Les utilisateurs de Doctolib doivent se méfier s'ils reçoivent ce message : c'est une arnaque

Une nouvelle arnaque sévit actuellement en France. Elle vise les utilisateurs de Doctolib avec un SMS qui sert d'appât pour les entraîner dans un piège et les escroquer. La vigilance ets de mise !

Doctolib s'est imposé comme un réflexe pour des millions de Français souhaitant prendre rapidement rendez-vous chez un professionnel de santé. Ce succès fait malheureusement de la plateforme une cible de choix pour les escrocs, toujours à l'affût de nouvelles opportunités pour piéger les utilisateurs. Ces derniers jours, une nouvelle tentative de fraude se propage à grande vitesse, jouant sur la confiance et les attentes des patients.

Un SMS apparemment anodin circule actuellement, prétendant qu'un remboursement de 23 euros est disponible. Le message invite à cliquer sur un lien pour " renseigner ses informations " et percevoir la somme. Le piège est bien rôdé : l'annonce d'un gain modeste mais crédible et une demande urgente de réaction. Ce type de message vise clairement à tromper les utilisateurs en leur faisant croire qu'il s'agit d'un service officiel, souvent en lien avec une consultation récente, rendant l'arnaque d'autant plus plausible.

La supercherie repose sur l'usurpation de l'identité de Doctolib. Les fraudeurs glissent une adresse ressemblant à "Doctolib.fr" dans le message, ce qui peut sembler légitime à première vue. Pourtant, Doctolib ne procède jamais à des remboursements. Ces derniers relèvent exclusivement de la CPAM (la Caisse primaire de l'Assurance maladie) ou des mutuelles santé. Autre indice révélateur : le nom d'expéditeur. En cas de doute, mieux vaut vérifier si le message provient bien de "Doctolib" ou "DOCTOLIB" tout court, tel qu'il s'affiche habituellement dans vos précédentes notifications.

© Doctolib

Le stratagème est basé sur des ressorts psychologiques classiques : la promesse d'un gain, même modeste, ou la peur de passer à côté d'un avantage pousse à agir dans la précipitation. Or, c'est précisément ce que recherchent les cybercriminels. En cliquant sur le lien, l'utilisateur est dirigé vers une page frauduleuse où il est incité à transmettre des données personnelles, parfois bancaires. Ces informations peuvent ensuite être utilisées pour voler de l'argent ou usurper une identité.

Comme toujours, la meilleure défense reste la vigilance. En cas de doute, il est recommandé de ne jamais cliquer sur un lien reçu par SMS, même si le message semble sérieux. Il est préférable de se connecter directement à son espace personnel via le site ou l'application officielle. Et si vous pensez avoir été victime de ce type d'arnaque, il est important d'agir rapidement en contactant votre banque, en déposant plainte et en signalant l'escroquerie sur la plateforme cybermalveillance.gouv.fr.