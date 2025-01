Xiaomi Redmi Note 14 : des smartphones pas chers et prévus pour durer

Comme chaque année en janvier, Xiaomi revoit sa gamme emblématique Redmi Note. Au programme de la génération 14, de l'autonomie, un plus long suivi des mises à jour et de l'IA, le tout toujours à prix serrés.

Dans la très (trop) grande famille de smartphones Xiaomi, les Redmi Note occupent une place pivot. Ils se situent entre les Redmi, modèles d'entrée de gamme, et les Xiaomi X (le X se référant à la génération) qui représentent le haut de gamme. Les Redmi Note ont donc la charge de séduire l'utilisateur exigeant pour le faire entrer dans l'univers de Xiaomi sans dépenser une fortune. Et pour y parvenir, la marque lance, comme l'an passé, cinq nouveaux représentants pour la gamme Redmi Note. Surprise, alors que l'on supposait les versions 4G rangées au rayon souvenirs, deux modèles restent au catalogue. La nouvelle famille se compose ainsi du Redmi Note 14 décliné en version 4G et 5G, Redmi Note 14 Pro, également en 4G et 5G et du Redmi Note 14 Pro+, uniquement 5G. Et si la fiche technique entre chaque modèle diffère, tous partagent un même point commun. Xiaomi pousse à 4 ans le suivi des mises à jour système (de quoi y faire tourner Android 19) et 6 ans pour les correctifs de sécurité. Un sérieux pas en avant pour cette gamme de produits aux prix serrés qui laisse entrevoir une belle longévité.

Xiaomi Redmi Note 14 : un premier prix très bien loti

Xiaomi renoue avec sa tradition d'en donner beaucoup pour pas très cher. Ainsi, le modèle le plus accessible se repose sur un SoC MediaTek Helio G99-Ultra. Celui-là même qui équipait le Redmi Note 13 Pro 4G de l'an passé. Il est épaulé par 6 ou 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go d'espace de stockage. Sa batterie en revanche grimpe à 5500 mAh ce qui promet une belle autonomie. La recharge plafonne de son côté à 33W. Côté photo, on peut compter sur un grand-angle de 108 Mpx et un capteur macro de 2 Mpx. L'écran est constitué d'une dalle Amoled de 6,67 pouces rafraîchie à 120 Hz et qui cache un lecteur d'empreinte digitale (hébergé auparavant sur le bouton de mise sous tension).

© Xiaomi

Étonnamment, quelques fonctions IA sont aussi de la partie. L'assistant Gemini de Google mais aussi des outils maison comme AI Erase (gomme magique), AI Sky (pour générer un style de ciel différent) et AI Beautify (pour améliorer les portraits). Mais c'est surtout son prix qui séduit puisqu'il est commercialisé à partir de 199 euros. Rajoutez 100 euros pour la version 5G avec une batterie moins généreuse (5110 mAh) mais une recharge plus rapide (45W), un module ultra grand-angle et une étanchéité IP64.

Xiaomi Redmi Note 14 Pro : le bon compromis

Déclinés également en version 4G et 5G, le Redmi Note 14 Pro représente a priori le meilleur rapport qualité prix de la gamme. Le design diffère légèrement du premier modèle avec un ilot photo centré. Le grand-angle passe ici à 200 Mpx, la batterie reste à 5500 mAh pour la version 4G et 5110 mAh pour la 5G et la charge à 45W pour les deux. La fonction IA Entourer pour chercher de Google monte à bord du modèle 5G comme l'indice IP68. Côté prix, le Redmi Note pro 4G s'affiche à partir de 349 euros (8-256 Go). La version 5G démarre à 399 euros (8-256 Go).

© Xiaomi

Reste le Redmi Note Pro+ 5G, le plus cher de la bande. Pour un prix démarrant à 469 euros (pour la version 8-256 Go), on profite ici d'un SoC plus puissant, le Snapdragon 7s Gen 3 de Qualcomm d'une batterie de 5110 mAh mais d'une charge à 120W et de fonctions IA générative pour le texte.

© Xiaomi

Les nouveaux Redmi Note 14 seront disponibles à partir du 15 janvier. Xiaomi offre un bonus allant jusqu'à 70 euros pour la reprise d'un ancien smartphone. À noter que pour l'achat de la version la plus onéreuse du Redmi Note 14 Pro+ 5G (12-512 Go au prix de 499 euros) sur le site de Xiaomi, les nouveaux écouteurs Redmi Buds 6 sont offerts.