Le générateur d'images DALL-E 3 est accessible gratuitement dans ChatGPT

L'incroyable générateur d'images DALL-E 3 est désormais accessible gratuitement dans ChatGPT ! Mais cette nouveauté s'accompagne d'une limite destinée à inciter les utilisateurs à passer à la caisse...

Depuis plusieurs semaines, OpenAI a pris plusieurs initiatives pour rendre ses technologies plus abordables, et donc plus accessibles aux utilisateurs, notamment dans la version gratuite de ChatGPT. L'entreprise a ainsi rendu son chatbot accessible à tous, sans avoir besoin de créer de compte, tout en y déployant le nouveau modèle de langage GPT-4o, qui remplace GPT-3.5. Et elle ne s'arrête pas là puisqu'elle améliore également la génération d'images.

En effet, depuis septembre dernier, ChatGPT est capable de générer des images à l'aide de DALL-E 3, à partir de simples descriptions textuelles, que l'on appelle des prompts. Peinture abstraite, dessin de manga, photo réaliste, portrait au crayon… Rien n'est impossible ! Toutefois, seuls les utilisateurs ayant souscrit à l'abonnement payant, qu'il s'agisse de ChatGPT Plus, ChatGPT Team ou ChatGPT Enterprise, pouvaient en profiter. Mais OpenAI a annoncé sur son compte X que, désormais, les utilisateurs de la version gratuite du chatbot pouvaient également profiter de la technologie. Il y a toutefois quelques limites…

DALL-E 3 : une version gratuite mais limitée

Lancé en janvier 2021, DALL-E – un mélange entre le peintre Salvador Dalí pour le côté artistique et le robot de Pixar WALL-E – repose sur le deep learning, une technologie qui imite le système neuronal humain grâce à des algorithmes. En analysant et en recoupant des modèles de millions de photos, il parvient à comprendre à quel mot appartient telle ou telle image. Une nouvelle version était sortie en juillet 2022, DALL-E 2, permettant de générer des images plus précises, plus réalistes. Puis avait finalement paru DALL-E 3, repoussant encore plus loin les limites de l'IA en générant des visuels à couper le souffle.

Nous avons pu tester par nous-mêmes dans la version gratuite de ChatGPT, et force est de constater que le résultat est bien meilleur que ce que proposait le chatbot auparavant. Nous lui avons soumis le prompt suivant : "J'ouvre une boulangerie spécialisée dans le pain au levain. Crée une illustration avec des gerbes de blé pour les emballages." Nous avons obtenu, au bout d'une dizaine de secondes, une illustration au style assez traditionnel. Nous avons ensuite essayé avec une consigne plus précise et originale : "Génère une image à l'aide de DALL-E 3 représentant une souris se tenant au sommet d'une montagne de fromage, les pattes levées vers le ciel en signe de victoire, auréolée par la lumière de la pleine lune'. Là encore, le résultat est aussi mignon qu'impressionnant.

Troisième tentative, un message s'affiche alors : "Vous avez atteint votre limite pour la création d'images. Passez à ChatGPT Plus ou réessayez demain après 12:32." Eh oui, c'était trop beau pour être vrai ! OpenAI n'autorise la génération que de deux images par jour en utilisant la version gratuite de ChatGPT. Cela semble particulièrement limité, d'autant plus lorsque DALL-E 3 est disponible dans la version gratuite de Microsoft Copilot avec 15 boosts quotidiens… Sur les réseaux sociaux, cette restriction passe mal auprès des internautes. Reste à voir si l'entreprise prendra leurs retours en compte, mais ce n'est pas gagné. Elle n'a pas rendu DALL-E 3 accessible à tous par bonté de cœur, mais pour pousser les utilisateurs vers ChatGPT Plus, en leur offrant un aperçu de la fonction de génération d'images.