Cette astuce populaire sur TikTok explique comment déverrouiller un téléphone sans son code secret

Une astuce très en vogue sur TikTok actuellement explique comment déverrouiller facilement un téléphone sans connaître son code secret. Le truc idéal pour les plus curieux…

On ne le répète jamais assez, mais la curiosité est un vilain défaut ! Il n'empêche que beaucoup rêvent de mettre la main sur le téléphone de leur conjoint ou de leurs proches pour voir quels secrets il renferme. Si c'est votre cas, vous avez sans doute vos raisons, et elles ne regardent que vous – promis, on ne juge pas ! –, mais gardez à l'esprit que ce n'est pas forcément très moral…

Il n'est donc guère étonnant que plusieurs vidéos circulant sur TikTok aient rapidement attiré l'attention des utilisateurs à la recherche du Graal : un moyen de déverrouiller un téléphone sans connaître son code secret. Elles révèlent une astuce soi-disant infaillible pour contourner la sécurité des smartphones en suivant une série de manipulations.

D'après leurs auteurs, il suffirait de se rendre dans "Urgence", sur l'écran de verrouillage, de rentrer *##010*001# sur le clavier et d'appeler pour qu'une notification pop-up vous signalant qu'il est impossible d'effectuer cet appel apparaisse. Il n'y aurait alors plus qu'à balayer l'écran vers le haut au niveau de cette fameuse notification pour que le téléphone s'ouvre comme par magie.

© TikTok

La simplicité apparente de cette technique a séduit des milliers d'utilisateurs, qui, éblouis par la promesse d'une solution aussi simple et rapide, se sont rués pour tester cette méthode sur leur appareil. Pourtant, comme on pouvait s'y attendre, les résultats ne sont pas exactement au rendez-vous. Car si la notification pop-up apparaît effectivement, vous êtes obligés d'appuyer sur "Ok" pour la faire disparaître, et le smartphone reste bloqué. Impossible de swiper !

Déception généralisée donc, car cette astuce ne vous permettra pas d'entrer dans le téléphone de votre ex ni de débloquer celui qui a été oublié sur le coin de la table. La plupart des utilisateurs semblent d'ailleurs rapidement comprendre qu'ils ont été victimes d'un stratagème visant à accumuler des vues et des likes. On peut voir de nombreux commentaires signaler que cela ne fonctionne pas, ou tout simplement indiquer la marque de leur smartphone pour savoir comment le déverrouiller, faute d'y être parvenu avec la méthode présentée.

Mais au fond, était-ce vraiment surprenant ? Imaginez un instant ce que cela impliquerait si une telle astuce fonctionnait vraiment. Si l'on pouvait, en quelques gestes, forcer l'accès à n'importe quel téléphone. Ce serait la porte ouverte à toutes les indiscrétions !

Les concepteurs de smartphones investissent des millions dans des technologies de sécurité sophistiquées. Aucune des grandes marques de téléphone ne laisserait passer une telle faille, et heureusement ! Cette vidéo n'est tout simplement qu'un attrape-débile (pour être poli), un de ces fameux "hacks" qui promettent monts et merveilles mais ne servent qu'à amasser des vues, du partage et des commentaires incrédules.

Après tout, sur TikTok, l'objectif est d'attirer le plus d'attention possible. Et quoi de mieux pour cela qu'une promesse sensationnaliste : déverrouiller un téléphone sans code secret, un rêve éveillé pour tous ceux qui veulent fouiner dans les affaires des autres. Donc la prochaine fois qu'une astuce TikTok vous promet de hacker un appareil en quelques secondes, ne vous laissez pas berner. Et méfiez-vous de ces prétendues "astuces" propagées sur les réseaux sociaux car, même si elles semblent anodines, elle peuvent parfois s'avérer trompeuses, voire dangereuses.