Test Xiaomi Redmi Note 14 (4G) : le champion du rapport qualité-prix

S'il ne rivalise pas avec les modèles vedettes bardés des toutes dernières technologies, le Redmi Note 14 4G de Xiaomi propose tout ce que l'on attend d'un bon smartphone pour un prix plus que sage. Que demander de plus ?

Au bas du très vaste catalogue de smartphones de Xiaomi, figure la gamme Redmi Note. Des modèles d'entrée et de milieu de gamme aux tarifs très serrés. Leur but : conquérir des utilisateurs au budget restreint en leur proposant le savoir-faire de la marque. Et pourquoi pas aussi les motiver à s'équiper d'accessoires de son écosystème (montres, bracelets, écouteurs, etc.) également vendus à des prix très attractifs et qui fonctionnent en parfaite harmonie avec le mobile.

Et Xiaomi de démarrer son offre avec le Redmi Note 14. Un mobile 4G qui vise tous ceux qui n'ont besoin que de l'essentiel sans sacrifier pour autant à quelques besoins ponctuels. Mais pourquoi s'équiper d'un mobile 4G en 2025 alors que la 5G s'étend de plus en plus ? Parce que nombre d'utilisateurs n'ont que faire d'une connexion data ultra rapide avec des forfaits souvent onéreux. Beaucoup passent aussi l'essentiel de leur temps connectés à un réseau Wi-Fi ou ne se servent qu'occasionnellement de leur forfait données mobiles. Maintenir un smartphone uniquement 4G au catalogue s'avère donc choix judicieux de Xiaomi qui permet au Redmi Note 14 d'afficher un prix sous la barre des 200 euros en conservant un niveau d'équipement très acceptable.

Nous avons testé ce Redmi Note 14 pendant plusieurs jours. Voici notre verdict.

Xiaomi Redmi Note 14 : l'avis de CCM Écran Amoled lumineux très réussi

Photos de jour au grand-angle

Finitions très correctes

Prise en main agréable

Processeur suffisant

Fonctionnement fluide

Autonomie très convaincante

Prise audio en mini-jack

Haut-parleurs stéréo

Prix mini Photos ultra grand-angle en retrait

Wi-Fi 5 seulement

Suivi des mises à jour trop court

Présence massive de publicités

Design : le plastique c'est fantastique

Pas de mystère. Avec un prix aussi serré, les matériaux nobles comme le verre ou l'aluminium sont laissés de côté sur ce Redmi Note 14. Qu'importe puisque de toute façon, on s'empresse de le glisser dans la coque de silicone livrée dans la boîte pour le protéger des aléas du quotidien.

L'appareil est disponible en trois coloris, bleu, vert et noir. Son dos est entièrement constitué de plastique avec une texture satinée réussie. Elle ne marque d'ailleurs pas les traces de doigts.

Le tranches affichent le même revêtement et se montrent bien plates, sans excentricité. Au sommet, figure toutefois un port mini-jack que l'on ne croise désormais que rarement. Il peut donc recevoir un casque audio filaire. Il s'aligne aux côtés d'un port infrarouge pour piloter un appareil multimédia par exemple et d'une grille de haut-parleur.

À la base de l'appareil, un second haut-parleur se présente à côté du port USB-C et du tiroir de carte SIM qui peut accueillir une carte microSD pour étendre l'espace de stockage jusqu'à 1 To. On profite donc d'un son stéréo, un équipement assez rare dans cette gamme de prix.

Bien que le boîtier fasse un peu cheap, les finitions demeurent très correctes. Le poids de l'appareil reste dans les standards actuels pour sa taille avec ses 200 g. Côté étanchéité, pas de certification IP68 mais IP54 pour résister à la poussière et aux éclaboussures. Quant à l'écran, il est protégé par un verre Gorilla Glass 5 qui devrait lui permettre de résister aux rayures.

Dans l'ensemble, malgré son revêtement tout plastique, le Redmi Note 14 conserve un design actuel. Il ne dépareille pas de modèles plus chers. Il pourra aussi convenir à un jeune ado comme premier smartphone sans que celui-ci n'ait honte de le dégainer devant ses camarades.

Écran : un résultat étonnant pour le prix

La plupart du temps, avec les smartphones situés dans cette tranche de prix, il faut se contenter d'un écran IPS (LCD). Pour ce Redmi Note 14, Xiaomi mise de son côté sur une dalle Amoled de 6,67 pouces. Elle offre une définition de 2400 x 1080 pixels pour une résolution de 394 ppp. C'est confortable pour la majorité des usages actuels. Elle bénéficie d'un rafraîchissement dynamique de 60 à 120 Hz. Pas mal pour ce prix. Par ailleurs, nous n'avons rencontré aucun problème de lisibilité. La luminosité présente, selon la marque, un pic à 1800 nits ce qui est suffisant même pour un usage en extérieur. En d'autres termes, Xiaomi n'a pas équipé ce Redmi Note 14 premier prix d'une dalle au rabais. Ça fait plaisir.

Cerise sur le gâteau, le lecteur d'empreinte digitale se niche derrière l'écran. Là encore, dans cette gamme de prix, c'est plutôt rare. Sur les Samsung Galaxy A16 ou Galaxy A15 qui jouent dans la même cour, le lecteur d'empreinte se place, à l'ancienne, sur le bouton de mise sous tension.

Performances : à l'aise dans les tâches quotidiennes

Fiche technique

Taille écran 6,67 pouces Définition écran 2400 x 1080 pixels Technologie écran Amoled 60-120 Hz Luminosité (Pic) 1800 nits SoC MediaTek Helio G99-Ultra Mémoire vive 8 Go Stockage 128 / 256 Go Capteurs photos (dos) 108 + 2 + 2 Mpx Capteur photo (selfie) 20 Mpx WiFi / Bluetooth 5 / 5.3 5G Non Batterie / Charge 5500 mAh / 33 W OS Android 14 Dimensions 163,2 x 76,5 x 8,12 mm Poids 200 g

Pour ce premier Redmi Note 14 de la liste, Xiaomi a jeté son dévolu sur un SoC déjà éprouvé, le Helio G99-Ultra signé MediaTek. Un processeur que l'on retrouve chez de nombreux fabricants chinois (BlackView, Oukitel, etc.) mais également dans l'ancienne gamme Redmi Note 13 Pro, les Poco M6 Pro ou encore le Motorola G72 et… le Samsung Galaxy A16 5G qui ne nous avait pas laissé un très bon souvenir sur le terrain des performances. Le Helio G99-Ultra est épaulé ici par 8 Go de RAM et 256 Go d'espace de stockage. Petite concession : outre la connexion mobile 4G, le processeur limite également les connexions sans fil au Wi-Fi 5 au maximum.

Le Helio G99-Ultra n'est pas un foudre de guerre comme en témoignent les scores des différents benchmarks auxquels nous l'avons soumis. Mais ces résultats bruts reflètent mal son usage quotidien. Nous n'avons pas rencontré de gros ralentissements. La navigation dans l'interface demeure assez fluide et sans saccade. Rien à voir avec le Samsung Galaxy A16 5G passé entre nos mains il y a quelques mois. Xiaomi a donc bien travaillé l'optimisation de son système HyperOS pour cet appareil.

Le Redmi Note 14 se révèle donc confortable à utiliser au quotidien. Il ne faudra toutefois pas lui en demander trop non plus en ouvrant moult applis simultanément. Néanmoins, il permet aussi de jouer à des petits jeux pour passer le temps et même certains titres 3D plus exigeants, à condition de ne pas faire la fine bouche sur les détails graphiques.

Système : un train de retard mais de l'IA à bord

HyperOS est présent ici dans sa version 1 là où les smartphones plus premiums du constructeur bénéficient de la version 2. Normal, le Redmi Note 14 est animé par Android 14. Un peu étrange de s'en remettre à cette version de système délivrée par Google il y a plus d'un an. Xiaomi a prévu 3 ans de mises à jour majeures pour ce Redmi Note 14 (de quoi aller jusqu'à Android 17 a priori) et 4 ans de correctifs de sécurité. C'est un peu court surtout lorsque la marque vante la solidité éprouvée de son mobile et donc sa longévité.

Par ailleurs, comme c'est de coutume sur les appareils peu chers (mais aussi à présent sur des modèles de milieu voire haut de gamme), on se retrouve face à une flopée d'applications préinstallées dont on se passerait volontiers. Pire, certaines applis Xiaomi comme le navigateur Internet maison, l'appli de lecture de musique ou encore celle de lecture de vidéo, ne se privent pas non plus d'afficher de la pub à leur lancement. Méfiance donc lors de l'installation de l'appareil à ne pas appuyer sur le bouton OK à chaque demande au risque de se voir inondé de pubs.

Bonne surprise enfin. Xiaomi n'a pas oublié d'intégrer au mobile la star logicielle depuis plus d'un an : l'intelligence artificielle. Gemini de Google est à la manœuvre pour répondre aux questions d'une simple pression longue sur le bouton de mise sous tension. On retrouve également un outil " gomme magique " pour la retouche d'image et un second, AI Sky pour modifier l'apparence d'un ciel sur une photo d'extérieur. Même à moins de 200 euros, les fonctions basiques d'intelligence artificielle sont présentes. Pas mal.

Photo : satisfaisant de jour

Le volet photo de ce Redmi Note 14 se résume à deux capteurs. Un grand-angle de 108 Mpx (f/1,7) et un module macro de 2 Mpx (f/2,4). Un troisième capteur de 2 Mpx se charge de la profondeur de champ. En façade, c'est une caméra de 20 Mpx (f/2,2) qui se charge des selfies. Une monture très légère mais suffisante pour qui ne passe pas son temps à prendre des photos à la recherche du cliché parfait.

De jour, le grand-angle donne satisfaction. La lumière est bien gérée tout comme les contrastes. Les détails sont bien présents. Seule la colorimétrie semble parfois un peu froide. Le traitement logiciel est doux. Les clichés restent plaisants à l'œil. En contre-jour, le Redmi Note 14 éprouve un peu plus de difficultés à gérer les contrastes.

L'appareil propose un zoom par recadrage sans perte jusqu'à 3x. Là encore les résultats restent convaincants. On apprécie la justesse des couleurs et la bonne gestion de la lumière. Quant aux détails, ils demeurent suffisants pour ne pas paraître flous. Pour le prix demandé, c'est tout bon. Au-delà de 3x, le zoom numérique prend le relai jusqu'à 20x avec les écueils habituels : perte de netteté et lissage trop prononcé pour des clichés exploitables.

2x © CCM

3x © CCM

10x © CCM

20x © CCM

Le mode macro fait ce qu'il doit faire, sans plus. Les couleurs sont parfois trop saturées. Mais son utilisation reste anecdotique.

Quant aux portraits, le Redmi Note 14 s'en sort étonnamment bien. Le bokeh est appliqué avec une bonne précision et le détourage évite les pâtés de flous.

De nuit, c'est moins le Redmi Note 14 rencontre pas mal de difficultés. La perte de détails est flagrante, le piqué manque à l'appel et les couleurs tirent vers le jaune. Les lens flare s'invitent à la fête et la lumière corrigée par le traitement logiciel fait perdre le naturel de la scène. Le Redmi Note n'est pas un oiseau de nuit.

Autonomie : il n'a pas à rougir face à la concurrence

S'il est taillé pour un usage simple avec des composants éprouvés et a priori peu gourmands en énergie, le Redmi Note 14 prend quand même des précautions. L'appareil embarque une batterie généreuse de 5500 mAh. Ainsi équipé, le mobile a tenu presque 15 heures avec notre test d'endurance PC Mark. Pas mal ! Dans la réalité, avec un usage classique, vous pouvez vous attendre à un peu plus de deux jours d'utilisation sans passer par la case recharge ce qui se révèle plutôt confortable.

En l'absence de chargeur dans la boîte, il faudra vous équiper vous-même. Le Redmi Note 14 est compatible avec la charge rapide 33W avec un chargeur approprié. Branché à notre chargeur Xiaomi 45W, l'appareil a récupéré 46 % de batterie en 30 minutes et 100 % en 1h15. C'est très correct pour le prix.

Xiaomi Redmi Note 14 : un smartphone équilibré au prix juste

Avec le Redmi Note 14, Xiaomi semble avoir trouvé la bonne formule pour les petits budgets. Le smartphone présente des atouts solides avec un écran très confortable, une prise en main agréable, une bonne autonomie et un volet logiciel qui peut séduire les néophytes comme ceux qui cherchent quelques fonctions avancées sans payer une fortune. Il fait mieux que Samsung avec son Galaxy A16 qui nous avait beaucoup déçu par son manque de fluidité au quotidien. En contrepartie, il faudra accepter un suivi des mises à jour moins long. Côté photo, le Redmi Note 14 s'en sort convenablement pour qui ne dégaine l'appareil qu'en de rares occasions. Son capteur de 108 Mpx délivre des résultats corrects, satisfaisants pour la plupart des situations sauf la nuit. C'est surtout son prix qui séduit. Et encore, il ne profite pas de promo pour le moment. Et pour moins cher encore, on peut s'orienter vers la version 6-128 Go facturée autour de 160 euros.