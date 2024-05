Test Apple iPad Pro M4 : les performances d'un Mac dans une tablette ultra fine

Apple ne s'est pas contenté pas d'un ravalement de façade pour la nouvelle édition de l'iPad Pro. La version 2024 de la reine des tablettes profite de très nombreuses améliorations, à commencer par sa puce M4 surpuissante et son superbe écran Oled. Un modèle d'exception qui vise clairement l'élite.

Le 7 mai dernier, Apple dévoilait lors d'une présentation uniquement diffusée en streaming, ses nouveaux iPad Air et iPad Pro. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'attente depuis la version précédente en valait la peine. L'iPad Pro qui nous intéresse ici, saute en effet une génération de processeur passant directement de l'Apple Silicon M2 au M4. Une puce qui n'existe dans nul autre produit Apple pour le moment, même pas un Mac toute catégorie confondue (portable ou desktop).

C'est donc à l'iPad Pro, décliné en deux modèles 13 et 11 pouces, d'inaugurer le nouveau processeur maison qui promet monts et merveilles selon Apple. Voyez plutôt, jusqu'à 50% plus rapide que le M2 qui anime les précédents iPad Pro et jusqu'à 4 fois plus rapide que l'iPad Pro M2 et même 10 fois plus véloce que le premier iPad Pro de 2019 sur la partie graphique. Petit bonus, cette année, les deux iPad Pro ont droit à un écran Oled baptisé Ultra Retina XDR (pour Extreme Dynamic Range) dans le vocabulaire de la firme à la pomme. Il remplace le miniLED sur le modèle Pro sorti en 2022. Une sacrée différence. On l'aura compris, pour cette fournée 2024, Apple ne se contente pas simplement d'une mise à jour d'usage mais souhaite bien transformer l'iPad Pro en un véritable outil de production capable, selon les cas, de se substituer aisément à un Mac. Nous avons pu tester l'iPad Pro dans sa version 11 pouces pendant plus d'une semaine. Voici notre verdict.

Apple iPad Pro M4 11 pouces : une finesse remarquable pour un design indémodable

Pour cette nouvelle génération d'iPad, Apple a apporté quelques modifications. La plus flagrante tient de la présence de l'écran Oled dont nous parlerons plus loin. Avec cette technologie, pas besoin de dispositif de rétro éclairage. L'iPad gagne donc sérieusement en finesse. Le modèle 11 pouces que nous testons ici revendique ainsi une taille de guêpe de 5,3 mm contre 5,9 mm précédemment. Le modèle 13 pouces se paie même le luxe de se montrer encore plus fin que son petit frère avec 5,1 mm contre 6,4 mm précédemment. Selon Apple, il ne s'agit ni plus ni moins du produit le plus fin qu'elle n'ait jamais conçu, c'est dire.

L'iPad Pro (noir) au-dessus de l'iPad Air (bleu) se veut plus fin © CCM

Côté poids, c'est aussi une bonne surprise. L'appareil perd une vingtaine de grammes (22 pour être précis) sur le modèle 11 pouces et même 103 g pour le 13 pouces. L'appareil ne pèse ainsi plus que 446 g (et 582 g pour le 13 pouces). Impressionnant. Tant et si bien que notre iPad Pro 11 pouces se révèle plutôt léger et confortable en mains. On pourra seulement reprocher l'adoption des tranches plates qui, sur une utilisation longue, finissent par laisser de belles traces dans les paumes de mains.

Apple change aussi ses habitudes sur la face avant. La webcam ne se loge plus dans la partie supérieure de l'appareil mais sur le côté pour une utilisation au format paysage visiblement plus populaire. Il s'agit d'une caméra TrueDepth autrement dit capable d'assurer la reconnaissance faciale FaceID. Un privilège réservé aux modèles Pro, l'iPad et l'iPad Air se contentent encore du bouton TouchID.

La caméra True Depth (FaceID) se loge dorénavant sur le côté. © CCM

De dos l'appareil demeure immédiatement reconnaissable flanqué qu'il est du logo de la marque dorénavant élaboré dans un alliage de cuivre pour faciliter la dissipation de chaleur de la puce M4.

Dans le coin supérieur gauche se loge le bloc photo carré (comme sur iPhone) équipé aujourd'hui d'un unique module photo, d'un capteur LiDAR et d'un flash.

Le châssis est quant à lui composé d'aluminium 100 % recyclé qui collecte toujours aussi aisément les traces de doigts. Enfin, Apple ne fait nulle part mention d'une quelconque certification IP pour l'étanchéité. Dans le doute, mieux vaudra rester éloigné des source d'eau et des environnements poussiéreux. C'est ici quelques points perdus face à son concurrent direct, la Galaxy Tab S9 Ultra de Samsung qui revendique fièrement sa certification IP68 ce qui reste rare pour une tablette.

Apple iPad Pro M4 11 pouces : une technologie Oled originale et efficace

" L'écran le plus avancé du monde ", rien de moins. C'est ainsi qu'Apple vante les mérites de l'écran Oled qui équipe ses nouveaux iPad Pro. En fait, il ne s'agit pas d'une mais de deux dalles Oled superposées. Un duo baptisé " Oled en tandem ". Pour quelle raison utiliser deux dalles ? Pour compenser le manque de luminosité que l'on peut généralement reprocher à la technologie Oled. Ainsi équipé, l'iPad revendique une luminosité de 1000 nits en SDR avec un pic à 1600 nits en HDR. Dans la réalité, cet iPad se montre extrêmement lumineux. Une différence que nous avons pu constater face à la tablette de son rival coréen Samsung, la Galaxy Tab S9 Ultra sortie il y a quelques mois et qui plafonne à 700 nits. Pourquoi ce gain de luminosité est-il important ? Tout simplement pour utiliser l'iPad dans n'importe quelle condition lumineuse sans avoir à plisser les yeux pour voir ce qui s'y affiche. Nous avons pu le constater sous le soleil puissant de ce mois de mai, l'écran de l'iPad ne déçoit jamais.

À noter qu'Apple inaugure également un revêtement anti-reflet en " verre nano-texturé " pour sa tablette. Notre iPad de test n'en est malheureusement pas équipé. Il s'agit d'une option, facturée 130 euros et disponible pour les modèles les plus haut de gamme dotés de 1 ou 2 To de stockage. Cependant, nous avons pu apprécier son efficacité lors d'une démonstration effectuée par Apple. C'est bien simple, avec ce revêtement, une fois allumé, l'iPad ressemble à une tablette factice telle qu'on en trouve dans les zones d'exposition des magasins de décoration. C'est assez bluffant puisque la majorité des reflets sont éliminés. La technique est même un poil plus performante, nous a-t-il semblé, que celle utilisée par Samsung sur son Galaxy S24 Ultra équipé d'un verre Gorilla Armor déjà très efficace pour diminuer les reflets.

Au-delà de l'effet " wahou ", cet écran propose une définition de 2420 x 1668 pixels pour une résolution de 264 ppp, c'est largement suffisant pour la plupart des usages. Le rafraîchissement est ici adaptatif et évolue automatiquement de 10 à 120 Hz pour une bonne fluidité. iPadOS ne permet pas de le contrôler manuellement.

Apple iPad Pro M4 11 pouces : une véritable débauche de puissance

Fiche technique

Taille écran 11 pouces Définition écran 2420 x 1668 pixels Technologie écran Oled Tandem Taux de rafraîchissement 10-120 Hz SoC Apple Silicon M4 Mémoire vive 16 Go Stockage 1 To Capteurs photos (dos) 12 Mpx Capteur photo (selfie) 12 Mpx Vidéo Jusqu'au 4K à 60 fps WiFi / Bluetooth 6E / 5.3 5G Oui Capteur d'empreinte Non Reconnaissance faciale FaceID Batterie 31,29 Wh Système iPadOS 17.5 Dimensions 249,7 x 175,5 x 5,3 mm Poids 446 g

Après l'écran Oled en tandem, c'est là encore une première pour l'iPad Pro. C'est à la tablette reine d'Apple qu'il convient d'inaugurer la puce Apple Silicon M4 et non, comme c'est la tradition, aux Mac. Au programme, une puce gravée en 3 nm, équipée de 10 cœurs contre 8 précédemment (4 cœurs haute performance et 6 cœurs efficience). L'objectif est de délivrer plus de puissance en consommant encore moins d'énergie. Mais attention, là encore. Tous les modèles d'iPad Pro ne sont pas logés à la même enseigne.

Cette puce M4 bardée de 10 cœurs prend place dans les versions haut de gamme de l'iPad Pro (1 et 2 To). Les modèles plus "accessibles" équipés de 256 ou 512 Go d'espace de stockage doivent se contenter d'une puce M4 à 9 cœurs (3 cœurs haute performance et 6 cœurs efficience). Inégalité également concernant la mémoire vive embarquée.

Notre modèle de test dispose de 16 Go de RAM avec 1 To d'espace de stockage. Les modèles équipés de 256 ou 512 Go embarquent de leur côté 8 Go de RAM. Quant au processeur graphique (GPU), Apple réutilise la recette de ses puces M3 avec 10 cœurs au compteur. Ce GPU permet de gérer le Ray Tracing et le Mesh Shading (pour la gestion des reflets dans les jeux vidéo par exemple). Enfin, reste une part importante de ce processeur : le NPU ou Neural Processing Unit. Il s'agit des cœurs dédiés aux calculs pour tous les travaux liés à l'intelligence artificielle. 16 cœurs sont ainsi à l'œuvre (comme sur les puces M3).

Mais pour bien évaluer les promesses d'Apple, à savoir des performances à la hausse dans le domaine et dépassant celles d'un PC IA selon la firme, il faudra attendre de voir ce qu'Apple proposera sur le terrain de l'intelligence artificielle où elle accuse un train de retard par rapport à Windows et Android. L'IA devrait pour le coup occuper une bonne part de la conférence annuelle des développeurs (WWDC) prévue le 10 juin prochain.

Alors, que vaut cette toute nouvelle puce proposée par Apple ? Eh bien c'est tout simplement bluffant. Nous avons comparé les résultats des différents benchmarks habituels obtenus par cet iPad Pro M4 à ceux du nouvel iPad Air propulsé par une puce M2 (et qui fera lui aussi l'objet d'un test prochainement), celle-là même qui équipe la précédente génération d'iPad Pro de 2022. Avec Antutu près de 700 000 points séparent les deux appareils avec un gain de 33,8 % de performances pour la puce M4. Avec Geekbench 6, le gain se monte à 39,2 % en Single Core et 43,8 % en multicore.

Quant au test du GPU, il montre une progression de 29 % entre le M2 et le M4. Un score qui se traduit de façon plus flagrante encore dans le test 3D Mark Wild Life Extreme ou l'iPad Pro affiche un score de 8398 points et une moyenne de 50,3 images par seconde contre 5565 points pour la puce M2 de l'iPad Air et une moyenne de 33,3 images par seconde. Pour enfoncer le clou, le test Solar Bay de 3D Mark qui met en œuvre le Ray tracing, ne laisse plus aucun doute sur les aptitudes de la puce M4 avec un gain de performances de 88 %. Sur ce test, on constate cependant une baisse de 5 points de la batterie avec l'iPad Pro quand l'iPad Air et sa puce M2 ne bronche pas. Côté température, la chauffe se montre bien maîtrisée.

Antutu, Geekbench 6 © CCM

Gfx Bench © CCM

3DMark Solar Bay © CCM

Ces tests synthétiques mettent en lumière les capacités de cet iPad Pro à mener des tâches lourdes et complexes sans sourcilier. Montage vidéo, conception 3D, retouche d'images, traitement audio… les professionnels y trouveront leur compte à n'en pas douter tous comme les joueurs. Pour un usage plus classique ou, disons, plus familial que l'on peut avoir plus traditionnellement d'une tablette, l'iPad Pro M4 est clairement surdimensionné. Mieux vaudra se tourner vers un iPad ou un iPad Air au coût moins rude pour le portefeuille.

Apple iPad Pro M4 11 pouces : un stylet Apple Pencil Pro encore plus pertinent

L'arrivée de ce nouvel iPad s'accompagne d'un nouveau stylet Apple Pencil Pro. Ne le cherchez pas dans la boîte de l'appareil, vous risqueriez d'être déçu. Il s'agit d'un accessoire facturé 149 euros tout de même. Et il n'est compatible qu'avec les nouveaux iPad Pro et iPad Air sortis ce mois-ci. Apple explique cette limitation par la nouvelle façon dont le stylet s'aimante sur la tranche de ces iPad plus fins qu'auparavant. Et si vous souhaitez réutiliser votre ancien Apple Pencil sur votre nouvel iPad, ce ne sera possible uniquement qu'avec le modèle USB-C.

Passée la mauvaise surprise du prix (et de l'absence de cet accessoire dans la boîte contrairement à ce que propose Samsung par exemple) force est de constater que l'on retrouve bien la patte Apple dans le soin apporté à la conception de ce stylet. Il se montre très confortable entre les doigts. Il s'orne toujours d'une tranche plate pour ne pas glisser. La double-tape pour alterner entre le stylo et la gomme par exemple reste de mise mais ce nouveau Pencil Pro s'offre d'autres nouvelles fonctions. En pressant son extrémité, près de la pointe, il est possible de faire surgir à l'écran de l'iPad des outils ou des options. On apprécie également le retour haptique, de légères vibrations accompagnent les pressions. Agréable.

Par ailleurs, l'Apple Pencil Pro autorise également les rotations. Pour dessiner, il suffit de faire tourner la pointe avec, par exemple, une plume rectangulaire, pour faire varier l'angle. Les fans de calligraphie apprécieront. Enfin, et c'est là la petite touche bonus d'Apple, lorsqu'on approche le stylet de la surface de l'écran, une ombre virtuelle y est projetée. Ça n'a l'air de rien mais ça fait son petit effet. En revanche, malgré une pointe souple, le stylet glisse toujours trop facilement sur la surface de verre et les petits claquements générés par les tapotements inévitables lorsque l'on écrit par exemple, demeurent toujours aussi agaçants.

Apple iPad Pro M4 11 pouces : quand la tablette se transforme en Mac avec le clavier Magic Keyboard

Sortez une nouvelle fois la carte bleue et préparez-vous maintenant à dépenser encore plus (et pas qu'un peu). Ce nouvel iPad Pro peut s'accompagner du nouveau Magic Keyboard taillé sur mesure pour protéger la tablette et lui apporter clavier et trackpad. Ce nouvel accessoire est conçu lui aussi en aluminium pour abaisser le poids de l'ensemble. Néanmoins, ainsi affublé, l'iPad Pro 11 pouces passe de 446 g à 1033 g soit autant qu'un PC ultraportable récent.

Toujours équipé d'un port USB-C sur le côté gauche de la charnière (ce qui évite de monopoliser le port USB-C de l'iPad), le Magic Keyboard s'orne à présent d'une rangée de touches de fonctions bienvenue. L'ensemble est rétro-éclairé et le confort de frappe est indéniable. Le trackpad se montre assez large – moins que sur un MacBook tout de même – mais suffisant pour être manipulé facilement.

Un bon moyen de mettre à l'épreuve l'aspect multitâche d'iPadOS, le système qui anime l'appareil. On y gagne en confort mais on est encore loin de ce que peut proposer macOS. Ainsi équipé, l'iPad se transforme en ordinateur d'appoint. Bref, le Magic Keyboard a tout pour faire craquer… sauf son prix. Comptez 349 euros pour la version 11 pouces et même 399 euros si vous optez pour un iPad Pro 13 pouces (pour comparaison, ce clavier coûte plus cher que la dernière tablette Redmi Pad pro de Xiaomi).

Le tarif vous déplait ? Vous pouvez vous rabattre sur la proposition de Logitech avec ses Combo Touch. Le concept est légèrement différent puisque l'iPad se loge dans une coque amovible qui peut se désolidariser du clavier. La tablette est maintenue dans la bonne position grâce à un pied flexible. Il faudra donc poser l'ensemble sur une surface plane et stable contrairement au Magic Keyboard qui, avec sa charnière rigide permet de maintenir l'iPad fermement comme l'écran d'un ordinateur portable. Le clavier de Logitech est tout aussi confortable que celui proposé par Apple et iI est lui aussi rétro-éclairé. Le trackpad se montre un poil plus grand. Il ne lui manque qu'une touche de verrouillage pour être parfait. Surtout, il se révèle plus léger que le Magic Keyboard. L'ensemble avec notre iPad 11 pouces ne pèse plus que 928 g. Il est facturé 259 euros pour l'iPad Pro 11 pouces et 299 euros pour le modèle 13 pouces. C'est bon vous pouvez ranger votre carte bleue… ou peut-être pas encore.

Apple iPad Pro M4 11 pouces : une endurance accrue

Apple reste toujours aussi peu disert sur la batterie de son iPad et l'autonomie qu'elle permet. La firme se contente d'indiquer une dizaine d'heures d'autonomie avec un usage classique. Apple ne prend pas trop de risque avec cette estimation (la même à chaque génération). Dans la réalité, notre iPad Pro 11 pouces a tenu près de 18 heures en lecture vidéo en streaming (HD) avec Netflix. Une très belle performances que peuvent lui envier la plupart des ordinateurs actuels. Évidemment, avec les tâches plus gourmandes auxquelles il est dévolu (comme le rendu vidéo ou 3D par exemple ou encore le travail du son sur plusieurs pistes ou le jeu) la batterie tiendra moins bien la longueur. Nous avons pu nous en apercevoir avec le Benchmark SolarBay Stress Test de 3DMark sollicitant très fortement le GPU, durant lequel la batterie a perdu 15 points en quelques minutes.

Enfin, s'il vous reste encore quelques euros à dépenser, c'est dans un chargeur qu'il faudra les investir. Apple n'en fournit tout simplement pas dans la boîte comme c'est devenu la coutume depuis quelques années (chez la plupart des constructeurs d'appareils Android aussi). Pour notre test, nous avons raccordé l'iPad Pro à un chargeur Anker 100 W. Mauvaise surprise, il faudra vous montrer patient pour refaire le plein. Plus de deux heures (125 minutes exactement) ont été nécessaires pour passer de 0 à 100 % d'autonomie. C'est très long. Bien trop long en 2024.

Apple iPad Pro M4 11 pouces : faut-il craquer pour la nouvelle reine des tablettes Apple ?

Ce nouvel iPad Pro porte indéniablement bien son nom. Sa puce M4 déborde de puissance pour tous les outils professionnels que l'on peut dénicher dans l'App Store, à commencer par les applis maison comme Final Cut Pro pour le montage vidéo, Logic Pro pour l'audio, etc. Les joueurs exigeants aussi y trouveront leur compte avec une fluidité remarquable et la gestion matérielle du ray tracing pour des effets spéciaux spectaculaires.

Apple a également bien travaillé sa copie concernant le design. On apprécie la finesse de l'appareil même s'il faudra prendre garde de ne pas s'asseoir dessus et de le tenir éloigné de la poussière et des sources d'humidité.

Faut-il pour autant abandonner son MacBook au profit de cet iPad Pro survitaminé ? Non. Car malgré toutes ses qualités et sa puissance indéniable, l'iPad souffre toujours d'un gros défaut : iPadOS. Un système d'exploitation qui emprunte à la fois à iOS sur iPhone et à macOS sur les Mac sans pour autant trouver l'équilibre adéquat. Les idées sont là mais mises en œuvre avec difficulté. Le glisser-déposer est une épreuve quotidienne et le copier-coller compliqué alors qu'il s'agit de fonctions extrêmement basiques sur un ordinateur. Sans oublier qu'en 2024, certaines applis phares comme Instagram ne sont toujours pas optimisées pour iPad sur lequel il faut se contenter de la version pour iPhone. Apple voit d'ailleurs cet appareil comme un outil complémentaire et non comme un remplaçant du Mac, que l'on peut trimballer lorsque l'ordinateur n'est pas absolument nécessaire.

Reste qu'à partir de 1219 euros et même 1949 euros pour notre exemplaire de test, le complément commence à représenter un sérieux budget. Si l'on opte pour l'iPad Pro M4 11 pouces le mieux équipé et toutes options (2 To de stockage, revêtement antireflets, Apple Pencil Pro et clavier Magic Keyboard) la facture grimpe à 2809 euros (et même 3159 euros pour la version 13 pouces). Ça pique ! On peut espérer qu'iPadOS 18 change la donne et offre plus de souplesse et d'envergure à cette tablette pour qu'elle demeure sur la première marche du podium. Après quatorze ans d'existence, l'iPad a besoin de se réinventer et non plus de simplement évoluer même si pour cette édition 2024 il lui revient l'honneur d'inaugurer la puce M4 qu'il nous tarde de voir à l'œuvre dans les prochains Mac où elle pourra véritablement briller.