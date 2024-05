Google Maps a un super zoom secret - voici comment en profiter

L'appli de cartographie de Google a de multiples fonctions pratiques pour afficher des plans et des itinéraires. Mais elle a aussi un super zoom caché qui permet de voir des détails avec une incroyable précision.

Vous connaissez tous Google Maps, cette application indispensable pour se repérer et trouver son chemin. Si vous l'utilisez régulièrement, vous savez déjà qu'elle propose plusieurs types de vue (plan, satellite, relief…) et de nombreux outils pratiques pour établir un itinéraire, trouver un restaurant et même explorer des rues comme si vous y étiez. Le tout, en vous permettant de jongler avec différents niveaux de détails grâce à son zoom, utilisable avec des petits boutons ou une molette de souris.

Mais saviez-vous qu'elle cache aussi un super zoom qui vous permet de voir encore davantage plus d'éléments, même petits ? C'est le "super zoom" de Google Maps, une fonction secrète qui permet d'afficher des plans avec un niveau de détail inédit !

Pour activer ce super zoom, il faut utiliser une astuce simple en modifiant l'URL (l'adresse Internet) de la carte affichée. Tout d'abord, ouvrez Google Maps sur votre ordinateur et passer en vue Satellite, en cliquant sur la petite vignette en bas à gauche du plan, puis recherchez l'endroit que vous souhaitez explorer. Ensuite, Examinez l'URL affichée en haut, dans la barre d'adresse. L'astuce consiste à modifier cette en y ajoutant un code spécifique après le symbole @. C'est le groupe de chiffres qui suit qu'il faut modifier. Il représente la coordination entre le centre de l'image et la taille de la section d'image souhaitée. Le nombre et la lettre après la dernière décimale indiquent la taille en mètres de la section d'image affichée.

Prenons un exemple. Si vous souhaitez zoomer sur la Tour Eiffel, l'URL ressemble à quelque chose comme ça : "https://www.google.com/maps/place/Tour+Eiffel/@48.8579336,2.2935627,875m..." Dans cet exemple, le nombre à modifier est 875. Diminuez-le pour zoomer davantage, par exemple en indiquant 100 ou 25. Et appréciez le résultat ! Avec le super zoom de Google Maps, vous pouvez explorer des lieux comme jamais auparavant. Observez les chantiers de construction de près, repérez les places de parking ou admirez l'architecture des bâtiments dans leurs moindres détails.

Attention toutefois à quelques limites. D'abord, le super zoom de Google Maps n'est pas disponible pour tous les endroits. Ensuite, la qualité de l'image peut varier fortement selon la zone que vous explorez. Enfin, cette astuce peut ne pas fonctionner sur tous les appareils.

Que vous soyez un voyageur en herbe ou un simple curieux, le super zoom de Google Maps est un outil précieux qui vous permettra de découvrir le monde sous un nouvel angle. Le super zoom de Google Maps est un outil formidable qui vous permet de voir la Terre comme jamais auparavant. N'hésitez pas à l'utiliser pour explorer le monde avec une précision incroyable !