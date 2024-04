Gemini dans Chrome : vous allez pouvoir parler à l'IA dans la barre d'adresse

Les utilisateurs de Chrome pourront bientôt voir un raccourci Gemini dans leur barre d'adresse pour converser directement avec l'IA. Un moyen plus rapide de collecter des informations, sans écumer Internet.

En pleine course pour dominer le marché de l'intelligence artificielle générative, Google suit les traces de Microsoft et compte bien intégrer son IA Gemini dans tous ses services – même si son approche est moins agressive que celle de la firme de Redmond pour le moment. Pour rappel, son chatbot, qui repose sur Gemini Pro – un des plus puissants grands modèles de langage (LLM) de l'entreprise –, est conçu pour aider les utilisateurs dans leur vie quotidienne, que ce soit pour rédiger des textes, planifier des événements, générer des images, résumer des documents, écrire des mails ou tout simplement gagner du temps dans leur navigation. À terme, Gemini doit même remplacer Google Assistant. Aussi, la firme de Mountain View l'intègre progressivement au sein de son écosystème, comme Google Messages, où certains bêta-testeurs peuvent désormais dialoguer directement avec l'IA (voir notre article), mais aussi dans Google Maps et dans Gmail. La firme de Mountain View envisagerait même de proposer des fonctions premium, basées sur l'intelligence artificielle générative, sur Google Search, intégrées au sein de l'abonnement payant Gemini Advanced (voir notre article).

Cette fois, le géant d'Internet cherche à intégrer son intelligence artificielle au sein de son navigateur Chrome, directement dans la barre d'adresse – la fameuse omnibox –, par le biais d'une extension. Il suffira d'y écrire "@gemini" avant sa saisie afin d'accéder directement aux services du chatbot, sans devoir se rendre sur son site officiel. Notons que cette fonction est encore en phase de test pour le moment.

Gemini dans Chrome : comment accéder à l'IA dans la barre d'adresse ?

Pour pouvoir utiliser Gemini directement dans Chrome, il faut initialement passer par Chrome Canary, le canal de Google qui permet aux développeurs et aux passionnés de tester les nouvelles fonctions du navigateur et de donner leur avis afin de les améliorer, et définir certains indicateurs. Toutefois, nous sommes parvenus à l'activer à partir de notre version stable de Chrome

► Lancez le navigateur. Tapez ensuite chrome://flags dans la barre d'adresse et appuyez sur la touche Entrée pour valider.

► Vous arrivez sur une nouvelle page intitulée Experiments. qui présente toutes les fonctions expérimentales de Chrome.

► Dans le champ de recherche, en haut, tapez Starter Pack et validez.

► La page affiche alors les résultats de sa recherche en présentant deux options.

► Cliquez dans le menu déroulant, à droite de l'option Expansion pack for the Site search starter pack. et sélectionnez Enabled pre-prod url.

► Il ne vous reste plus qu'à redémarrer Google Chrome Canary pour accéder à @gemini dans l'omnibox.

L'activation par le biais des drapeaux indique que Google désire rendre bientôt Gemini accessible à un plus large public via la barre d'adresse. On ne sait cependant pas encore quand cela sera le cas. Google lui-même ne s'est pas encore exprimé sur cette nouvelle fonction. Il va falloir patienter un peu !