"Voici le réglage à faire dans WhatsApp pour vous connecter sans être repéré"

Vous ne souhaitez pas être repéré ou dérangé quand vous consultez vos messages sur WhatsApp ? Un simple réglage vous permet d'utiliser la messagerie sans être vu de vos contacts, ou même seulement de certains.

Vous n'en avez sans doute pas conscience, mais vos proches comme de parfaits inconnus peuvent vous espionner par le biais de WhatsApp. En effet, même si la messagerie instantanée est connue pour son haut niveau de sécurité, elle leur délivre tout de même par défaut un certain nombre d'informations sur vous. Ils peuvent notamment savoir à quelle heure vous vous êtes connecté, si vous avez lu ou non leurs messages, si vous êtes actuellement en ligne, etc. Il n'en faut pas plus à certains pour se transformer en véritables voyeurs – des stalkers, comme on les surnomme dans l'univers des réseaux sociaux – sans que vous ne vous en aperceviez !

Sans compter que vous pouvez tout simplement avoir besoin d'un peu d'intimité pour consultez tranquillement vos messages, sans que tout le monde ne soit au courant de votre connexion ! De même, il est parfois délicat de repousser un contact qui veut se lancer dans une conversation en direct, ou de ne pas répondre à un ami qui vous a écrit quand vous n'avez pas le temps ou pas l'envie de répondre… Mais Meta, la maison mère de l'application, a fort heureusement prévu le coup ! Et vous pouvez très facilement masquer votre présence dans la messagerie grâce à quelques réglages simples et rapides.

Il y a encore quelque temps, il était possible de masquer la mention "Vu", qui apparaît en bleu en bas du dernier message de chaque conversation, pour éviter que vos interlocuteurs soient au courant du jour et de l'heure de votre dernière connexion. mais quoique pratique, mais cette fonction montrait très vite ses limites. Depuis, WhatsApp a revu les fonctions de confidentialité de son application en ajoutant de nouveaux réglages. L'appli dispose ainsi désormais d'une section entièrement consacrée à la visibilité de vos connexions eyt baptisée tout simplement Présence en ligne.

Pour y accéder, ouvrez les paramètres de l'application en appuyant sur les trois petits points, en haut à droite de l'écran, puis allez dans la rubrique Confidentialité. Choisissez ensuite la rubrique Présence en ligne, où vous n'aurez plus qu'à cocher les options qui vous conviennent. Si jamais vous désirez être totalement invisible sur WhatsApp, nous vous conseillons de sélectionner Personne dans la section Qui peut voir ma dernière présence en ligne, puis Identique à la dernière présence en ligne dans la section Qui peut voir quand je suis en ligne. Mais vous pouvez également choisir d'autres options, en sélectionnant même des contacts particuliers pour éviter d'être vu seulement par certaines personnes. Pratique pour éviter les contacts trop indiscrets, ou les amis qui vous sautent dessus pour discuter dès qu'ils vous aperçoivent en ligne !

De la même façon, vous pouvez décocher la confirmation de lecture, qui se trouve dans la section Confidentialité, afin d'être sûr de ne pas vous trahir quand vous avez lu un message. Mais attention, avec ces options activées, vous ne verrez, vous aussi, pas si vos interlocuteurs sont connectés ou non et s'ils ont bien lus vos messages ! Eh oui, c'est le principe de réciprocité : vous ne verrez pas les connexions des autres si vous ne voulez pas être vu.