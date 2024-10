Google Photos se dote de filtres pour améliorer rapidement vos photos

Google Photos va bientôt intégrer plusieurs filtres pour vous aider à améliorer rapidement vos photos, et ce, directement depuis le menu de partage. L'édition d'images n'aura jamais été aussi simple !

Si vous avez un téléphone Android, vous utilisez probablement l'application Google Photos pour stocker toutes vos photos et vos vidéos en ligne sur les serveurs du géant d'Internet. Un outil pratique qui range automatiquement les images prises dans des albums, lesquels peuvent ensuite être partagés avec vos proches.

Afin de rendre la retouche photo simple et accessible à tous, sans avoir à passer par des applications tierces, Google s'apprête à introduire une option pour vous permettre d'améliorer rapidement vos photos avant de les partager avec vos proches ou sur les réseaux sociaux. Cette fonction avait déjà été découverte par nos confrères d'Android Authority un peu plus tôt dans l'année, en analysant l'APK de l'application, mais elle était encore en développement. Elle proposait alors un seul filtre d'amélioration. Les choses se précisent un peu plus puisque, cette fois, ils ont découvert l'ajout de deux filtres supplémentaires, ainsi que des modifications visuelles du menu.

Google Photos : l'édition rapide pour tous à portée de doigt

Parmi les changements apportés, un bouton "Améliorer la photo" apparaît dans le menu de partage, à côté des options "Créer un lien", "Envoyer des photos", "Ajouter à l'album" et "Créer un album". L'option ouvre alors une fenêtre d'aperçu de la photo, avec un carrousel comportant trois filtres : Améliorer, Réchauffer et Froid. En bas de l'écran se trouvent les boutons "Annuler" et "Partager", qui ont désormais la forme de pilules. Il suffit d'appuyer longuement sur l'aperçu pour voir la photo d'origine, afin d'effectuer une comparaison avec la version améliorée.

Il est tout à fait possible que Google prévoie d'ajouter davantage de filtres ou d'apporter d'autres modifications à l'interface, mais, sinon, l'entreprise devrait bientôt déployer cette fonction auprès de tous les utilisateurs. De quoi renforcer la position de Google Photos en tant qu'outil incontournable pour le stockage et la gestion des photos.