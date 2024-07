Apple Plans arrive enfin sur le Web pour concurrencer Google Maps

Dix ans après les débuts de l'application mobile, Apple Plans se décline enfin sur le Web, en version bêta pour le moment. Mais ce service de cartographie et de guidage est encore loin d'égaler Google Maps.

Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'Apple Plans, lancé en 2012, a reçu un accueil assez mitigé. Et pour cause : l'entreprise avait choisi d'utiliser des cartes fournies par TomTom, ce qui avait très vite posé des problèmes au niveau des mises à jour. Il n'était pas rare que des utilisateurs se retrouvent face à de nouvelles routes non cartographiées ou à des panneaux de signalisation leur interdisant le passage. Mais après ces débuts difficiles, le service a fini par s'imposer comme la solution par défaut pour les propriétaires de produits Apple.

Reste que, justement, Plans n'était jusqu'ici disponible que sur les appareils de la marque à la pomme. Il n'était pas accessible sur le Web, contrairement à son rival principal, Google Maps. Mais ce temps est révolu ! Dans un billet de blog, Apple annonce que son service est désormais accessible en bêta par le biais d'un navigateur Web. Sur Mac, il est compatible avec Safari et Chrome, tandis que sur PC, seuls Chrome et Edge sont pris en charge.

Apple Plans sur le Web : des fonctions limitées pour l'instant

Cette version d'Apple Plans sur le Web permet d'obtenir des itinéraires à pied et en voiture, de trouver des lieux d'intérêt, d'accéder aux informations détaillées sur les commerces et les entreprises, et de commander des repas directement depuis les fiches des restaurants. Le service propose une vue carte cartographique standard, satellite et hybride. Sont également présents les guides thématiques agrémentés de commentaires ainsi que la possibilité d'effectuer une recherche sur la carte par mot clé pour explorer des lieux. La fonction "Look Around", l'équivalent de la vue immersive à la première personne Street View de Google Maps, arrivera dans les prochains mois.

On est donc encore très loin de la multitude de fonctions de Google Maps, qui conserve une belle longueur d'avance. Pour l'instant, la version d'Apple Plans sur le Web n'est proposée qu'en anglais, mais elle est disponible partout dans le monde. L'entreprise promet une prise en charge progressive de langues, de navigateurs et de plateformes supplémentaires. Pour ceux qui souhaitent découvrir cette nouvelle interface, il suffit de taper "beta.maps.apple.com" dans la barre d'adresse d'un navigateur compatible.