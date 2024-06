Gemini dans Gmail : l'IA débarque enfin pour vous assister

Google déploie enfin Gemini dans Gmail ! L'IA devrait pouvoir vous faire gagner un temps précieux en résumant les échanges de mails et en vous aidant à rédiger les réponses. Mais tout le monde n'y aura pas droit.

En pleine course pour dominer le marché de l'intelligence artificielle générative, Google mise tout sur son IA Gemini, qu'il compte bien déployer dans l'ensemble de ses services. Pour rappel, son chatbot, qui repose sur Gemini Pro, un des plus puissants grands modèles de langage (LLM) de l'entreprise, est conçu pour aider les utilisateurs dans leur vie quotidienne, que ce soit pour rédiger des textes, planifier des événements, générer des images, résumer des documents, écrire des mails ou tout simplement gagner du temps dans leur navigation. À terme, Gemini doit même remplacer Google Assistant. Aussi, la firme de Mountain View étend progressivement son utilisation à certains de ses services. Cette fois, c'est au tour de Gmail d'en profiter !

Dans un billet de blog, le géant de l'Internet annonce le déploiement progressif de son IA dans plusieurs de ses applications phares, dont la version Web de Gmail, après une longue phase bêta. "Nous sommes ravis de vous annoncer la disponibilité générale de Gemini dans le panneau latéral de Gmail", se réjouit-il. De quoi permettre d'augmenter la productivité des utilisateurs !

© Google

Gemini dans Gmail : un assistant à portée de clic

Comme dans les autres services Google, Gemini, ici dans sa version Pro 1.5, s'installe dans un volet latéral à droite de Gmail. Concrètement, il permet de résumer un fil de discussion et de rechercher des informations dans les e-mails et dans les fichiers stockés sur Google Drive. Par exemple, il est capable, si on lui demande, de trouver les confirmations de commande Amazon reçues depuis le début de l'année, de dénicher le numéro d'un bon de commande en particulier ou encore de trouver le lieu de la prochaine réunion d'équipe. Le chatbot peut également suggérer des réponses. Il suffit pour ça d'écrire un prompt expliquant dans les grandes lignes ce que l'on souhaite dire et d'éditer la réponse donnée par l'IA.

Google a également prévu d'intégrer Gemini dans l'application mobile de Gmail, sur Android comme sur iOS. Ainsi, le chatbot va pouvoir résumer là aussi les longs fils de discussion et en afficher les points clés. Une fonction particulièrement pratique lorsque l'on est en déplacement, lorsque l'on a peu de temps et que le petit écran rend la lecture difficile. D'autres fonctions arriveront bientôt sur mobile, comme les réponses intelligentes contextualisées.

© Google

Gemini arrive également dans Google Docs, Sheets, Slides et Drive afin de, là aussi, assister les utilisateurs dans leurs tâches quotidiennes, comme la rédaction de documents, l'organisation de données ou la création de présentations. Malheureusement, toutes ces fonctions ne sont pas gratuites – ce serait trop beau. Elles sont réservées aux utilisateurs utilisant un module complémentaire Gemini Business Enterprise, Education ou Education Premium, ou un abonnement payant Google One AI Premium. Ce dernier coûte 21,99 euros par mois et donne accès à 2 To d'espace de stockage – une enveloppe habituellement proposée, seule, à 9,99 euros/dollars par mois dans l'offre One Premium –, aux avantages habituels de Google One – VPN, aux fonctions supplémentaires dans Google Photos, aux appels plus longs dans Google Meet, etc. – et à l'intégration de Gemini dans l'environnement Gmail et dans la suite applicative de Google.