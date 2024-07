Sabotage SNCF : comment savoir si votre train est supprimé ou retardé

Vous avez réservé des billets pour un voyage en train, mais le sabotage des lignes SNCF vous fait craindre le pire ? Voici comment vous tenir informé de l'état du trafic des TGV et de l'éventuelle suppression de votre train.

Les Jeux olympiques de Paris viennent à peine de commencer que c'est déjà la pagaille ! On s'attendait à ce que la circulation soit compliquée du côté des métros et des RER, avec un afflux massif de touristes, mais pas à ce point ! Ce vendredi 26 juillet, le trafic est fortement perturbé dans les gares parisiennes sur les réseaux LGV Atlantique, Nord et Est –soit les lignes desservant les régions Bretagne, Pays de Loire, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, Hauts-de-France et Grand Est –, à la suite de plusieurs "actes de malveillance" survenus pendant la nuit. Des incendies volontaires ont notamment été déclenchés pour endommager les installations. "C'est une attaque massive d'ampleur pour paralyser le réseau LGV", a indiqué la SNCF à l'AFP, n'hésitant pas à parler de "sabotage". En conséquence, la circulation sur ces trois axes se trouve fortement perturbée, et un grand nombre de trains va devoir être supprimé. Les trains Eurostar sont également impactés.

Cette attaque survient à quelques heures seulement de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques 2024 à Paris, alors que de nombreux voyageurs ont prévu de se rendre la capitale. Un grand nombre de vacanciers est aussi en transit. Résultat : de nombreux voyageurs se retrouvent bloqués chez eux ou en gare, ne sachant pas s'ils pourront prendre leur train. D'après la SNCF, environ 250 000 voyageurs sont touchés ce vendredi, pour un total de 800 000 voyageurs sur le week-end.

Sabotage SNCF : savoir si un train est maintenu

"Tous les clients vont être informés par sms de la circulation de leurs trains", indique la SNCF à l'AFP. Elle conseille à "tous les voyageurs de reporter leur voyage et de ne pas se rendre en gare", précisant que tous les billets sont échangeables et remboursables. Certains trains pourront tout de même circuler en empruntant le réseau classique au lieu des lignes à grande vitesse (LGV), ce qui engendrera cependant d'importants retards.

Alors, comment savoir si votre train est supprimé ou retardé ? Pour cela, il faut se rendre sur la page "Vos gares et services" du site Gares & Connexions de la SNCF. Une fois dessus, il suffit de rentrer le nom de la gare de départ dans la barre de recherche, puis de faire défiler la page jusqu'à voir le tableau des départs de train.

Ce tableau est également accessible depuis l'application MaGare SNCF – disponible sur Android et iOS –, qui permet de recevoir des informations sur son train. Là encore, il suffit d'entrer sa gare de départ pour voir les horaires des prochains trains qui sont censés en partir. Pour une recherche plus rapide, il est possible d'indiquer le lieu de destination.

Notons que le site Web et l'appli pour iOS et Android SNCF Connect permettent également de faire le point. Il s'agit d'une plateforme non seulement dédiée à la réservation de billets, mais qui permet aussi de gérer les réclamations et les remboursements, tout en proposant de nombreuses informations concernant les retards et les suppressions de trains (voir notre fiche pratique).