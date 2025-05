Ce sont les villes les moins stressantes de France - Voici les endroits où il fait bon vivre

Pour profiter de la vie et échapper au stress, de plus en plus de personnes deviennent adeptes du slow living. Découvrez les villes les plus adaptées à ce mode de fonctionnement en France, celles où il fait bon vivre.

Nous vivons une course effrénée, où chaque seconde compte et où nous sommes poussés à performer dans tous les domaines, à en faire le plus possible, à être toujours plus productifs. Un rythme à cent à l'heure qui est loin de convenir à tout le monde, et qui a un impact plus que significatif sur notre santé, physique comme mentale. Aussi, de plus en plus de personnes décident de se détourner de ce mode de vie et d'opter pour le slow living.

Il s'agit d'adopter un rythme de vie plus lent, qui donne la priorité au bien-être, prône un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée, et invite à prendre davantage de temps pour soi. Cette tendance est loin d'être passagère et l'intérêt est réel, en témoignent les 6,8 millions de posts Instagram utilisant le hashtag #slowliving et l'augmentation de 34 % des recherches sur Google au cours de l'année passée, soit une moyenne de 148 000 recherches par mois. Mais toutes les villes ne se prêtent pas à ce mode de vie de la même manière.

Le service de psychologie en ligne UnoBravo a analysé les trente villes françaises les plus peuplées les plus propices, en les classant en fonction de critères tels que le pourcentage d'options de travail à distance, le nombre de cafés, les heures moyennes travaillées, le temps de trajet pour se rendre au travail, la pollution sonore, le nombre d'heures d’ensoleillement en été et le pourcentage d'espaces verts.

C'est donc Limoges qui remporte la palme de la meilleure ville de France pour le slow living. Elle peut remercier pour cela son riche patrimoine artistique et culturel, ses huit heures d'ensoleillement par jour en été et son nombre impressionnant de cafés, qui est de 61 pour 100 000 habitants. En plus, deux tiers de la ville sont couverts d'espaces verts, y compris au niveau de la Vienne, qui traverse la ville et offre des endroits propices aux promenades et aux pique-niques.

Vient ensuite Besançon, avec ses 54 % d'espaces verts et une moyenne de 8,7 heures d'ensoleillement par jour pendant l'été. La ville regorge d'opportunités pour profiter du plein air, que ce soit à vélo, en flânant le long de la rivière ou en découvrant les Fortifications de Vauban, inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO. Elle encourage aussi un mode de vie plus équilibré, avec 70 % des emplois permettant le télétravail, ce qui laisse plus de temps pour profiter des bons moments et de la ville.

En troisième position se trouve Aix-en-Provence, où les habitants bénéficient en moyenne de 12,3heures d'ensoleillement par jour. Même si seulement 32 % des emplois permettent le télétravail, elle compense largement grâce à sa praticité pour les déplacements à pied. Avec un indice de pollution sonore de seulement 35, la ville offre de vrais instants de tranquillité, dont on peut profiter dans l'un de ses 50 cafés pour 100 000 habitants.

Ce top trois est suivi du Havre et de Tours. Néanmoins, toutes ces villes ne font en revanche pas partie du top 10 européen, dominé par Valence (Espagne), Split (Croatie), Grenade (Espagne), Tallinn (Estonie) et Helsinki (Finlande). Vous savez désormais où vous rendre pour profiter de la vie.