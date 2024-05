Ne faites surtout pas ça pour nettoyer vos écrans - vous feriez plus de mal que de bien

Attention à la façon dont vous nettoyez l'écran de votre smartphone, de votre tablette, de votre ordinateur ou de votre téléviseur ! Certains gestes et produits peuvent l'abimer définitivement.

Smartphones, tablettes, ordinateurs, téléviseurs… De nombreux appareils de notre quotidien sont dotés d'un écran. Et même s'ils ne sont pas tous tactiles, ces dispositifs d'affichage attirent la poussière, les traces de doigts et d'autres saletés qui nuisent à leur lisibilité et parfois à l'hygiène, quand on considère les inévitables bactéries qui se déposent continuellement sur leur surface. Face à toutes ces impuretés, le réflexe est souvent de les nettoyer avec n'importe quel produit à portée de main. Erreur fatale ! Car certains gestes et produits peuvent causer plus de dégâts que la saleté à éliminer.

Première chose à éviter : les produits ménagers classiques. Eau de Javel, produit à vitres, nettoyant pour four… tous ces produits contiennent des substances chimiques agressives qui peuvent abîmer durablement vos écrans. Ils risquent de rayer la surface, de la ternir, voire de la décolorer en altérant les revêtements spéciaux qui les protègent. Autre erreur fréquente : utiliser du papier essuie-tout pour essuyer un écran. Les fibres du papier, même les plus douces, peuvent laisser des micro-rayures invisibles à l'œil nu, mais qui altèrent la qualité de l'image et la réactivité tactile.

Pour nettoyer vos écrans en toute sécurité, optez pour des lingettes ou des sprays spécialement conçus à cet effet. Ces produits sont formulés avec des agents nettoyants non agressifs et des agents hydratants qui permettent de retirer efficacement les saletés sans abîmer la surface d'affichage. Si vous recherchez une solution plus écologique et économique, vous pouvez utiliser des produits naturels. Le vinaigre blanc dilué dans de l'eau distillée est un excellent nettoyant pour les écrans. Vous pouvez également utiliser du jus de citron mélangé à de l'eau.

© creativefamily

Et il ne suffit pas d'utiliser les bons accessoires et les bons produits pour une nettoyage sans risque : il faut aussi adopter les bons gestes. D'abord, éteignez et débranchez votre appareil avant de le nettoyer : cela permet d'éviter les courts-circuits et les accidents. Ensuite, utilisez toujours un chiffon doux et non pelucheux : les microfibres sont idéales car elles ne laissent aucune trace. Surtout, n'appliquez jamais un produit, quel qu'il soit, directement sur l'écran : humidifiez légèrement le chiffon avec le produit nettoyant. Faites ensuite des mouvements circulaires doux, sans appuyer trop fort. Enfin, terminez par essuyer l'écran avec un chiffon sec et non pelucheux pour enlever l'excédent de produit qui se serait déposé.

Pour limiter le nettoyage de vos écrans, pensez à les essuyer régulièrement avec un chiffon microfibre sec pour enlever la poussière. Vous pouvez également utiliser des films protecteurs pour éviter les rayures et les traces de doigts. En suivant ces conseils simples, vous garderez vos écrans propres et éclatants pendant longtemps, sans risquer de les abîmer.