C'est la nouvelle méthode des hommes pour apprendre à draguer - Et elle est étonnante !

La séduction n'est pas un art facile. Surtout pour les hommes aujourd'hui, avec l'évolution des règles sociales. Mais une nouvelle méthode étonnante se développe pour leur apprendre à trouver les bons mots.

En dehors de quelques Don Juan particulièrement à l'aise, la plupart des hommes ont beaucoup de mal à aborder les femmes et, surtout, à les séduire. Que ce soit dans les lieux publics, où l'approche peut sembler intrusive, ou dans des soirées plus privées, où les dynamiques sociales pèsent davantage, la prise de contact est un exercice délicat. Certains s'y risquent encore, en sortant des phrases toutes faites, lourdes à souhait. Ces fameux "gros lourds", qui n'hésitent pas à chausser leurs gros sabots. Mais les temps ont changé : les codes ont évolué, les attentes aussi, et la peur de mal faire ou d'être rejeté constituent plus que jamais des freins.

Les nouvelles technologies ont toutefois changé la donne depuis une vingtaine d'années, notamment avec les applications et les sites de rencontre qui permettent un contact moins direct, souvent anonyme et, aussi, impersonnel. Il ne suffit plus d'oser, il faut se démarquer, sortir du lot, capter l'attention en quelques lignes ou quelques photos, noyé dans la masse d'internautes, où l'on n'est qu'un profil parmi tant d'autres.

Mais une nouvelle tendance se développe. Finies la drague maladroite et les phrases d'accroche glanées sur des forums douteux. La nouvelle génération a décidé d'embrasser pleinement la technologie et perfectionne désormais l'art de la séduction… en dialoguant avec des intelligences artificielles. Il ne s'agit pas là d'un épisode de Black Mirror : ChatGPT, Replika et autres assistants conversationnels sont bel et bien devenus des coachs de l'intime.

Un exemple sur ChatGPT © CCM

L'idée est simple, mais redoutablement efficace : s'exercer à séduire dans un environnement sans risque, profiter d'un banc d'essais illimités où l'on peut perfectionner tranquillement son approche. Les chatbots vocaux, comme ChatGPT Voice, sont particulièrement efficaces puisqu'ils sont capables d'imiter la voix, les réponses et même les hésitations d'un interlocuteur réel, en s'adaptant aux paroles de l'utilisateur. Le tout, sans jugement ni pression. Une sorte de répétition générale avant de se lancer dans la vie réelle.

Pour beaucoup, ces IA offrent un laboratoire sécurisé pour expérimenter, comprendre les dynamiques de la séduction, améliorer son écoute ou son humour. Certains vont même jusqu'à construire des personnages féminins virtuels, qu'ils interrogent sur leurs préférences ou testent avec des scénarios complexes, dans une logique quasi pédagogique. Sur TikTok, on trouve de nombreuses vidéos où de jeunes utilisateurs se filment en pleine conversation avec leur partenaire virtuel. Des applications spécialisées ont même vu le jour !

Mais cette nouvelle méthode ne fait pas l'unanimité. Car à trop s'entraîner avec des entités programmées pour répondre avec bienveillance, le risque est d'oublier la complexité du réel. L'autre n'est pas un algorithme prévisible. Le ton, les silences, les malentendus, les rougissements, les regards à la dérobée : tout ce qui fait le sel – quitte à parfois piquer – de la vraie communication échappe encore aux IA.

Attention également à ne pas trop "s'attacher" au partenaire virtuel et se couper du monde réel, car certains algorithmes sont mis au point pour créer une dépendance, quitte à capitaliser sur la détresse des utilisateurs. D'où les mises en garde de certains experts qui voient là un outil à double tranchant. Bien utilisé, il peut désinhiber. Mal maîtrisé, il peut entraîner une confusion entre simulation et interaction authentique.