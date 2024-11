Les filtres beauté de TikTok seront bientôt interdits aux moins de 18 ans

Aujourd'hui, les filtres de beauté sont pratiquement indétectables, au point de devenir nocifs pour certains utilisateurs. Aussi, TikTok a décidé de les interdire aux moins de 18 ans afin de préserver leur santé mentale.

Les réseaux sociaux proposent une grande variété de filtres, qui font maintenant complètement partie de leur ADN. Ajout d'oreilles de lapin, de taches de rousseur, de tons pastel et de maquillage, ou encore échange de visage... Il y en a pour tous les goûts ! Ils ont été popularisés par Snapchat avant de s'exporter sur les stories Instagram et les vidéos TikTok. Problème : ils sont de plus en plus réalistes. Au point d'avoir un impact néfaste sur la santé mentale de ses utilisateurs, en particulier des plus jeunes.

TikTok a commandé sa propre étude sur le rôle des plateformes en ligne dans la formation de l'identité et des relations des adolescents. Celle-ci indique que les jeunes et les parents s'inquiètent fortement quant à leurs effets sur l'apparence. Aussi, le réseau social a décidé de bloquer certains filtres pour les moins de 18 ans au sein de l'Union européenne et du Royaume-Uni – tant pis pour les autres visiblement. Cela concernera ceux conçus pour modifier l'apparence et "embellir" les utilisateurs, comme le filtre Bold Glamour par exemple. Les filtres humoristiques, comme ceux qui ajoutent des oreilles de lapin ou un nez de chien, ne sont pas concernés. Cette mesure vise à protéger la santé mentale des adolescents, malmenée par les injonctions de beauté parfois inatteignables qui pullulent sur le réseau social.

Filtres TikTok : des filtres indétectables mais nocifs

D'habitude, les filtres se contentent d'ajouter des images 3D sur le visage modélisé, ce qui donne souvent des effets "exagérés". Ceux-ci peuvent se déformer ou sembler glisser lorsqu'on met sa main devant son visage, car la superposition 3D a alors du mal à adhérer à la disposition sur le visage. Or, avec les évolutions technologiques – notamment l'IA –, les filtres semblent ne faire qu'un avec notre véritable visage, y compris lorsque l'on tourne la tête, étire la peau de ses joues ou passe sa main dessus.

Là où les filtres sont devenus redoutables, c'est qu'ils changent subtilement la réalité tout en restant naturels et convaincants. De ce fait, ils deviennent de plus en plus difficiles à détecter, y compris sur des vidéos en temps réel, ce qui risque d'impacter les utilisateurs qui fantasment sur un visage "parfait" qu'ils ne pourront jamais avoir...

En effet, ces micro-ajustements peuvent avoir des effets nocifs sur le bien-être mental, en alimentant les complexes physiques et le manque de confiance en soi, surtout chez les plus jeunes. Petit à petit, de façon insidieuse, ils peuvent aller jusqu'à engendrer de la dysmorphophobie, c'est-à-dire une obsession et des pensées excessives pour un défaut imaginaire ou une légère imperfection sur son visage ou son corps. La perception de la personne est complètement démesurée et l'obsession peut parfois durer plusieurs heures par jour, entraînant du stress, de l'anxiété, un retrait puis un isolement social, des troubles alimentaires et obsessionnels, voire une dépression.

Filtres TikTok : protéger la santé mentale des plus jeunes

"En favorisant une culture d'authenticité, de respect et de soutien, nous pouvons créer un monde numérique où chacun se sent habilité à être lui-même", se réjouit TikTok. La décision de bloquer les filtres de beauté pour les moins de 18 ans peut sembler très généreuse de la part de ByteDance, mais, en réalité, elle ne l'est pas tant que ça. En effet, il se trouve que les régulateurs du Royaume-Uni et de l'Union européenne sont très attentifs en ce moment à ce qui se passe du côté du réseau social chinois en ce qui concerne la protection des mineurs. C'est une manière pour l'application de faire amende honorable.

Ce n'est pas la seule mesure annoncée par TikTok. Le réseau social a fait savoir que les utilisateurs de treize pays européens – on ne sait pas encore lesquels – pourront être connectés à des lignes d'assistance locales, "qui leur fourniront un soutien spécialisé lorsqu'ils signalent des contenus liés au suicide, à l'automutilation, à la haine et au harcèlement dans l'application". En France, la plateforme avait noué un partenariat en 2023 avec l'association E-enfance, qui avait été un succès.

TikTok a également annoncé le test d'un nouveau système reposant sur l'apprentissage automatique pour détecter les utilisateurs mineurs qui contournent les restrictions d'âge. Il sera lancé outre-Manche avant la fin de l'année et pourrait aboutir à la suppression de nombreux comptes. Les algorithmes n'étant pas infaillibles, il sera toutefois possible de faire appel d'une décision de suppression en prouvant son âge.