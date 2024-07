WUUM : des smartphones et des tablettes écoresponsables et abordables uniquement sur Amazon

Nouveau venu, WUUM se lance sur le marché des smartphones et des tablettes Android avec un crédo : proposer des produits abordables et écoresponsables exclusivement sur Amazon. Une idée originale mais qui risque de se heurter à une rude concurrence.

Une nouvelle marque du nom de WUUM est apparue dans les rayons virtuels d'Amazon ! Tout droit venue d'Espagne, elle propose des smartphones et des tablettes à un prix abordable, dont la plateforme de e-commerce est le distributeur exclusif. Pour se démarquer de ses concurrents, WUUM a choisi d'adopter un positionnement original de "marque responsable". Son slogan, "No Need" ("Pas besoin" en français), illustre parfaitement sa stratégie, qui est de répondre aux besoins réels du consommateur, et non de susciter des besoins "fictifs", en vendant des fonctions ou des technologies inutiles. C'est miser sur l'achat censé plutôt que l'achat impulsif, sur des produits solides qui durent dans le temps plutôt que sur l'obsolescence. Une intention des plus louables sur le papier, mais qu'est-ce que cela donne une fois sur le marché ?

WUUM T © WWUM

WUUM : un concept louable mais qui comporte quelques couacs

WUUM affiche sa volonté de créer une ligne de produits durables, et compte pour cela faciliter au maximum la réparabilité de ses produits – un peu comme ce que propose Fairphone finalement. La marque promet notamment une mise à disposition plus longue des pièces détachées – 10 ans ! – et un service d'assistance technique local de qualité. Bien entendu, si ses produits sont conçus en Europe, ils sont fabriqués en Chine, comme le font presque toutes les autres marques du secteur.

Autre originalité, elle a décidé de ne vendre ses produits que sur Amazon. Une exclusivité assez audacieuse, que la marque justifie par un "partage de valeurs". Quoi qu'il en soit, WUUM démarre avec quatre modèles à son catalogue : deux smartphones et deux tablettes, tous sous Android évidement, et à des tarifs très raisonnables.

WUUM S Pro © WUUM

Ces produits se placent dans le segment d'entrée de gamme, à des prix allant de 120 euros à 170 euros. Si on se penche sur les fiches techniques des appareils, on peut toutefois remarquer quelques petits problèmes. La définition des écrans est assez faible, les processeurs, peu puissants, risquent de montrer leurs limites en multi-tâche, le système d'exploitation installé est Android 13... Alors, certes, pour ce prix-là, on ne s'attend à rien d'extraordinaire, et WUUM tient ses promesses en se limitant à l'essentiel, sans plus.

Certains points restent intéressants, comme une grande autonomie, la prise audio en mini-jack, la gestion de la reconnaissance faciale et du NPC, ou encore la disponibilité des pièces détachées pendant dix ans. Cela signifie qu'en achetant l'appareil aujourd'hui, il sera possible de le réparer jusqu'en 2034... en théorie. Car WUUM ne propose un suivi logiciel que pendant deux ans. Cela signifie que ses appareils risquent de ne pas pouvoir profiter des futures versions d'Android. Et qu'il faudra juste compter sur Google pour les mises à jour de sécurité ultérieures, indispensables de nos jours, avec l'arrivée incessante de nouvelles menaces et la découverte régulière de failles.

Dernier souci, et pas des moindres problème : il existe actuellement sur le marché des produits plus puissants au même prix. Il y a donc fort à parier que, hormis pour le côté écoresponsable, les consommateurs se dirigent vers la concurrence. Affaire à suivre donc, même si' convient de saluer ces belles promesses.