Voici comment supprimer l'étrange cercle bleu apparu dans WhatsApp : c'est fortement conseillé !

Mais quel est donc ce rond bleu qui s'affiche désormais dans WhatsApp ? Découvrez vite comment vous débarrasser de cette nouveauté encombrante, qui suscite beaucoup de questions.

Vous avez peut-être remarqué, dans l'interface de WhatsApp, l'apparition récente d'un curieux rond aux teintes bleues et violettes en bas à droite de l'écran, juste au-dessus du bouton pour créer une nouvelle conversation. Si vous appuyez dessus, vous lance une conversation avec Meta AI, le "robot conversationnel" de l'entreprise qui fonctionne à l'intelligence artificielle,. Véritable assistant personnel, ce "chatbot" permet de poser des questions à tout moment sur toutes sortes de sujets, sans avoir à passer d'une application à une autre.

Concrètement, il fonctionne comme Gemini ou ChatGPT : il suffit de lui soumettre une requête dans un langage naturel, par le biais d'un simple texte (un prompt comme on l'appelle), pour que Meta AI s'exécute. Il peut ainsi répondre à vos questions, vous conseiller sur certains sujets, vous délivrer une recette de cuisine ou encore trouver l'adresse d'un restaurant.

Un assistant qui peut être utile, mais dont vous n'avez pas forcément besoin, notamment si vous n'êtes pas fan d'IA. Et dans ce cas, vous avez sans doute envie de supprimer purement et simplement ce petit robot que Meta a intégré sans vous demander votre avis.

Hélas, à l'heure actuelle, il n'existe aucune option permettant de désactiver ou de supprimer complètement Meta AI de l'application WhatsApp. Le chatbot est une composante intégrée du logiciel, il n'y a donc aucune possibilité de s'en séparer. Néanmoins, il est possible d'en limiter la visibilité.

Le moyen le plus simple d'empêcher l'activation est de ne jamais appuyer sur l'icône et de ne pas enclencher de discussion, que ce soit en initiant un dialogue direct ou en l'invoquant dans les conversations de groupe via la mention @MetaAI. Si l'erreur est déjà faite, il ne reste plus qu'à supprimer ou à archiver la conversation, afin qu'elle ne s'affiche pas dans la liste principale des discussions.

Si vous êtes sur Android, faite un appui long sur la conversation avec le chatbot et sélectionnez l'option Supprimer ou Archiver. Si vous êtes sur iOS, faites glisser la discussion vers la gauche et appuyez là aussi sur Supprimer ou Archiver. Notons qu'il existe des commandes pour effacer la mémoire de l'IA pour une conversation spécifique (/reset-ai) ou pour réinitialiser l'ensemble des chats liés à l'IA (/reset-all-ais).

Mais pourquoi une telle méfiance vis-à-vis de Meta AI ? Tout simplement à cause de la confidentialité des données. Sur Facebook, Instagram et Threads, les réseaux sociaux de l'entreprise qui intègrent également le chatbot, il est spécifiquement indiqué que Meta se sert de vos échanges avec l'IA pour entraîner son modèle de langage. Il faut obligatoirement faire opposition via un formulaire avant le 27 mai prochain pour protéger vos données.

Si Meta affirme que WhatsApp n'est pas concerné car le chiffrement de bout en bout protège le contenu des messages privés de l'accès par l'IA, on ne peut que rester sceptique, car de nombreuses interrogations demeurent quant à la collecte et à l'utilisation des données par l'entreprise de Mark Zuckerberg.