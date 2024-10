Cette mise à jour Samsung fait planter des smartphones Galaxy - ne l'installez pas sur ces modèles !

Attention si vous possédez un de ces smartphones Samsung ! Une mise à jour récente du système peut planter complètement l'appareil en supprimant toutes les données et les applis qu'il contient.

Samsung distribue actuellement diverses mises à jour pour la surcouche One UI 6.1.1 pour ses smartphones les plus récents ainsi que des correctifs de sécurité pour les plus anciens. Les appareils du constructeur contiennent un certain nombre d'applications qui ne proviennent pas de fournisseurs tiers, mais de la société sud-coréenne elle-même.

C'est le cas de SmartThing, une application mobile qui permet de contrôler les appareils connectés de votre foyer directement à l'aide de votre smartphone. Mais une mise à jour cause actuellement des problèmes majeurs dont les conséquences sont dramatiques pour plusieurs modèles.

En effet, de nombreux utilisateurs de smartphones Samsung se retrouvent avec leurs téléphones bloqués dans une boucle de redémarrage, c'est-à-dire qu'ils restent bloqué lors de la tentative de chargement du système d'exploitation. Ils deviennent donc inutilisables. Cela concerne des appareils assez anciens, tournant sous Android 12 :

Galaxy A90

Galaxy M51

Galaxy S10 Lite

Galaxy S10e

Galaxy S10

Galaxy S10+

Galaxy S10+ 5G

Galaxy Note10

Galaxy Note10+

Galaxy Note 10+ 5G

Samsung a désormais reconnu le problème et a envoyé un avertissement correspondant à ses smartphones équipés d'Android 12 via l'application SmartThings. La mise à jour a également été supprimée du Play Store et de l'App Store.

Si cela vous arrive, la seule solution est de procéder à une réinitialisation complète en accédant au mode de récupération. Pour cela, il suffit d'appuyer simultanément sur le bouton d'alimentation et le bouton de volume haut pendant environ sept secondes, puis de sélectionner l'option de réinitialisation. Vous pouvez également apporter votre appareil au magasin Samsung le plus proche, selon un message partagé par SamMobile. Mais, là encore, il y a un fort risque que les employés effacent les données de votre smartphone pour le faire redémarrer.

Ce n'est pas la première fois que Samsung fait face à un problème similaire. Par le passé, d'autres mises à jour avaient déjà causé des dysfonctionnements, notamment sur le Galaxy S22 en avril dernier.