Cette plante qui envahit la France détruit tout : elle casse le béton, les fondations et les canalisations

Poussant de 8 cm par jour, cette plante qui colonise les jardins et les terrains de France s'attaque silencieusement aux bâtiments en fissurant le béton et en brisant les canalisations. Les autorités alertent sur sa dangerosité.

Elle pousse à une vitesse qui défie l'entendement : jusqu'à 8 voire 10 centimètres par jour. En quelques semaines, ses tiges creuses tachetées de pourpre peuvent dépasser deux mètres de hauteur, formant des massifs si denses qu'ils étouffent toute végétation alentour. Sa silhouette exubérante et ses petites fleurs blanches estivales lui valaient autrefois les faveurs des jardiniers. Cette plante invasive et destructive, c'est la renouée du Japon (Fallopia japonica de son nom botanique latin). Venue d'Asie de l'Est, elle s'est transformée en cauchemar écologique et structurel depuis qu'elle a été introduite en Europe au XIXe siècle comme plante ornementale exotique.

Selon une étude de l'INRAE publiée en 2022, les racines de la renouée du Japon peuvent exercer une pression de 50 tonnes par mètre carré — l'équivalent du poids d'une dizaine d'éléphants concentré sur une surface minuscule. De quoi venir à bout des matériaux les plus résistants. Ses racines pénètrent dans l'asphalte, les fondations en béton et s'infiltrent à l'intérieur des bâtiments. Les canalisations et les fondations n'y résistent pas : la plante envahit les fissures et les joints, provoquant des dommages qui entraînent des coûts de réparation considérables.

Le problème vient du système racinaire souterrain, appelé rhizome. Ces racines peuvent atteindre trois mètres de profondeur et sept mètres de largeur, se faufilant sous les dalles, les murs et les tuyaux sans que rien en surface ne laisse présager le désastre en cours. Un fragment de rhizome de seulement 0,7 gramme suffit à régénérer une plante entière. Autant dire qu'une erreur lors des travaux d'arrachage peut déclencher une nouvelle invasion à quelques mètres de là.

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La renouée est présente dans près de 50 % des communes françaises, ce qui en fait bien plus qu'un désagrément de jardinier. Sur les berges, ses conséquences dépassent le simple problème esthétique : en hiver, les tiges sèchent et laissent le sol sans protection, favorisant l'érosion et augmentant les risques d'inondation. En milieu urbain, ses massifs peuvent masquer la signalisation routière et bloquer l'accès aux cours d'eau. Les assureurs refusent désormais de couvrir ces dommages, laissant les propriétaires seuls face à des factures qui peuvent grimper jusqu'à 8 000 euros pour l'élimination d'une colonie installée.

La justice commence à s'en mêler. Un arrêt récent de la Cour d'appel de Paris a reconnu la négligence caractérisée d'un propriétaire dont la renouée avait envahi une zone protégée. Et la réglementation s'est durcie : depuis le 7 août 2025, la renouée du Japon figure sur la liste européenne des espèces exotiques envahissantes préoccupantes. Il est désormais interdit de la planter, de la vendre ou de la transporter volontairement. Les déchets issus de l'arrachage ne peuvent pas aller en déchetterie verte classique ni au compost, sous peine de disséminer les rhizomes.

Pour s'en débarrasser, la patience est la principale arme disponible. Des coupes répétées au ras du sol épuisent lentement les réserves de la plante, mais il faut compter plusieurs saisons pour obtenir un résultat durable. La méthode la plus sûre reste l'excavation du sol sur environ un mètre de profondeur, avec une bande de sécurité de deux à trois mètres au-delà pour récupérer les rhizomes baladeurs. Des techniques alternatives émergent aussi : une start-up toulousaine a mis au point un système de couverture géotextile biodégradable qui étouffe la plante sans produits chimiques, avec une efficacité annoncée de 92 % en dix-huit mois, même si ces résultats restent encore à confirmer à grande échelle.