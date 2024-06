Historique Google Chrome : une fonction de recherche par IA pour mieux vous y retrouver

Google Chrome devrait prochainement embarquer une nouvelle fonction dopée à l'IA. Elle permettra d'effectuer des recherches à partir du contenu réel des sites visités, et plus seulement de leur nom.

En pleine course pour dominer le marché de l'intelligence artificielle générative, Google continue, petit à petit, à intégrer de l'IA au sein de ses différents services. Bien évidemment, son navigateur Web Chrome n'y échappe pas. On avait déjà repéré un peu plus tôt, dans la version Canary du navigateur – le canal qui permet aux développeurs et aux passionnés de tester les nouvelles fonctions du navigateur et de donner leur avis afin de les améliorer –, un raccourci Gemini dans la barre d'adresse permettant de converser directement avec l'IA (voir notre article). Un moyen plus rapide de collecter des informations, sans écumer Internet.

Mais le géant du numérique ne compte pas s'arrêter là et s'attaque désormais aux recherches dans l'historique de navigation. La recherche d'une page web datant de plusieurs jours ou semaines peut s'avérer frustrante, car elle implique souvent de passer au crible une mer d'URL visitées. Bref, c'est mission impossible. Mais une nouvelle fonction, baptisée "Recherche historique propulsée par l'IA", vient d'être repérée dans la version Canary de Chrome. Et autant dire que ça change tout, puisque cela permettra de rechercher des pages en se basant sur leur contenu réel, et non pas seulement sur l'URL ou le titre. Mais ce n'est pas sans soulever quelques inquiétudes quant à la protection de la vie privée et à l'utilisation des données...

Recherche historique propulsée par l'IA : quid du RGPD ?

Avec cette fonction, on pourra effectuer des requêtes en langage naturel pour retrouver dans l'historique les pages Web consultées, en s'appuyant sur leur contenu réel. Par exemple, si on recherche le site qui renfermait le titre d'un livre qui nous faisait grandement envie, mais dont nous n'arrivons plus à nous rappeler, une simple description de l'histoire permettra à l'IA de retrouver instantanément les pages correspondantes dans l'historique récent. En clair, l'IA – vraisemblablement Gemini – va chercher sur l'ensemble des pages les mots-clés que l'on a tapés. Des options de filtrage par date, catégorie et autres permettront d'affiner la recherche.

Reste que confier son historique de navigation à l'IA de Google soulève des questions au niveau de la confidentialité des données. Bien que le contenu des pages soit stocké et chiffré localement, Google avoue que les recherches par historique, le contenu des pages correspondantes et les données générées par l'IA peuvent être consultés par l'entreprise et ses équipes pour améliorer les modèles de son intelligence artificielle. Voilà qui nous interroge quant au respect du RGPD...

D'ailleurs, ce n'est pas sûr que les autorités européennes apprécient cette nouvelle fonction. On se souvient encore du tollé qu'a provoqué la fonction Recall de l'IA Copilot de Microsoft, au point que la firme de Redmond a été obligée de procéder à plusieurs changements radicaux. Résultat des courses : Recall ne sera finalement pas déployé auprès du grand public lors de l'arrivée des PC Copilot+ (voir notre article). Bref, cela risque de prendre du temps avant que la fonction "Recherche historique propulsée par l'IA" ne soit déployée sur la version stable de Chrome...