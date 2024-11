Voici ce que signifie l'icône N sur votre téléphone - et pourquoi vous devriez l'activer

L'écran de votre téléphone affiche un N en haut, près de l'heure ? Ce logo est important dans plusieurs situations. Voici ce qu'il faut savoir à son sujet pour bien en profiter.

Vous l'avez sans doute déjà remarqué : la zone supérieure de l'écran de votre smartphone comporte plusieurs icônes et mentions, toutes destinées à vous informer sur l'état de l'appareil et notamment l'activation de certaines fonctions. Ainsi, en plus de l'heure et du type de réseau mobile (4G ou 5G) avec la puissance du signal (les fameuses barres qui indiquent la qualité du réseau mobile), vous pouvez aussi voir si le Wi-Fi est activé avec l'icône des ondes, de même que l'état du Bluetooth, avec l'icône B, pour utiliser vos écouteurs ou une enceinte sas fil, par exemple.

Mais cette zone appelée "zone d'état", affiche aussi parfois des éléments qui peuvent vous intriguer car vous n'avez pas d'idée sur leur fonction. C'est le cas du logo N qui apparaît parfois, à côté de l'horloge et du réseau mobile. Ce N correspond au NFC : quand il est affiché, cela signifie que la fonction NFC de votre smartphone est activée.

Le NFC est une technologie de communication sans fil de courte portée (elle est conçue pour la communication de proximité, d'où son nom complet, Near Field Communication ou communication en champ proche). Son principal usage est lié aux paiements mobiles et aux titres de transport : chaque fois que vous approchez votre téléphone d'un terminal de paiement ou dispositif de contrôle de billet, vous utilisez le NFC. Et si le N n'apparaît pas dans la zone d'état, vous avez peut-être l'option désactivée. Mais attention, certains mobiles récents n'affichent pas cette icône, même quand le NFC est activé.

Avoir le NFC activé en permanence n'a pas d'impact notable sur l'autonomie de votre smartphone car la fonction consomme très peu d'énergie. Et elle ne présente pas non plus de risques : personne ne vous fera de débit sur votre compte bancaire en approchant un appareil de votre téléphone. Vous pouvez donc laisser le NFC constamment actif. Ce sera plus confortable et plus rapide pour effectuer des paiements sans contact ou pour valider un titre de transport.

Toutefois, si vous ne voulez pas le laisser en permanence , vous pouvez très facilement l'activer et la désactiver selon vos besoins. Voici comment faire.

Allez dans les paramètres de votre téléphone. Ouvrez la section Connexion et partage ou Appareils connectés (le nom peut changer selon la marque et le modèle). Si vous n'aimez pas fouiner dans les réglages, tapez simplement NFC dans le champ de recherche en haut des paramètres, vous trouverez l'option plus rapidement. Une fois que vous l'avez trouvée, basculez simplement l'interrupteur à côté de NFC pour activer ou désactiver la fonction. Vous pouvez également l'activer ou le désactiver depuis les paramètres rapides, les boutons qui apparaissent en déroulant la zone de notifications. Si vous n'avez pas le NFC à cet endroit, ajoutez-le depuis les options, en appuyant sur l'icône de crayon ou d'engrenage.

Notez enfin que l'icône N ne concerne que les smartphone Android. Les iPhone d'Apple sont tous équipés du NFC depuis l'iPhone 7, mais ils n'affichent aucun logo pour signaler l'état de cette fonction. Le NFC est activé par défaut dans iOS, mais vous pouvez le désactiver si vous le souhaitez en allant dans les réglages.