L'Europe va changer les règles du permis de conduire, les conducteurs français vont devoir s'adapter

L'Union européenne s'est mise d'accord sur une réforme complète de la directive sur le permis de conduire. Entre période probatoire généralisée, permis de conduire numérique, règles plus souples pour les camping-cars, voici ce que les automobilistes français doivent savoir.

Les pays européens se sont mis d'accord pour moderniser et harmoniser le permis de conduire partout en Europe. L'objectif, appelé "Vision Zéro" est d'atteindre zéro mort sur les routes européennes d'ici 2050. Pour cela, les règles du permis vont changer partout en Europe, y compris en France. Si la France applique déjà certaines de ces mesures d'autres nouveautés vont nécessiter des ajustements. Les jeunes conducteurs, les professionnels du transport ou encore les campeurs sont directement concernés.

Tout d'abord, le permis numérique deviendra la norme en Europe. Il sera disponible sur smartphone via un portefeuille numérique européen (EU-eWallet). Le permis physique restera disponible sur demande. Par ailleurs, de nouveaux cours obligatoires seront ajoutés à la formation à la conduite : l'usage du téléphone au volant, la conduite en conditions difficiles (neige, verglas…), le bon geste pour ouvrir les portières en toute sécurité, la gestion des angles morts et des systèmes d'assistance, la sensibilisation aux dangers pour les piétons, cyclistes et enfants.

La période probatoire devient obligatoire dans tous les pays de l'UE. En France, cette période existe déjà (3 ans ou 2 ans avec conduite accompagnée), mais la réforme impose un minimum de deux ans à l'échelle européenne. Pendant cette période, les jeunes conducteurs feront face à des sanctions renforcées en cas de conduite sous alcool, non-port de la ceinture, absence de siège auto pour les enfants. Les États membres sont également encouragés à adopter une tolérance zéro pour l'alcool et la drogue chez les conducteurs en période probatoire.

La réforme prévoit l'harmonisation de la conduite accompagnée dès 17 ans pour la voiture dans toute l'Union européenne. En France, ce système existe déjà sous le nom de conduite accompagnée (AAC). Nouveauté : la conduite accompagnée dès 17 ans sera aussi possible pour les poids lourds, mais uniquement sur le territoire national et si la législation le permet. Toujours pour les poids lourds, la réforme abaisse l'âge minimum pour : le permis poids lourd (C) : de 21 à 18 ans (avec qualification professionnelle) et le permis bus (D) : de 24 à 21 ans. Des règles plus souples s'appliqueront aussi à certains véhicules lourds. Il sera possible de conduire des véhicules jusqu'à 5 tonnes avec un permis B, à condition d'avoir suivi une formation spécifique. Cela concerne par exemple les camping-cars jusqu'à 4,25 tonnes qui pourront être conduits deux ans après l'obtention du permis B, après formation ou examen complémentaire.

La validité des permis est harmonisée à l'échelle européenne : 15 ans pour le permis B (voiture) et A (moto). La France pourrait choisir de la limiter à 10 ans si le permis sert aussi de pièce d'identité. Un examen médical obligatoire (vue, cœur…) sera requis pour la première délivrance du permis. En revanche, pour les renouvellements, une auto-déclaration de santé suffira, comme cela se fait déjà partiellement en France. Des sanctions sont prévues en cas de fausses déclarations. Avant d'entrer en vigueur, l'accord doit encore être validé formellement par le Conseil de l'UE et le Parlement européen. Le délai d'application des règles générales est estimé à 4 ans et le délai pour le permis numérique à 4,5 ans.