J'économise 20 % sur mes achats Ikea toute l'année avec cette combine que tout le monde peut faire

Sans le savoir, Ikea permet à tous ses clients d'obtenir de belles remises sur leurs achats. C'est valable sur tous les produits, toute l'année et pour tout le monde. Une astuce à partager avec vos amis.

Ikea, c'est une vraie mine d'or pour meubler son intérieur. Mais quand le budget est serré et qu'on tient quand même à un intérieur un peu stylé, chaque euro compte. Un jour, presque par hasard, une astuce toute bête est apparue, et depuis, tout est différent. Aujourd'hui, il est possible de payer 20 % de moins sur quasiment tout ce qui sort du magasin. Rien d'illégal, rien de douteux. Juste… malin. En effet, certains systèmes sont faits pour être utilisés à l'envers. Et Ikea, sans vraiment le vouloir, en a mis un en place qui permet de faire des économies toute l'année, sans tricher, sans forcer, juste en observant comment les choses fonctionnent.

D'un côté, une politique de retour ultra souple : 365 jours pour ramener un article, même monté, tant qu'il est en bon état. De l'autre, un coin un peu à part dans chaque magasin, souvent près de la sortie, où Ikea revend ces mêmes articles à prix réduit. L'espace Seconde Vie. En général, les remises y tournent autour de 20 %, parfois plus. Il suffit d'un peu d'organisation pour relier les deux. Acheter un meuble, le rapporter quelques jours plus tard, avant de l'avoir abîmé, attendre qu'il réapparaisse en Seconde Vie, puis le racheter. Même produit, même état, mais moins cher. Pas besoin de contourner les règles, tout est prévu par le système.

Certains le font une fois, par curiosité. D'autres s'y tiennent et refont le coup à chaque achat. Une table, un bureau, une étagère… en passant régulièrement voir ce qui est revenu, les économies s'accumulent vite. Et comme les produits reviennent en bon état, la différence est quasi invisible. Évidemment, tout ne retombe pas immédiatement dans les rayons. Il faut un peu de patience, parfois un peu de chance. Mais pour ceux qui habitent pas trop loin d'un magasin ou qui y passent souvent, ça devient un réflexe. Une routine qui allège discrètement chaque facture. Le plus étonnant, c'est que tout ça repose uniquement sur le fonctionnement normal du magasin. Pas de code promo, pas d'appli secrète. Juste un petit aller-retour, et un regard attentif sur les bacs de la Seconde Vie. Une astuce simple, presque invisible, qui continue de passer sous les radars.