois, avec quelqu'un d'autre – ce qui reviendrait donc à 15 € par mois pour chacun.

Dans la foulée, DAZN annonce également une autre offre promotionnelle de 19,99 € par mois pour un flux sur un seul écran à la fois, avec un engagement d'un an. Cet abonnement est valable du 14 au 27 octobre. Reste à savoir si cela attirera véritablement de nouveaux abonnés, d'autant plus les douze mois d'engagement rendent l'offre de moins en moins intéressante, puisque la compétition s'arrêtera de mi-mai à mi-août 2025...