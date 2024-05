"Retrouvez facilement vos messages dans WhatsApp grâce à ce nouveau bouton"

Vous en avez assez de faire défiler des discussions interminables pour retrouver un message particulier dans WhatsApp ? Bonne nouvelle, une fonction très attendue règle le problème et elle est enfin disponible pour tout le monde !

Si vous utilisez régulièrement WhatsApp depuis un moment, vous avez sans doute accumulé des centaines, voire des milliers de messages dans les discussions avec vos proches. Surtout quand il y a des bavards dans des groupes… Et si vous voulez retrouver une information importante que l'on vous a communiqué quelques jours plus tôt, vous vous rendez alors rapidement compte que, entre-temps, beaucoup de choses ont été dites... Or, s'il est possible de retrouver rapidement d'anciens échanges grâce à la fonction de recherche quand on se souvient de quelques mots clés, il en va tout autrement quand on ne se rappelle plus d'aucun terme ou quand quand on utile un mot très courant qui revient souvent dans les conversations. Il n'y a alors pas d'autre solution que de faire défiler manuellement les messages vers le haut pour remonter dans le temps et retrouver celui qui vous intéresse. Bref, c'est long et absolument pas pratique !

Heureusement, Meta a récemment résolu le problème grâce à une fonction très astucieuse : le bouton calendrier. En chantier depuis plusieurs mois et attendu avec beaucoup d'impatience, il permet de rechercher des messages à partir d'une date spécifique, que ce soit dans les discussions de groupe ou individuelles. Pratique, à condition d'avoir bonne mémoire ! La fonction a été annoncée par Mark Zuckerberg lui-même sur son canal officiel.

© Meta

Pour pouvoir l'utiliser, vous devez vous rendre dans les options de recherche, en appuyant sur les trois petits points en haut à droite de l'écran, puis en sélectionnant "Rechercher". Comme d'habitude, une barre de recherche apparaît, où vous pouvez entrer vos mots-clés, ainsi que deux flèches, qui vous permettent de faire défiler les messages. Désormais, une petite icône calendrier apparaît également à côté. Lorsque vous appuyez dessus, un calendrier de taille normale s'ouvre, et il ne vous reste plus qu'à sélectionner la date d'envoi du message qui vous intéresse. Comme pour l'application Calendrier de Google, vous pouvez faire défiler les mois ou sélectionner une année en particulier, si l'objet de votre recherche est ancien.

Cette nouvelle fonction est fort pratique, car elle permet non seulement de gagner du temps, mais aussi de réduire la frustration liée au défilement de longs historiques de conversation. En outre, elle est particulièrement utile lorsqu'il s'agit de retrouver des messages non textuels, tels que des notes vocales – qui peuvent être compliquées à retrouver puisqu'elles ne sont pas transcrites en texte – ou des photos, ou lorsque vous êtes incapable de vous rappeler le libellé exact d'un message textuel.

Cette fonction est déjà accessible pour les utilisateurs d'iPhone depuis janvier 2023. Toutefois, elle n'était jusqu'à présent pas disponible dans WhatsApp Web ni sur les appareils Android. Pourtant, elle était en développement dans les versions bêta de la messagerie Web depuis novembre dernier déjà, et avait été repérée un mois plus tard dans les versions bêta Android. Désormais, tous les supports en bénéficient. Il était temps !