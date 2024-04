WhatsApp accueille un nouveau bouton étrange dans les messages - voici à quoi il sert

Une nouvelle icône fait son apparition dans les messages de WhatsApp ! Elle prend la forme d'une double flèche qui se dirige d'abord vers le haut puis vers la droite. Mais à quoi sert-elle donc ?

Meta ne cache pas sa volonté de faire de WhatsApp bien plus qu'une messagerie instantanée et, pour cela, n'hésite pas à lorgner du côté des réseaux sociaux. Dans cette optique, la célèbre messagerie instantanée avait déployé en septembre 2023 son système de "chaînes", des canaux de communication à sens unique, qui permettent à des personnalités, à des marques ou encore à des organisations d'envoyer des messages, des photos, des vidéos, des stickers et des sondages à leurs abonnés. Ces derniers peuvent répondre aux messages par un commentaire ou un émoji, sans que les autres puissent le voir. Encore méconnue, cette fonction a marqué un tournant pour WhatsApp, car la possibilité de communiquer publiquement tranche quelque peu avec sa politique de confidentialité et de sécurité. Meta compte bien donner plus d'importance à cet aspect de la messagerie, quitte, là encore, à s'inspirer de ses réseaux sociaux.

On avait déjà la possibilité de publier les messages des chaînes dans son statut, avec une présentation rappelant le partage des publications Instagram en Story. Il se trouve que, dans la dernière version bêta de l'application pour Android, les chaînes WhatsApp se dotent désormais d'un bouton supplémentaire pour le partage. Il prend la forme d'une double flèche qui se dirige d'abord vers le haut puis vers la droite. Cette icône est généralement connue comme fonction de transfert dans les messageries, même si elle ne comporte pas toujours deux flèches. Dans la version bêta, la double flèche apparaît sous le message texte, à droite des réactions. Il est difficile de ne pas voir ce symbole. Celui qui l'utilise peut partager le message dans d'autres discussions et groupes, et dans son statut encore plus rapidement qu'auparavant.

Il était déjà possible de transférer les communications des chaînes, mais il fallait maintenir son doigt appuyé sur le message, puis sélectionner l'option dans le menu de débordement en haut de l'écran. Désormais, le transfert du contenu des chaînes est bien plus rapide grâce à ce raccourci. Finalement, le système ressemble maintenant à ceux des réseaux sociaux classiques ! Cet ajout est une preuve de plus que Meta accorde une place grandissante aux chaînes, en vous encourageant à partager plus fréquemment les mises à jour de vos chaînes préférées. WhatsApp va-t-il finir par devenir une application hybride ?