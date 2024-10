Test Asus Zenbook S14 : enfin un ultraportable élégant et vraiment endurant !

Le Zenbook S14 est le premier PC d'Assus à bénéficier du nouveau processeur Intel de la série Core Ultra 200, Lunar Lake. Une puce qui fait des merveilles en autonomie, au point de dépasser les MacBook d'Apple !

Annoncés par Intel à la veille du salon IFA de Berlin, en août dernier, les nouveaux processeurs de type Lunar Lake commencent déjà à arriver dans des premiers PC. Avec de belles promesses par rapport à la précédente génération, dite Metor Lake : de meilleures performances générales, des améliorations sensibles sur la partie graphique, et, surtout, une autonomie accrue.

Asus Zenbook S14 : un des premiers PC de la génération Lunar Lake

Spécifiquement conçues pour les PC portables ou les mini PC, ces nouvelles puces Core Ultra de seconde génération – à ne pas confondre avec les précédentes malgré leur nom, merci Intel ! –, pourraient donc, sur le papier, venir tailler quelques croupières aux processeurs Snapdragon X Elite de Qualcomm, nouvel arrivant sur le marché des PC, mais aussi aux fameuses puces M d'Apple, qui domine la concurrence depuis leur arrivée sur le marché avec un rapport performances/consommation inédit, offrant une autonomie record aux MacBook qu'ils équipent, bien supérieurs sur ce point aux PC portables.

Il faut dire à ce ce propos que les puces M comme les Snapdragon X reposent sur l'architecture ARM déjà utilisées dans les SoC (processeurs tout-en-un pour smartphones), alors qu'Intel, comme AMD, exploite toujours la "vieille" architecture x86 qui motorise les PC Windows depuis des lustres. Mais, si la mode est à ARM, il semblerait qu'Intel continue de faire confiance à x86 (ou plutôt à x64, sa version améliorée, qui travaille en 64 bits), et c'est encore cette architecture qui est employée sur les Core Ultra Lunar Lake, avec quelques innovations.

Ainsi, les Lunar Lake intègrent elles aussi un NPU, une unité de calcul capable de traiter à l'intelligence artificielle en local – la nouvelle tendance du marché – ce qui permet aux PC qu'elles équipent d'arborer le logo Copilot+ PC cher à Microsoft et, de fait, d'intégrer sur leur clavier une touche dédiée à Copilot, l'IA de Microsoft.

Si tous les grands constructeurs d'ordinateurs ont annoncé l'arrivée de modèles équipés de processeurs Lunar Lake, l'Asus ZenBook S14 – un ultra portable au format 14 pouces – est le premier PC portable du genre à faire son apparition sur le marché, quelques semaines à peine après l'annonce d'Intel. Pour ce modèle (sa référence exacte est UX5406SA), la marque taïwanaise a retenu le Core Ultra 7 258V d'Intel, soit une version milieu de gamme du nouveau processeur Intel. Elle est, dans notre configuration de test, épaulée par 32 Go de RAM et un SSD de 1 To. De quoi tenir confortablement la route et anticiper avec sérénité les années à venir. Une quiétude qui n'est pas donnée puisque facturée 1799 euros tout de même. Pour profiter d'un Zenbook animé par un SoC Lunar Lake moins cher, il faudra s'orienter vers la version dotée d'un Core Ultra 5 226V (16 Go-- 1To) à 1199 euros ou d'un Core Ultra 7 256C (16 Go-1 To) à 1499 euros. Nous avons pu mettre à l'épreuve ce nouveau Zenbook durant quelques jours. Voici notre verdict.

© Asus

Asus Zenbook S14 Oled : l'avis de CCM Design et finitions soignés

Très bel écran Oled

Autonomie exceptionnelle

Performances graphique correctes

Légèreté Prix élevé

Mémoire vive non extensible

Performances générales très moyennes

Test Zenbook S14 UX5406SA : un design remarquable

Asus semble avoir trouvé son style depuis quelques générations de Zenbook. Ce nouveau modèle reprend donc le design remarquable initié par ses prédécesseurs. Le capot est constitué de Ceraluminium, autrement dit un matériau composé d'un alliage de céramique et d'aluminium. Résultat, un look très élégant qui associe la légèreté et la résistance aux chocs et aux rayures. Notre modèle, gris ardoise, est également disponible en blanc. Il est flanqué de quelques lignes métalliques brillantes reprenant le A stylisé d'Asus.

Les finitions de l'appareil sont impeccables. Elles n'ont rien à envier à un MacBook. Le PC se montre par ailleurs assez léger avec 1,2 kg ce qui, pour un modèle de 14 pouces, reste très confortable, et plutôt fin avec une épaisseur de 1,29 cm.

Les tranches proposent une connectique complète avec un port USB 3.2 Gen 2 Type A, 2 ports USB-C Thunderbolt 4 (dont l'un sert aussi à l'alimentation), un port HDMI 2.1 plein format et une prise audio en mini jack 3,5 mm.

Une fois ouvert, le Zenbook dévoile un clavier rétro-éclairé sur trois niveaux. On regrette une fois encore la disposition excentrique de la touche de mise sous tension placée à gauche de la touche Suppr. Le confort de frappe est appréciable avec une course assez courte et silencieuse. Un trackpad d'une taille raisonnable complète le dispositif. Il se montre lui aussi confortable.

Toujours appréciable également, l'écran Oled. Pour ce modèle, Asus a retenu une dalle non tactile mais néanmoins assez brillante. Heureusement, la luminosité (500 nits en pic en HDR) est au rendez-vous pour un usage en extérieur sans trop d'encombre. La dalle propose une définition 3K (2880 x 1800 pixels) et un rafraîchissement à 120 Hz. La colorimétrie se révèle très juste. Un régal pour les yeux.

Côté audio, on relève un petit effort d'Asus. Même s'il semble toujours aussi compliqué d'obtenir un son juste sur ce type d'appareil, le Taïwanais progresse avec un rendu qui n'est pas désagréable à l'oreille. Au lieu de disposer les haut-parleurs sous le châssis, Asus a choisi d'en loger une partie sous la grille placée au-dessus du clavier et une autre sur chaque tranche. Le son est ainsi moins métallique et moins étouffé aussi… même s'il manque toujours autant de basses.

Enfin, petit bonus dû à la présence de la puce Lunar Lake : ce Zenbook entre aussi dans la catégorie des ordinateurs compatible Wi-Fi 7. Nous avons pu mesurer d'excellents débit avec notre routeur Wi-Fi Mesh Orbi 970 de Netgear. Voilà un PC prêt pour l'avenir.

Test Zenbook S14 UX5406SA : des performances mitigées

Fiche technique

Taille écran 14 pouces Technologie écran Oled Définition écran 2880 x 1800 pixels Processeur Intel Core Ultra 7 258V Processeur graphique Intel Arc Xe2 Mémoire vive 32 Go (sur le processeur) Stockage SSD 1 To Connectique 2x Thunderbolt 4 (USB-C) 1x USB-A 3.2, 1x HDMI 2.1, 1x jack 3,5 mm Wifi / Bluetooth 7 / 5.4 Batterie 72 Wh Système Windows 11 Home Accessoires fournis Chargeur 65 W Dimensions 310,3 x 214,7 x 12,9 mm Poids 1,2 kg

Évidemment, le cœur des interrogations concernant ce nouveau Zenbook S14 concerne ce qu'il a dans le ventre. En particulier, les prestations du processeur Intel Lunar Lake par rapport au Meteor Lake précédent qui, selon le fondeur, doivent s'annoncer bien supérieures avec aussi une meilleure gestion électrique. Car en face, il y a du monde avec l'AMD Ryzen AI 9 et le Qualcomm Snapdragon X Elite. Pour la bataille, la puce d'Intel embarque 4 cœurs haute performance et 4 cœurs haute efficience. Nous sommes aussi curieux d'évaluer les capacités du nouveau chipset graphique d'Intel, l'Arc 140V avec ses 8 cœurs Xe2 et annoncé comme étant 31 % plus performant que le GPU intégré au Meteor Lake.

En performances brutes, la puce signée Qualcomm en architecture ARM reste devant sa concurrente x86. Cela saute aux yeux avec les scores multicœurs obtenus avec GeekBench 6 ou le Lunar Lake d'Intel se place en dernière position. Néanmoins, la puce devance d'une tête le Metor Lake en single core. Avec Cinebench (R23) en single core, le nouveau processeur d'Intel met une claque au Snapdragon mais se fait devancer par le Ryzen d'AMD. Au vu des autres résultats, on se rend compte que le Lunar Lake ne rencontre pas vraiment les promesses annoncées.

Asus Zenbook S14 (Lunar Lake Core U7 258V) Asus Zenbook 14 (Meteor Lake Core U7 155H) Asus Zenbook S16 (AMD Ryzen AI 9 HX 370) Samsung GalaxyBook Ege 4 (Snapdragon X Elite E84100) GeekBench 6 CPU Multi 9234 12473 13090 15215 GeekBench 6 CPU Single 2677 2342 2750 2805 Geebench 6 GPU 29806 32084 34664 23829 GeekBench AI 3655 n/a 3638 5546 Cinebech R23 Multi 9202 10797 17474 9161 Cinebench R23 Single 1823 1675 1933 1285

Entendons-nous toutefois. Il s'agit ici de performances brutes. Le PC se montre tout à fait confortable à utiliser au quotidien. Il ne rechigne devant aucune tâche et se montre très fluide dans toutes les situations. Par ailleurs, puisqu'il s'agit d'un PC estampillé Copilot+, il peut mener en local diverses tâches faisant appel à l'intelligence artificielle encore peu exploitées par Microsoft. Mais les mois qui viennent devraient voir se multiplier les fonctions de l'éditeur de Redmond mais aussi de la part des éditeurs tiers pour tirer profit de la capacité du processeur neuronal (NPU) embarqué dans le processeur. À suivre.

Avec les graphismes, le Zenbook s'en sort plutôt bien. Les scores obtenus avec les différents benchmark 3D Mark montrent que le GPU Intel Arc Xe2 tire son épingle du jeu. Et le ressenti confirme les résultats. On profite d'une belle fluidité en Full HD avec un niveau de détails très appréciable sur une machine qui n'est pas taillée pour le gaming. De là à dire que les performances sont 31 % plus élevées que sur Meteor Lake, il n'y a qu'un pas puisque les écarts entre les deux oscillent, selon les tests, entre 13 et 36 % à la faveur de la nouvelle puce. Pas mal.

Test Zenbook S14 UX5406SA : une autonomie extraordinaire

L'endurance est l'autre terrain sur lequel on attend la nouvelle puce d'Intel. L'intégration d'Asus est aux petits oignons. Dans ce Zenbook S14 le processeur est associé à une batterie de 72 Wh et la gestion de l'énergie fait plaisir à voir. Avec notre test de lecture en streaming avec l'appli Netflix en Full HD, le Zenbook a tenu… 21 heures d'affilée avec la luminosité calée à 50 %. Une excellente performance sur ce type de PC. En dehors des loisirs, l'utilisation quotidienne de ce Zenbook repousse un peu plus loin les limites habituelles. S'il est chargé à 100 %, il n'est pas nécessaire d'emporter avec soi le chargeur pour aller travailler une journée entière avec un usage normal. Un privilège réservé jusque-là aux Macbook animés par un processeur Apple Silicon. Cet Asus met une belle claque aux MacBook M2 et MacBook M3 d'Apple qui avaient, durant nos tests, atteint 14 heures d'autonomie pour le MacBook Air M2 15 pouces et 14 heures 30 pour le MacBook Air M3. De fait, avec sa puce Lunar Lake, ce Zenbook S14 est le PC portable le plus endurant que nous ayons testé, et peut-être le plus endurant du marché, devant les modèles Apple. Une très agréable surprise. qui pourrait changer le donne pour de nombreux utilisateurs.

Test Zenbook S14 UX5406SA : un PC premium vraiment endurant

Asus Zenbook S14 Oled 32 Go-1 To Core Ultra 7 258V Neuf à partir de 1799,63 € Rakuten 1799,99 € Voir

Fnac 1799,63 € Voir

Darty 1799,99 € Voir

Avec ce nouveau Zenbook, Asus signe un PC ultra-portable réussi. Fidèle à sa tradition, la marque a soigné le design et les finitions tout en conservant un vrai confort d'utilisation au quotidien. L'écran Oled ravit la rétine et même s'il conserve une dalle un poil trop brillante, il offre lui aussi un vrai confort. Difficile de repasser sur une dalle LCD après ça. Mais bien évidemment, l'une des grandes forces de ce modèle, c'est son moteur. La puce Core Ultra 258V d'Intel tient une bonne part de ses promesses. Si ses performances s'affichent un peu en retrait par rapport au puces AMD et Qualcomm, elle offre une autonomie assez exceptionnelle. De quoi partir travailler pour une longue journée sans se soucier d'emporter le chargeur avec soi. Rien que sur ce point, ce Zenbook mérite une attention particulière. Le seul véritable frein, c'est son prix. À 1799 euros, cet ultra-portable entre dans la catégorie des PC premium… mais comme les MacbBook d'Apple ou les GalaxyBook de Samsung après tout. Alors oui, confort et endurance se paient au prix fort, mais ce PC semble bien armé pour traverser les années sans encombre.