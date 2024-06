Comment faire une procuration en ligne pour les élections législatives

Vous ne pourrez pas vous rendre en bureau de vote pour les élections législatives à la fin juin ? Pas de problème, vous pouvez désormais établir une procuration en ligne sans avoir à vous déplacer. Voici la marche à suivre.

À la surprise générale, le président de la République Emmanuel Macron a décidé ce dimanche 9 juin de dissoudre l'Assemblée nationale et d'organiser des élections législatives anticipées. Malgré l'enjeu de ce nouveau scrutin, les dates fixées, à savoir le 30 juin pour le premier tour et le 7 juillet pour le second, comme le délai très serré risquent toutefois prendre de court de nombreux citoyens qui avaient prévu un autre programme en cette période estivale, propice aux départs en vacances.

Si vous êtes dans cette situation, sans possibilité de reporter vos projets, vous ne pourrez pas vous rendre dans votre bureau de vote habituel pour remplir votre devoir. Mais il est heureusement possible de vous exprimer sans vous déplacer ! Plutôt que de perdre votre voix, vous pouvez en effet établir une procuration afin qu'un de vos proches aille voter à votre place, en se présentant en votre nom pur glisser le bulletin dans l'urne. Mieux encore, les démarches sont désormais dématérialisées et vous pouvez les effectuer en ligne, avec un ordinateur, un smartphone ou une tablette !

En effet, l'application France Identité, disponible gratuitement sur le Play Store et l'App Store, permet de dématérialiser votre carte d'identité et votre permis de conduire pour les stocker dans votre smartphone, et ainsi vous authentifier facilement sur les services en ligne via FranceConnect. Depuis peu, elle permet désormais de faire des procurations de façon 100 % dématérialisée, sans passer par le commissariat ou la gendarmerie, par le biais du site Web maprocuration.gouv.fr, disponible depuis le printemps 2021.

Procuration en ligne : comment effectuer les démarches ?

Il y a quelques conditions à respecter pour pouvoir faire votre procuration par France Identité. Tout d'abord, il faut que votre carte d'identité soit déjà dématérialisée dans l'application, ce qui signifie que vous devez en posséder une de la dernière génération – la fameuse CNIe qui, distribuée depuis août 2021, intègre une puce et un QR code.

© France Identité

Ensuite, il vous faut faire certifier votre identité numérique afin de, par la suite, accéder à des démarches sensibles de façon totalement dématérialisée. Pour cela, vous devez vous déplacer une seule fois en mairie, et après vous êtes définitivement tranquille. Vous pouvez initier la demande de certification de votre identité numérique depuis votre application France Identité. Confirmez votre adresse mail, saisissez votre code personnel, puis lisez le QR code de votre carte d'identité. L'application génère alors un QR code valable un mois, que vous allez présenter à l'agent afin qu'il compare vos empreintes digitales à celles présentes sur votre carte d'identité. Attention, seul un nombre restreint de mairies est actuellement habilitée à effectuer la procédure, car le dispositif est encore en cours de déploiement – vous trouverez la liste des mairies habilitées sur ce site.

Dans les 48 heures après votre passage en mairie, vous serez notifié par e-mail et dans votre application du résultat de votre demande de certification. Rendez-vous alors sur le site maprocuration.gouv.fr, où vous devez vous identifier avec FranceConnect. Remplissez le formulaire de procuration en indiquant les informations du tiers de confiance qui votera pour vous, puis choisissez la vérification en ligne avec France Identité. Scannez alors le QR code affiché à l'écran, saisissez votre code personnel et lisez votre carte en NFC. Le tout doit être fait dans un délai de 20 minutes, sans quoi vous devrez alors faire vérifier votre identité par une autorité habilitée (policier, gendarme, agent consulaire) pour faire valider votre procuration. Et voilà, le tour est joué !