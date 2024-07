Disney+ interdit le partage de compte et impose de la pub dans tous les abonnements

Après Netflix, Disney+ interdit à son tour au partage de compte à grands renforts de mesures dissuasives. Et la plateforme prévoit en plus d'ajouter de la pub dans tous ses formules. Pas sûr que les abonnés apprécient…

On s'en doutait, mais cette fois, ça y est : Disney++ commence à prendre des mesures pour faire respecter la fin du partage de comptes ! L'été dernier, le géant du divertissement familial avait clairement exprimé son souhait de lutter contre cette pratique, tandis que des abonnés américains avaient reçu en septembre 2023 des mails leur signalant les changements apportés au contrat d'utilisation de sa plateforme de streaming, qui comprend des "restrictions sur le partage de compte". C'est au tour des abonnés français d'y avoir le droit ! Ils ont en effet reçu un mail concernant là aussi une "mise à jour des conditions générales d'abonnement", comme le rapporte L'Echo. Disney+ y recense toutes les modifications auxquelles leur contrat d'abonnement va être soumis dans les prochaines semaines. Au programme : fin du partage des comptes et plus de publicité !

Disney+ : de la publicité dans tous les abonnements

Jusqu'à présent, le service proposait, comme chez Amazon et Netflix, un premier niveau de forfait avec publicité. Les autres abonnements en étaient donc exempts. Or, la plateforme indique dans son mail que, désormais "tous les abonnements peuvent inclure du contenu publicitaire limité, du contenu promotionnel, des informations sur des marques Disney, des messages de parrainage et autres, y compris des publicités dans le contenu en direct ou des événements spéciaux qui contiennent des pauses publicitaires traditionnelles."

Concrètement, cela signifie que plus aucune formule d'abonnement n'est à l'abri de la publicité pendant une série, un film ou un documentaire diffusés sur la plateforme. Reste à voir quel sera la différence entre les deux premiers niveaux de forfaits, qui se différenciaient par la présence de publicité justement. Les modifications entreront en vigueur dans 30 jours.

Partage de compte Disney+ : bientôt fini, comme chez Netflix

Longtemps redouté, la fin du partage de compte pour les abonnés Netflix a été un véritable tremblement dans le monde du streaming. Cette pratique pourtant très appréciée a plus que jamais le vent en poupe, avec la multiplication des SVOD et les augmentations significatives des tarifs. La stratégie du N rouge était risquée car un tel changement de politique aurait pu engendrer le départ de nombreux clients.

Finalement, c'est l'inverse qui s'est produit, et six millions de nouveaux utilisateurs se sont finalement résolus à souscrire à un nouvel abonnement entre avril et juin 2023, soit bien plus que les départs. Et c'est sans compter les utilisateurs qui ont accepté de payer les 5,99 € supplémentaires pour ajouter un membre extérieur au foyer aux comptes déjà existants ! Cela a visiblement donné des idées à certains de ses concurrents puisque, près de trois mois après Netflix, soit début août 2023, Disney+ s'apprêtait à tester en Inde une restriction sur le partage de compte, comme le rapportait l'agence de presse britannique Reuters.

Partage de compte Disney+ : une option payante "Extra Access"

Ainsi, les utilisateurs voulant accéder à la plateforme et n'étant pas à leur domicile verront un message apparaître, leur expliquant qu'ils ne sont pas chez eux et leur suggérant de créer leur propre compte. Disney+ indique clairement que le service a les moyens d'analyser l'activité de ses utilisateurs. Et la firme ne plaisante pas, car elle explique, dans le contrat français, que "si nous déterminons que vous avez contrevenu au présent contrat, nous pouvons restreindre ou résilier l'accès au service" ! Idem pour les petits malins qui utilisent régulièrement la plateforme via un navigateur Web et qui ont installé un bloqueur de publicité.

L'accord stipule également que les nouvelles règles s'appliqueront à tous les abonnés "sauf autorisation contraire de votre niveau de service". Le SVOD va mettre en place une option payante, baptisée "Extra Access", pour ajouter des foyers supplémentaires aux comptes, à l'image de ce qu'a fait Netflix – 5,99 € par nouveau foyer pour le N rouge. Reste à voir si les squatteurs souscriront à leur propre offre, comme ce fut le cas pour le N rouge, ou si les utilisateurs, mécontents, déserteront la plateforme.

Partage de compte Disney+ : un moyen de renflouer les caisses

Les conditions générales d'utilisation, ou CGU, ont déjà été modifiées afin d'inclure une mention expliquant que les abonnés "seront d'accord pour ne pas usurper ou déformer [son] affiliation à une personne ou à une entité, y compris en utilisant le nom d'utilisateur, le mot de passe ou d'autres informations de compte d'une autre personne, ou le nom ou l'image d'une autre personne, ou de fournir de faux détails sur un parent ou un tuteur."

Cette décision n'est guère étonnante, car la plateforme a besoin de renflouer ses caisses. En effet, après avoir investi sans compter dans la production de séries et de métrages originaux – en particulier pour Star Wars et l'univers Marvel –, l'entreprise aux grandes oreilles doit se confronter à des problématiques de rentabilité. Et ce n'est pas la première fois qu'elle irait lorgner du côté de Netflix pour trouver la solution. En novembre dernier, elle lançait en France la formule Standard avec pub, un abonnement en partie financé par la publicité, et augmentait ses tarifs (voir notre article).