"Forfait mobile pas cher : les meilleures offres en avril 2024"

Envie de prendre un nouveau forfait mobile pour passer à la 5G, avoir davantage d'heures d'appels, utiliser un plus gros volume de données, profiter du réseau d'un autre opérateur ou simplement faire des économies ? Suivez notre guide pour trouver l'offre adaptée à vos besoins et à votre budget en bénéficiant des meilleures promotions du moment chez Bouygues, Free Mobile, Orange, RED, SFR, Sosh et les autres.

Même si les tarifs sont en hausse continue depuis quelques années, il ne se passe une semaine sans qu'un opérateur de téléphonie propose une offre spéciale sur un ou plusieurs forfaits. Les formules "premier prix" à moins de 5 euros par moins ne sont plus aussi alléchantes que par le passé, et c'est surtout sur les forfaits un plus confortables en volume de data que les opérateurs cherchent à se distinguer.

Choisir un forfait mobile n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît, tant l'offre est riche, variée et complexe. Et, de fait, les critères pour sélectionner une formule sont particulièrement nombreux : entre l'opérateur – dont le réseau détermine la couverture géographique mais aussi les débits atteignables avec une connexion Internet en 4G –, le nombre d'heures incluses d'appels – de plus en plus souvent illimité –, le nombre de SMS et de MMS autorisés – généralement illimité, mais pas toujours –, le volume maximum de data autorisé par mois – de quelques méga-octets à 100 Go voire plus –, l'engagement ou l'absence d'engagement, les communications vers ou depuis l'étranger, les services compris, et, bien sûr, le prix de l'abonnement mensuel qui peut varier après une période promotionnelle, le choix peut vite tourner au véritable casse-tête… C'est particulièrement vrai à la rentrée, les opérateurs se livrant à une féroce concurrence après les vacances pour attirer de nouveaux clients avec des promotions parfois très intéressantes.

Pour vous aider à choisir selon vos besoins et votre budget, nous avons établi plusieurs sélections de forfaits classés par prix, par volume de data et par opérateur. Dans tous les cas, que vous changiez d'opérateur ou que vous souscriviez un nouveau forfait, n'oubliez pas d'ajouter le prix de la carte Sim pour accéder concrètement à votre ligne (en général, 10 euros payés une fois pour toutes à la commande).

Les forfaits illimités à prix cassé (moins 5 euros par mois) que l'on avait vu se multiplier il y a quelques années chez Bouygues, SFR ou encore Cdiscount (qui s'appuie sur NRJ Mobile) se font, hélas, de plus en plus rares. Et pour cause, les opérateurs préfèrent désormais proposer des forfaits plus chers, avec davantage de data, même si le volume de données mobiles intégré est inutile – 20 Go par mois suffisent largement pour la plupart des utilisateurs, pour consulter des mails, surfer sur le Web et même regarder occasionnellement de la vidéo en streaming. Heureusement, il reste encore quelques offres sous la barre symbolique des 10 euros. Et on voit de temps à autre apparaître des promotions avec des formules intéressantes autour de 7 ou 8 euros. Mais il s'agit d'offres exceptionnelles, proposées pendant quelques jours. Mieux se précipiter pour ne pas les louper !

4.95 € Forfait éco Appels illimités SMS/MMS illimités 10 Go Internet 4G+ Réseau: SFR Sans engagement Voir Réseau: SFR Sans engagement 4.99 € Forfait 10 Go Appels illimités SMS/MMS illimités 10 Go Internet 4G Réseau: Bouygues télécom Sans engagement Voir Réseau: Bouygues télécom Sans engagement 4.99 € Le Mini Appels illimités SMS/MMS illimités 10 Go Internet 4G Réseau: SFR Orange Sans engagement Voir Réseau: SFR , Orange Sans engagement 4.99 € Forfait 10 Go Appels illimités SMS/MMS illimités 10 Go Internet 4G Réseau: Bouygues télécom Sans engagement Voir Réseau: Bouygues télécom Sans engagement 5.99 € 20 Go Appels illimités 20 Go Internet 5G Réseau: Bouygues télécom Sans engagement Voir Réseau: Bouygues télécom Sans engagement 5.99 € Forfait 30 Go Appels illimités SMS/MMS illimités 30 Go Internet 4G Réseau: Bouygues télécom Sans engagement Voir Réseau: Bouygues télécom Sans engagement 5.99 € 40 Go Appels illimités 40 Go Internet 4G+ Réseau: Orange Sans engagement Voir Réseau: Orange Sans engagement 6.99 € RED 10 Go Appels illimités SMS/MMS illimités 10 Go Internet 4G Réseau: SFR Sans engagement Voir Réseau: SFR Sans engagement 6.99 € Forfait 60 Go Appels illimités SMS/MMS illimités 60 Go Internet 4G Réseau: Bouygues télécom Sans engagement Voir Réseau: Bouygues télécom Sans engagement 6.99 € 10 Go Appels illimités SMS/MMS illimités 10 Go Internet 4G+ Réseau: Orange Sans engagement Voir Réseau: Orange Sans engagement

Les forfaits mobiles les moins chers

Très logiquement, les forfaits les moins chers sont aussi les plus limités. En temps d'appels, bien sûr, qui reste souvent plafonné à 2 heures, mais aussi en volume de data, et parfois même en nombre de SMS et de MMS qu'il est possible d'envoyer en un mois ! Attention donc avant de souscrire à une offre à petit prix, car il est très frustrant de devoir compter les messages que l'on envoie, surtout si le forfait se destine à un ado…

2.00 € L'EFFICACE 3h20 200 SMS et 200 MMS 200 Mo Internet 4G Réseau: Bouygues télécom Sans engagement Voir Réseau: Bouygues télécom Sans engagement 2.00 € Forfait 2 euros 2h SMS/MMS illimités 50 Mo Internet 4G+ Réseau: Free Sans engagement Voir Réseau: Free Sans engagement 2.00 € pendant 6 mois puis 7.99 € / mois Forfait 2h 100 Mo 2h SMS/MMS illimités 100 Mo Internet 4G+ Réseau: Bouygues télécom Avec engagement 255 jours restants Voir Réseau: Bouygues télécom Avec engagement 2.00 € pendant 12 mois puis 5.99 € / mois Forfait 2h 100 Mo 2h SMS/MMS illimités 100 Mo Internet 5G Réseau: Bouygues télécom Avec engagement 255 jours restants Voir Réseau: Bouygues télécom Avec engagement 3.00 € Forfait Mini 2h 0 Mo Internet Réseau: Orange Sans engagement Voir Réseau: Orange Sans engagement 4.00 € pendant 6 mois puis 5.99 € / mois 2h 100Mo 4G+ 2h SMS/MMS illimités 100 Mo Internet 4G+ Réseau: SFR Sans engagement 255 jours restants Voir Réseau: SFR Sans engagement 4.95 € Forfait éco Appels illimités SMS/MMS illimités 10 Go Internet 4G+ Réseau: SFR Sans engagement Voir Réseau: SFR Sans engagement 4.99 € Le Mini Appels illimités SMS/MMS illimités 10 Go Internet 4G Réseau: SFR Orange Sans engagement Voir Réseau: SFR , Orange Sans engagement 4.99 € Forfait 10 Go Appels illimités SMS/MMS illimités 10 Go Internet 4G Réseau: Bouygues télécom Sans engagement Voir Réseau: Bouygues télécom Sans engagement 4.99 € Forfait 10 Go Appels illimités SMS/MMS illimités 10 Go Internet 4G Réseau: Bouygues télécom Sans engagement Voir Réseau: Bouygues télécom Sans engagement

Les forfaits illimités à 100 Go ou plus

Pour se distinguer et aller au delà des appels, SMS et MMS illimités, les opérateurs proposent de plus en plus de data dans certains forfaits destinés au gros consommateurs d'Internet mobile. La barre des 100 Go mensuels est désormais allègrement franchie, avec des différences qui portent essentiellement sur la qualité du réseau, le volume de data utilisables à l'étranger et, bien sûr, le tarif.

44.99 € pendant 6 mois puis 57.99 € / mois Forfait 300 Go Appels illimités SMS/MMS illimités 300 Go Internet 5G Réseau: Bouygues télécom Avec engagement 255 jours restants Voir Réseau: Bouygues télécom Avec engagement 39.99 € Forfait + mobile Appels illimités SMS/MMS illimités 280 Go Internet 5G Réseau: SFR Avec engagement Voir Réseau: SFR Avec engagement 19.99 € Forfait SIM 250 Go 5G Appels illimités SMS/MMS illimités 250 Go Internet 5G Réseau: SFR Sans engagement Voir Réseau: SFR Sans engagement 19.99 € Le dix-neuf Appels illimités SMS/MMS illimités 250 Go Internet 5G Réseau: SFR Sans engagement Voir Réseau: SFR Sans engagement 19.99 € Forfait Free 5G Appels illimités SMS/MMS illimités 250 Go Internet 5G Réseau: Free Sans engagement Voir Réseau: Free Sans engagement 18.99 € 250 Go Appels illimités 250 Go Internet 5G Réseau: Bouygues télécom Sans engagement Voir Réseau: Bouygues télécom Sans engagement 18.99 € 250 Go Appels illimités SMS/MMS illimités 250 Go Internet 4G+ Réseau: Orange Sans engagement Voir Réseau: Orange Sans engagement 64.99 € 240 Go 5G Appels illimités SMS/MMS illimités 240 Go Internet 5G Réseau: Orange Avec engagement Voir Réseau: Orange Avec engagement 64.99 € 240 Go 5G Appels illimités SMS/MMS illimités 240 Go Internet 5G Réseau: SFR Avec engagement Voir Réseau: SFR Avec engagement 39.99 € Forfait + smartphone Appels illimités SMS/MMS illimités 230 Go Internet 5G Réseau: Bouygues télécom Avec engagement Voir Réseau: Bouygues télécom Avec engagement

Les forfaits illimités de 20 à 80 Go

Les offres à la mode sont clairement dans la catégorie appels, SMS et MMS illimités avec un volume de data compris entre 20 ou 40 et 80 Go. Cette enveloppe de données est assez confortable pour se prêter à tous les usages, du modéré à l'intensif. Et c'est sur ce terrains que les opérateurs se livrent actuellement à une âpre bataille sur les prix, avec des tarifs agressifs passant parfois sous la barre symbolique des 10 euros. Attention, car certaines promotions de rentrée comme celles de Bouygues ou de RED by SFR ne vont pas durer !

5.99 € 40 Go Appels illimités 40 Go Internet 4G+ Réseau: Orange Sans engagement Voir Réseau: Orange Sans engagement 5.99 € Forfait 30 Go Appels illimités SMS/MMS illimités 30 Go Internet 4G Réseau: Bouygues télécom Sans engagement Voir Réseau: Bouygues télécom Sans engagement 6.99 € Le Spring Appels illimités SMS/MMS illimités 30 Go Internet 4G+ Réseau: SFR Orange Sans engagement Voir Réseau: SFR , Orange Sans engagement 6.99 € Forfait 60 Go Appels illimités SMS/MMS illimités 60 Go Internet 4G Réseau: Bouygues télécom Sans engagement Voir Réseau: Bouygues télécom Sans engagement 6.99 € Forfait 30 Go Appels illimités SMS/MMS illimités 30 Go Internet 4G Réseau: Bouygues télécom Sans engagement Voir Réseau: Bouygues télécom Sans engagement 6.99 € Le petit 30 Go Appels illimités SMS/MMS illimités 30 Go Internet 4G+ Réseau: SFR Sans engagement Voir Réseau: SFR Sans engagement 6.99 € Le One Appels illimités SMS/MMS illimités 40 Go Internet 4G+ Réseau: SFR Orange Sans engagement Voir Réseau: SFR , Orange Sans engagement 7.99 € Le basic Appels illimités SMS/MMS illimités 40 Go Internet 4G+ Réseau: SFR Sans engagement Voir Réseau: SFR Sans engagement 7.99 € Forfait 80 Go Appels illimités SMS/MMS illimités 80 Go Internet 4G Réseau: Bouygues télécom Sans engagement Voir Réseau: Bouygues télécom Sans engagement 7.99 € 80 Go Appels illimités 80 Go Internet 5G Réseau: Bouygues télécom Sans engagement Voir Réseau: Bouygues télécom Sans engagement 7.99 € pendant 2 mois puis 9.99 € / mois Le One Appels illimités SMS/MMS illimités 40 Go Internet 4G+ Réseau: SFR Orange Sans engagement 255 jours restants Voir Réseau: SFR , Orange Sans engagement 8.99 € Forfait 80 Go Appels illimités SMS/MMS illimités 80 Go Internet 4G Réseau: Bouygues télécom Sans engagement Voir Réseau: Bouygues télécom Sans engagement 9.99 € Forfait 30 Go Appels illimités SMS/MMS illimités 30 Go Internet 5G Réseau: Bouygues télécom Avec engagement Voir Réseau: Bouygues télécom Avec engagement 10.00 € 40 Go Appels illimités SMS/MMS illimités 40 Go Internet 4G+ Réseau: Bouygues télécom Sans engagement Voir Réseau: Bouygues télécom Sans engagement 10.99 € B&You 80 Go Appels illimités SMS/MMS illimités 80 Go Internet 4G+ Réseau: Bouygues télécom Sans engagement Voir Réseau: Bouygues télécom Sans engagement

Les forfaits 5G

Depuis le fin novembre 2020, les grands opérateurs qui ont acquis des licences en octobre sont autorisés à activer la 5G sur leur réseau mobile. Mais les débuts de cette nouvelle technologie de communication sont timides, à la fois pour des questions techniques et pour des raisons politiques, la 5G faisant encore débat dans la société civile. Avec quelque 500 antennes compatibles sur l'ensemble du territoire, seules quelques grandes villes seront desservies dans un premier temps. SFR a ouvert le bal à Nice le 20 novembre, Orange et Bouygues Telecom ont suivi. Et Free a fermé la marche. Les opérateurs proposent déjà plusieurs forfaits 5G. Si la plupart sont évidemment plus chers que ceux en 4G, Free a frappé fort en faisant simplement évoluer son forfait principal vers la 5G, sans changer son prix. Rappelons que pour pour bénéficier de la 5G, il faut à la fois avoir un téléphone compatible, souscrire un forfait adapté et se trouver dans une zone couverte.

5.00 € Forfait 5 Go Appels illimités SMS/MMS illimités 5 Go Internet 5G Réseau: Bouygues télécom Avec engagement Voir Réseau: Bouygues télécom Avec engagement 5.99 € 20 Go Appels illimités 20 Go Internet 5G Réseau: Bouygues télécom Sans engagement Voir Réseau: Bouygues télécom Sans engagement 7.99 € 80 Go Appels illimités 80 Go Internet 5G Réseau: Bouygues télécom Sans engagement Voir Réseau: Bouygues télécom Sans engagement 9.99 € Forfait Free 5G Appels illimités SMS/MMS illimités -1 Mo Internet 5G Réseau: Free Sans engagement Voir Réseau: Free Sans engagement 9.99 € 120 Go Appels illimités 120 Go Internet 5G Réseau: Bouygues télécom Sans engagement Voir Réseau: Bouygues télécom Sans engagement 9.99 € Forfait 30 Go Appels illimités SMS/MMS illimités 30 Go Internet 5G Réseau: Bouygues télécom Avec engagement Voir Réseau: Bouygues télécom Avec engagement 11.99 € 150 Go Appels illimités 150 Go Internet 5G Réseau: Bouygues télécom Sans engagement Voir Réseau: Bouygues télécom Sans engagement 11.99 € Forfait 150 Go 5G Appels illimités SMS/MMS illimités 150 Go Internet 5G Réseau: Bouygues télécom Sans engagement Voir Réseau: Bouygues télécom Sans engagement 11.99 € Le connecté Appels illimités SMS/MMS illimités 130 Go Internet 5G Réseau: SFR Sans engagement Voir Réseau: SFR Sans engagement 11.99 € Le onze Appels illimités SMS/MMS illimités 150 Go Internet 5G Réseau: SFR Sans engagement Voir Réseau: SFR Sans engagement 12.99 € RED 130 Go 5G Appels illimités SMS/MMS illimités 130 Go Internet 5G Réseau: SFR Sans engagement Voir Réseau: SFR Sans engagement 12.99 € B&You 130 Go 5G Appels illimités SMS/MMS illimités 130 Go Internet 5G Réseau: Bouygues télécom Sans engagement Voir Réseau: Bouygues télécom Sans engagement 13.99 € Le First 5G Appels illimités SMS/MMS illimités 100 Go Internet 5G Réseau: SFR Orange Sans engagement Voir Réseau: SFR , Orange Sans engagement 14.99 € pendant 2 mois puis 17.99 € / mois Le First 5G Appels illimités SMS/MMS illimités 100 Go Internet 5G Réseau: SFR Orange Sans engagement 255 jours restants Voir Réseau: SFR , Orange Sans engagement 14.99 € 200 Go 5G Appels illimités SMS/MMS illimités 200 Go Internet 5G Réseau: SFR Sans engagement Voir Réseau: SFR Sans engagement

Les meilleurs forfaits illimités Orange et Sosh

SI Orange pratique des tarifs sensiblement plus élevés que ses concurrents sur ses abonnements classiques, l'opérateur profite de sa filiale Sosh pour proposer des formules nettement plus séduisantes en terme de prix. Les plus intéressantes concernent des forfaits illimités sans engament qui sont proposés à certaines périodes de l'année durant des campagnes promotionnelles.

34.99 € 170 Go 5G Appels illimités SMS/MMS illimités 170 Go Internet 5G Réseau: Orange Sans engagement Voir Réseau: Orange Sans engagement 20.99 € 140 Go 5G Appels illimités SMS/MMS illimités 140 Go Internet 5G Réseau: Orange Sans engagement Voir Réseau: Orange Sans engagement 12.99 € 130 Go Appels illimités SMS/MMS illimités 130 Go Internet 4G+ Réseau: Orange Sans engagement Voir Réseau: Orange Sans engagement 24.99 € Série Spéciale 120 Go 5G Appels illimités SMS/MMS illimités 120 Go Internet 5G Réseau: Orange Sans engagement Voir Réseau: Orange Sans engagement 31.99 € 100 Go 5G Appels illimités SMS/MMS illimités 100 Go Internet 5G Réseau: Orange Sans engagement Voir Réseau: Orange Sans engagement 10.99 € 80 Go Appels illimités SMS/MMS illimités 80 Go Internet 4G+ Réseau: Orange Sans engagement Voir Réseau: Orange Sans engagement

Les meilleurs forfaits illimités Bouygues Telecom

C'est avec ses séries spéciales estampillées B&YOU que Bouygues Telecom propose ses formules les plus alléchantes sur des forfaits sans engagement avec appels, SSM et MMS illimités assortis d'un volume de data variable, avec des promotions à durée limitée qui se renouvellent toute l'année. Contrairement aux offres classiques de Bouygues Telecom, que l'on peut prendf-re en boutique, ces formules sont uniquement accessibles en ligne. .

31.99 € pendant 6 mois puis 44.99 € / mois Forfait 200 Go Appels illimités SMS/MMS illimités 200 Go Internet 5G Réseau: Bouygues télécom Avec engagement 255 jours restants Voir Réseau: Bouygues télécom Avec engagement 17.99 € B&You 200 Go 5G Appels illimités SMS/MMS illimités 200 Go Internet 5G Réseau: Bouygues télécom Sans engagement Voir Réseau: Bouygues télécom Sans engagement 25.99 € pendant 6 mois puis 38.99 € / mois Forfait 150 Go Appels illimités SMS/MMS illimités 150 Go Internet 5G Réseau: Bouygues télécom Avec engagement 255 jours restants Voir Réseau: Bouygues télécom Avec engagement 17.99 € Série Spéciale 130 Go 5G Appels illimités SMS/MMS illimités 130 Go Internet 5G Réseau: Bouygues télécom Sans engagement Voir Réseau: Bouygues télécom Sans engagement 12.99 € B&You 130 Go 5G Appels illimités SMS/MMS illimités 130 Go Internet 5G Réseau: Bouygues télécom Sans engagement Voir Réseau: Bouygues télécom Sans engagement 15.99 € pendant 6 mois puis 30.99 € / mois Forfait 100 Go Appels illimités SMS/MMS illimités 100 Go Internet 5G Réseau: Bouygues télécom Avec engagement 255 jours restants Voir Réseau: Bouygues télécom Avec engagement 10.99 € B&You 80 Go Appels illimités SMS/MMS illimités 80 Go Internet 4G+ Réseau: Bouygues télécom Sans engagement Voir Réseau: Bouygues télécom Sans engagement 9.99 € Forfait 30 Go Appels illimités SMS/MMS illimités 30 Go Internet 5G Réseau: Bouygues télécom Avec engagement Voir Réseau: Bouygues télécom Avec engagement 6.99 € B&You 20 Go Appels illimités SMS/MMS illimités 20 Go Internet 4G+ Réseau: Bouygues télécom Sans engagement Voir Réseau: Bouygues télécom Sans engagement

Les meilleurs forfaits illimités SFR et RED by SFR

C'est avec sa marque RED que SFR propose généralement ses offres les plus agressives, avec des forfaits illimités sans engagement et sans augmentation au bout d'un an assortis d'une enveloppe de données toujours plus importante. L'opérateur en propose tout au long de l'année, à des prix très intéressants. Attention, il s'agit le plus souvent de promotions à durée limitée. Et ces offres ne sont accessibles qu'en ligne, pas en boutique.

31.99 € pendant 6 mois puis 44.99 € / mois 210 Go 5G Appels illimités SMS/MMS illimités 210 Go Internet 5G Réseau: SFR Avec engagement 255 jours restants Voir Réseau: SFR Avec engagement 34.99 € 200 Go 5G Appels illimités SMS/MMS illimités 200 Go Internet 5G Réseau: SFR Sans engagement Voir Réseau: SFR Sans engagement 14.99 € 200 Go 5G Appels illimités SMS/MMS illimités 200 Go Internet 5G Réseau: SFR Sans engagement Voir Réseau: SFR Sans engagement 17.99 € RED 200 Go 5G Appels illimités SMS/MMS illimités 200 Go Internet 5G Réseau: SFR Sans engagement Voir Réseau: SFR Sans engagement 22.99 € 140 Go 5G Appels illimités SMS/MMS illimités 140 Go Internet 5G Réseau: SFR Sans engagement Voir Réseau: SFR Sans engagement 12.99 € RED 130 Go 5G Appels illimités SMS/MMS illimités 130 Go Internet 5G Réseau: SFR Sans engagement Voir Réseau: SFR Sans engagement 10.99 € RED 100 Go Appels illimités SMS/MMS illimités 100 Go Internet 4G Réseau: SFR Sans engagement Voir Réseau: SFR Sans engagement 15.99 € pendant 6 mois puis 30.99 € / mois 100 Go 5G Appels illimités SMS/MMS illimités 100 Go Internet 5G Réseau: SFR Sans engagement 255 jours restants Voir Réseau: SFR Sans engagement

Les meilleurs forfaits Free Mobile

L'offre de Free Mobile est incontestablement la plus simple des quatre "grands" opérateurs puisqu'elle se limite à trois formules : le "petit" forfait à 2 euros – et même à zéro euro pour les abonnés Freebox, pour une ligne par foyer –, le "gros" forfait illimité – avec un tarif réduit pour les abonnés Freebox –et un forfait promotionnel dont l'enveloppe de données varie selon les promotions. Attention, ce dernier n'est valable qu'un an : il bascule ensuite automatiquement sur le forfait illimité, plus cher.

19.99 € Forfait Free 5G Appels illimités SMS/MMS illimités 250 Go Internet 5G Réseau: Free Sans engagement Voir Réseau: Free Sans engagement 11.99 € pendant 12 mois puis 19.99 € / mois Série Free 140 Go Appels illimités SMS/MMS illimités 140 Go Internet 4G+ Réseau: Free Sans engagement 255 jours restants Voir Réseau: Free Sans engagement 4.99 € Forfait option Booster Appels illimités SMS/MMS illimités 5 Go Internet 4G+ Réseau: Free Sans engagement Voir Réseau: Free Sans engagement 2.00 € Forfait 2 euros 2h SMS/MMS illimités 50 Mo Internet 4G+ Réseau: Free Sans engagement Voir Réseau: Free Sans engagement 9.99 € Forfait Free 5G Appels illimités SMS/MMS illimités -1 Mo Internet 5G Réseau: Free Sans engagement Voir Réseau: Free Sans engagement

Quel opérateur mobile choisir ?

Si le prix, les heures d'appels et le volume de data constituent des critères très importants dans le choix d'un forfait mobile, il ne faut jamais négliger un élément essentiel : l'opérateur. Et, plus précisément, son réseau. En effet, c'est de la couverture dudit réseau et de la technologie utilisée que dépend la qualité des communications, tant pour la voix et les messages que pour l'accès à Internet, en 4G notamment. Et il ne sert à rien de dénicher une offre à un tarif exceptionnel si vous utilisez votre téléphone dans une zone géographique peu ou mal couverte par un opérateur.

En pratique, il faut savoir que seuls quatre opérateurs (Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange et SFR) et leurs filiales ou formules "low cost" (B&YOU, Sosh et RED) possèdent vraiment un réseau de téléphonie mobile en France. Tous les autres (NRJ Mobile, Cdiscount Mobile, La Poste Mobile, Prixtel, Auchan Télécom, etc.) sont des opérateurs "virtuels" – des MVNO dans le jargon des télécoms – qui louent les réseaux des "vrais" opérateurs pour proposer leurs services avec des modalités différentes. Bien entendu, la qualité (couverture et débit) de leurs offres dépend directement de celle du réseau physique utilisé. Il est donc essentiel de savoir sur quel réseau – et donc sur quel opérateur – repose l'offre d'un opérateur virtuel.

Pour connaître la couverture réseau d'un opérateur en fonction de votre situation géographique, le plus simple est d'utiliser un service en ligne – évidemment gratuit ! –, sur un site spécialisé comme Ariase, Monréseaumobile (de l'Arcep), data.gouv.fr (site gouvernemental), qui permettent de visualiser sur une carte les antennes de téléphonie mobile dans une précise, avec les opérateurs qui les exploitent et les technologies utilisées.

Pour connaître le ou les réseaux utilisés par les opérateurs virtuels (MVNO), consultez le tableau ci-dessous. Notez que quand un MVNO travaille avec plusieurs opérateurs "réels", c'est lui qui choisit le réseau utilisé sur un forfait. Seule exception, Prixtel qui laisse le client choisir le réseau à utiliser, mais uniquement lors de la souscription, le changement n'étant pas possible ensuite.

Opérateur virtuel (MVNO) Opérateur hôte (réseau) ACN SFR Afone Mobile SFR Alphalink SFR Auchan Telecom Orange, SFR et Bouygues Telecom Bazile Telecom Orange Budget Mobile SFR Cdiscount mobile Orange, SFR et Bouygues Telecom Cellhire Orange CIC Mobile Orange, SFR et Bouygues Telecom Crédit Mutuel Mobile Orange, SFR et Bouygues Telecom CTExcelbiz Orange Coriolis Telecom Orange et SFR Cubic Orange Kertel SFR JOI Telecom SFR Keyyo Orange La Poste Mobile SFR Lebara Bouygues Telecom Legos Orange Lycamobile Bouygues Telecom Netcom Orange et SFR Nordnet Orange NRJ Mobile Orange, SFR et Bouygues Telecom Paritel Orange Prixtel Orange et SFR Reglo Mobile SFR SCT Telecom Orange et SFR Sewan Communications Orange Sim+ SFR Sisteer SFR Syma Mobile Orange Transatel Orange Truphone Orange Vectone SFR Zero forfait SFR

Combien faut-il de data dans un forfait mobile ?

Il n'y a pas de réponse universelle, car tout dépend de votre usage des données mobiles. Depuis quelques années, la formule reine est de type appels, SMS et MMS illimités avec une enveloppe de data variable. Si la possibilité de communiquer sans compter est évidement très appréciable, le volume maximum de données utilisables par mois mérite réflexion car il ne sert à rien de voir trop grand.

En effet, en pratique, pour une utilisation classique (consultation de mails, réseaux sociaux, messageries instantanées, surf sur le Web, guidage par GPS, etc.), 5 à 10 Go par mois suffisent amplement. Il faut avoir un usage plus intensif pour venir à bout de 20 Go par mois de certains forfaits. Quant aux forfaits dépassant les 50 Go, ils sont à réserver aux accros des services de vidéo à la demande du genre Netflix ou YouTube qui passent tout leur temps sur leur téléphone.

En revanche, un gros volume de data peut être précieux quand on doit travailler à distance en partageant la connexion Internet avec un ou plusieurs ordinateurs, sans être tributaire d'une ligne ADSL de mauvaise qualité – la 4G offre de meilleurs débits –, notamment pour faire de la visioconférence.

Enfin, n'oubliez pas que la 4G n'est pas indispensable pur accéder à Internet avec un mobile : vous pouvez parfaitement utiliser du Wi-Fi chaque fois que c'est possible, dès que vous disposez d'une connexion fixe, que ce soit chez vous, chez des amis, à votre travail, dans le TGV et dans tous les lieux proposant un accès sans fil. Mieux vaut réserver les données mobiles aux situations où vous n'avez pas d'autre solution.

Quels sont les pièges à éviter pour bien choisir un forfait mobile ?

Attention à l'engagement et à la stabilité du prix annoncé. Certaines offres alléchantes à prix cassé contraignent à rester chez le même opérateur pendant 12 ou 24 mois – la durée de l'engagement –, ou à payer une compensation en cas de résiliation anticipée. En outre, beaucoup pratiquent un tarif préférentiel pendant une période limitée – souvent un an –, avant d'augmenter le prix de l'abonnement dans des proportions parfois importantes. Enfin, certains opérateurs proposent des tarifs "garantis à vie" ou "sans augmentation après un an", mais s'autorisent à augmenter subtilement leur prix en intégrant des services ou des données supplémentaires. L'idéal, pour ne pas être piégé est de souscrire à un abonnement sans engagement permettant de résilier à n'importe quel moment pour aller chez un autre opérateur – sans perdre son numéro de téléphone, bien évidemment.

Par ailleurs, il convient de vérifier certains détails comme le volume de data utilisable à l'étranger, pendant des vacances ou un voyage professionnel, par exemple. Mais aussi le nombre maximal de numéros de téléphone que l'on peut appeler en un mois – il est parfois plafonné pour éviter que des utilisateurs fassent du démarchage téléphonique. De même, il faut contrôler ce qui passe quand le volume de data mensuel est dépassé : certains opérateurs se contentent de réduire le débit, tandis que d'autres facturent au prix fort le moindre méga-octet supplémentaire.

Dernier détail à prendre en considération, surtout si vous avez un téléphone ancien ou acheté à l'étranger – si vous l'avez commandé en ligne, par exemple –, la compatibilité avec les fréquences 4G utilisées en France et notamment celles de l'opérateur qui vous intéresse. Cette information technique n'étant pas souvent mise en avant, reportez-vous à notre article sur ce sujet pour en savoir plus et éviter les déconvenues.

Comment vérifier la qualité de service d'un opérateur ?

Si le prix est important, il ne doit doit pas être le seul critère dans le choix d'un forfait. Quel est l'intérêt de payer moins si la qualité des communications est mauvaise, si la couverture du réseau est aléatoire, si les erreurs de facturation sont nombreuses ou si le service client de l'opérateur est injoignable ? Ne croyez pas que ce genre de problème soit rare : de très nombreux utilisateurs se plaignent régulièrement de leur mauvaise expérience avec un opérateur de téléphonie.

Aussi, pour éviter les déconvenues, avant de foncer sur une offre promotionnelle alléchante, faites un tour sur notre forum ou des sites spécialisés comme Trustpilot pour consulter les avis laissés par des utilisateurs. Vous constaterez que les mauvaises surprises sont légion et que certains opérateurs – notamment quelques MVNO – sont tout simplement à fuir…

Comment conserver son numéro de mobile en changeant d'opérateur ?

Vous pouvez toujours conserver votre numéro de téléphone quand vous changez d'opérateur mobile. C'est ce que l'on appelle la portabilité. Cette opération est gratuite et imposée par la loi. Mais attention, car, même si tous les opérateurs sont tenus de la proposer, elle n'est pas automatique. C'est à vous d'en faire la demande au moment de souscrire un nouveau forfait. En général, il suffit de cocher une case dans un formulaire et de donner deux informations : le numéro de téléphone, bien sûr, mais aussi le relevé d'identité opérateur, plus connu sous l'acronyme RIO. Il s'agit d'un code d'identification (unique et anonyme) composé de douze caractères et associé à chaque ligne téléphonique. Pour le récupérer, il suffit d'appeler avec votre mobile le 3179 (appel gratuit), quel que soit votre opérateur. Un robot vocal vous indique alors si votre numéro est lié à un engagement et vous dicte votre RIO. Inutile de le noter, car il vous est aussi envoyé par SMS dans la foulée : il ne vous reste alors plus qu'à le copier-coller pour faire faire votre demande de portabilité chez le nouvel opérateur.

Faut-il payer des frais de résiliation quand on change d'opérateur mobile ?

Si votre forfait actuel est sans engagement, vous n'aurez aucun frais de résiliation à régler quand vous quitterez votre opérateur. Vous paierez simplement le mois en cours au moment de la bascule, parfois au prorata des jours effectivement utilisés. En revanche, si vous êtes engagé chez un opérateur, vous devrez payer tout ou partie des mensualités dues jusqu'à la fin de votre engagement, selon la politique commerciale de votre opérateur actuel. C'est clairement la pire des situations. N'oubliez pas cependant qu'en changeant de forfait, vous devrez payer une nouvelle carte Sim chez votre nouvel opérateur : comptez environ 10 euros, frais de port inclus. Pensez également à choisir un format de carte adapté à votre téléphone (Nano Sim, Micro Sim…).

Quel est le meilleur moment pour changer de forfait mobile ?

Si vous êtes déjà engagé chez un opérateur, le mieux est d'attendre la fin de la période d'engagement pour changer d'opérateur, en tenant compte d'un préavis s'il y a lieu. À défaut, vous devrez payer les mois restant ou une compensation.

Si vous n'êtes pas engagé, vous pouvez par essence changer d'opérateur quand vous le souhaitez. Dans ce cas, il n'y a pas de période privilégiée, les opérateurs se livrant désormais une concurrence sans merci tout au long de l'année à grands coups de promotions à durée limitée. La meilleure solution est alors de bien définir vos besoins et votre budget et de sauter sur une offre compatible dès que l'occasion se présente, en optant de préférence pour un forfait également sans engagement ! Et si vous êtes constamment à l'affut des bons plans, vous pouvez changer de formule et d'opérateur aussi souvent que vous le souhaitez. Guettez donc les promotions et autres séries spéciales qui présentent souvent un excellent rapport prestations-prix.

Faut-il profiter de la 5G pour changer de forfait mobile ?

Ce n'est pas indispensable. Si elle est présente dans certains téléphones récents, et même si les opérateurs commercialisent leurs premiers forfaits "compatibles 5G", cette nouvelle technologie ne sera pas déployée massivement avant plusieurs années en France. Seules quelques villes sont couvertes pour le moment (Paris, Marseille, Lille, Nantes, Montpellier, Nice, Lyon, Toulouse, Bordeaux et Rouen), et hormis chez Free, les premiers forfaits 5G sont pour la plupart proposées à des tarifs plus élevés qu'en 4G. La concurrence aidant, les tarifs devraient s'assagir quand la 5G sera mieux déployée sur le territoire, en 2021 voire en 2022.