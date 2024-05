Un contact vous a bloqué dans WhatsApp ? Voici comment en avoir le cœur net

Un de vos contacts WhatsApp ne répond plus à vos messages et à vos appels ? Il se peut qu'il vous qu'il vous snobe un moment, mais aussi qu'il vous ait bloqué. Voici les signes à examiner pour le savoir.

WhatsApp est désormais bien plus qu'une simple messagerie instantanée : c'est pratiquement un réseau social. Et qui dit social, dit relations humaines, avec ses bons et ses mauvais côtés. Et comme dans la "vraie vie", on peut se retrouver en froid avec quelqu'un, pour mille et une raisons. Un situation qui se traduit par un blocage. Mais lorsqu'un contact vous bloque sur WhatsApp, vous pouvez avoir du mal à vous en apercevoir immédiatement. En effet, cette personne apparaît toujours dans votre liste de contacts et vous pouvez encore engager la discussion avec elle. Cependant, elle ne recevra ni vos messages, ni vos appels. Pourtant, si un de vos contacts ne vous répond plus, cela ne veut pas forcément dire qu'il vous a bloqué. En effet, bien des raisons peuvent expliquer ce silence, et WhatsApp a "intentionnellement rendu cela ambigu afin de protéger votre confidentialité lorsque vous bloquez quelqu'un", comme l'indique la FAQ de la plateforme. Pour en avoir le cœur net, vous devez guetter un ensemble de signes qui ne trompent pas.

Lorsqu'un contact vous bloque, vous n'êtes plus en mesure de lui envoyer des messages. Par conséquent, ces derniers n'affichent plus qu'une seule coche au lieu de deux, signe qu'ils ont été envoyés mais pas distribués. Bien évidemment, le destinataire ne donne pas de réponse. De plus, les appels que vous tentez de passer ne fonctionnent pas non plus. Autant de signes qui indiquent que vous avez été bloqué. Mais cela peut également signifier qu'il a tout simplement désinstallé l'application.

D'autres signes, visibles sur le profil de la personne, doivent vous mettre la puce à l'oreille. Ainsi, si vous êtes bloqué, vous ne voyez plus la mention "Vu" ou "En ligne" de votre contact dans la fenêtre de discussion – mais il peut aussi avoir simplement désactivé cette option, afin de préserver sa vie privée –, de même que vous ne pouvez plus voir l'actualisation de la photo de profil de votre correspondant – soit elle n'est et ne sera plus mise à jour, soit elle est remplacée par l'icône grise par défaut. Enfin, sachez que le statut – qui indique par défaut "Salut ! J'utilise WhatsApp" – de la personne qui vous a bloqué a également disparu.

Si jamais vous vous reconnaissez dans plusieurs de ces situations, il est probable que votre contact ait bloqué votre numéro de téléphone, ce que lui seul peut défaire. Il existe toutefois une méthode infaillible pour savoir si oui ou non vous êtes persona non grata : essayer d'inviter ledit contact dans une discussion de groupe. Si vous ne pouvez pas et qu'un message d'erreur indiquant "Tapez pour réessayer d'ajouter ce participant" apparaît, alors la réponse est négative. C'est douloureux, mais au moins vous en avez le cœur net.

Si vous avez bel et bien été bloqué, sachez que vous n'avez plus aucun moyen de joindre votre interlocuteur sur l'application. Il ne vous reste qu'à passer par un autre canal ou à respecter son souhait et à ne plus le recontacter.