Pas besoin de console : ce navigateur Internet méconnu intègre 10 000 jeux vidéo gratuits

Ce navigateur Web plutôt confidentiel vaut vraiment le détour ! En plus de proposer une interface entièrement personnalisable et une foule de fonctions pratique, il donne accès à quelque 10 000 jeux gratuitement.

La plupart des internautes utilisent Google Chrome, Mozilla Firefox ou Microsoft Edge, qui dominent à eux trois le secteur des navigateurs Web – même si Chrome est loin devant les deux autres. Il existe des plus confidentiels – mais non moins intéressants – comme Vivaldi – un véritable assistant personnel –, Brave – pour les utilisateurs soucieux de leur vie privée – ou encore Opera – qui a l'avantage d'être multiplateforme et personnalisable. Justement, ce dernier possède un petit frère spécialement conçu pour les joueurs, Opera GX.

Multi-plateforme – il existe en version Windows, macOS, Android et iOS –, il fonctionne comme un navigateur Web classique, mais possède quelques caractéristiques vraiment intéressantes et sympathiques. En plus de posséder de nombreuses fonctions pratiques, comme des groupes d'onglets et un bloqueur de pub, son design et ses outils ont de quoi ravir les gameurs les plus hardcores.

Les utilisateurs peuvent notamment profiter de GX Control, qui permet d'optimiser les performances de sa machine en réduisant le pourcentage du CPU ainsi que la quantité de mémoire vive (RAM) et de bande passante, et de GX Cleaner, qui permet de protéger son intimité en vidant le cache, les cookies, l'historique et les téléchargements automatiquement. Un module VPN gratuit est même intégré !

Mais le plus intéressant reste le GX Corner, un coin dédié aux jeux vidéo. Il s'agit d'une page, accessible via un petit onglet, où sont regroupés des éléments qui intéresseront les joueurs. Il y a un calendrier des sorties, un flux d'actualités, les bandes-annonces de jeux vidéo, les sites offrant les meilleures promotions du moment, le tout en un seul et même endroit. Et, surtout, on y trouve des jeux gratuits en ligne qui ne nécessitent aucune installation.

Une récente mise à jour a permis d'intégrer la plateforme GX.games au navigateur Web. Créée en 2022 par les équipes d'Opera GX, en association avec GameMaker, un éditeur à l'origine de logiciels de développement de jeux vidéo, elle permet aux développeurs se servant de GameMaker pour développer leurs jeux de les publier facilement dessus. Et son catalogue regroupe pas moins de 10 000 jeux !

Alors, bien sûr, on ne parle pas des derniers gros jeux du moment, ce serait trop beau. Il s'agit en grande majorité des petits jeux en 2D, dont des jeux de tirs, de plateformes, de simulations, de stratégie, ou encore des RPG. Ils ne sont pas révolutionnaires, mais certains restent très sympathiques pour passer le temps. Et il y en a pour absolument tous les goûts, à condition de fouiller un peu !

Grâce à l'intégration de GX.games dans Opera GX, tous les jeux sont accessibles directement depuis le navigateur, via un bouton en forme de manette de jeu à gauche du premier onglet ouvert. Le service propose également d'acheter des jeux indépendants et permet de rester au courant des nouveautés, par le biais d'un calendrier regroupant les dates de sorties des jeux sur toutes les plateformes. Ça vaut le coup de tester, c'est gratuit !