Google Chrome va permettre de faire une recherche dans l'historique en posant des questions

Google Chrome va bientôt accueillir une nouvelle fonction dopée à l'IA. Elle permettra d'effectuer des recherches à partir du contenu réel des sites visités, et plus seulement de leur nom. Deux autres outils feront également leur apparition.

En pleine course pour dominer le marché de l'intelligence artificielle générative, Google continue, petit à petit, à intégrer de l'IA au sein de ses différents services. Après avoir intégré son chatbot maison, Gemini, dans Gmail, Docs ou encore Calendar, c'est au tour de son navigateur Web Chrome d'y avoir droit. Alors que le géant d'Internet travaille sur un raccourci Gemini dans la barre d'adresse permettant de converser directement avec l'IA, il a annoncé, dans un billet de blog paru le 1er août, l'arrivée prochaine de trois nouvelles fonctions dopées à l'IA. L'une d'elles permettra notamment de demander directement à Chrome, en tapant une simple question, de trouver une information dans l'historique. Un outil qui avait déjà été repéré en juin dans la version Canary du navigateur – le canal qui permet aux développeurs et aux passionnés de tester les nouvelles fonctions du navigateur et de donner leur avis afin de les améliorer (voir notre article) – et qui devrait arriver sous peu.

Historique Google Chrome : une fonction de recherche par IA pour mieux s'y retrouver

La recherche d'une page Web datant de plusieurs jours ou semaines peut s'avérer frustrante, car elle implique souvent de passer au crible une mer d'URL visitées. Bref, c'est mission impossible. Aussi, "nous souhaitons introduire une interface plus conversationnelle dans l'historique de Chrome, afin que les utilisateurs n'aient pas à se souvenir des URL", explique la vice-présidente de Chrome, Parisa Tabriz. Avec cette fonction, on pourra effectuer des requêtes en langage naturel pour retrouver la bonne page dans l'historique des pages Web consultées, en s'appuyant sur leur contenu réel. Par exemple, on pourra demander quel est le vendeur de glaces que l'on a visité la semaine dernière. Pour cela, il suffit de se rendre dans l'historique et de taper la question dans la barre de recherche. Chrome utilise ensuite une combinaison d'URL, de titre et de contenu de la page pour ensuite afficher les résultats de recherche les plus pertinents. Cela augmente considérablement les chances de trouver ce que l'on cherche !

© Google

Mais quid du respect de la vie privée ? Google assure que Gemini n'utilisera pas directement nos données pour entraîner ses modèles d'intelligence artificielle et qu'il analysera "seulement" les URL, les titres et les contenus des pages. "Tout ce qui concerne l'historique de navigation est une donnée ultra personnelle et sensible. Nous pensons à la protection de la vie privée dès le départ et dès la conception", assure Parisa Tabriz. Une déclaration qui contraste avec ce qu'avait déclaré l'entreprise précédemment, en avouant que les recherches par historique, le contenu des pages correspondantes et les données générées par l'IA peuvent être consultés par l'entreprise et ses équipes pour améliorer les modèles de son intelligence artificielle. Toutefois, cette fonction sera optionnelle et pourra être désactivée à tout moment. Elle ne pourra également pas être utilisée en mode navigation privée.

IA dans Google Chrome : l'arrivée prochaine de Google Lens et d'un comparateur de prix

En parallèle, Google va déployer deux autres fonctions dopées à l'IA dans Chrome. La première est Google Lens, le système de reconnaissance d'images lancé en 2017, qui n'était jusqu'à présent disponible que sur Android et iOS. Avec la nouvelle mise à jour de Chrome, Google Lens sera désormais accessible sur la version Web de son moteur de recherche. "Cela signifie que vous pourrez facilement sélectionner, rechercher et poser des questions sur tout ce que vous voyez sur le Web, sans quitter votre onglet actuel", précise le billet de blog.

© Google

Pour cela, il suffira de cliquer sur l'icône de l'appareil photo dans la barre de recherche, puis de cliquer ou de faire glisser le curseur sur l'objet de sa recherche. Il sera également possible d'y accéder en cliquant avec le bouton droit de la souris ou en utilisant le menu à trois points. Une fois la sélection effectuée, les correspondances visuelles et les résultats s'afficheront dans le panneau latéral. On pourra alors les affiner en ajoutant des critères comme la couleur, une marque, ou bien d'autres détails.

Enfin, Google Chrome va se doter d'un comparateur de prix. Baptisée Tab Compare, la fonction génère, grâce à l'IA, un tableau comparatif des produits à partir de plusieurs onglets. On pourra, par exemple, comparer le prix et les caractéristiques techniques de plusieurs enceintes sur une seule et même fenêtre, sans avoir à jongler entre différents onglets et en cherchant les détails et les avis sur le produit disséminés sur différentes pages et sites Web.

© Google

IA dans Google Chrome : un déploiement bientôt en France ?

Il va falloir malheureusement patienter encore un peu avant de pouvoir profiter de ces nouvelles fonctions. Ces dernières commenceront à être déployées dans les prochaines semaines aux États-Unis, avec une activation par défaut. Concernant leur arrivée en France, les choses sont plus compliquées, surtout pour la fonction de recherche dans l'historique par IA. En effet, ce n'est pas sûr que les autorités européennes voient cet outil d'un bon œil. On se souvient encore du tollé qu'avait provoqué la fonction Recall de l'IA Copilot de Microsoft, au point que la firme de Redmond avait été obligée de procéder à plusieurs changements radicaux. Résultat des courses : Recall n'a finalement pas été déployé auprès du grand public lors de l'arrivée des PC Copilot+ (voir notre article). Sans compter que le nouvel outil de Google risque de soulever quelques interrogations quant au respect du RGPD...