Piscine, véranda, garage, abri… Voici comment le fisc détecte tout ce que vous n'avez pas déclaré

Vous avez "oublié" de déclarer à l'administration une petite construction sur votre propriété ? N'espérez pas échapper à l'impôt, car le fisc a désormais un outil redoutable pour repérer les contrevenants et réclamer son dû.

On ne plaisante pas avec les règles d'urbanisme quand on ajoute une nouvelle construction, même sur une propriété privée. La règle est simple, mais largement ignorée : toute construction close et couverte dépassant cinq mètres carrés est soumise à la taxe d'aménagement. Cela concerne les piscines enterrées, les vérandas, les garages, les abris de jardin et même les serres de jardin.

Cette taxe, due au moment du dépôt du permis de construire ou de la déclaration préalable de travaux, est calculée sur la base de valeurs forfaitaires fixées chaque année par l'État : en 2026, elles s'élèvent à 892 € par mètre carré hors Île-de-France et à 1 011 € par mètre carré en région parisienne. Le taux appliqué à ces forfaits varie ensuite selon les collectivités : entre 1 % et 5 % pour la commune (et jusqu'à 20 % dans certaines zones), entre 0 et 2,5 % pour le département, plus 1 % pour la région en Île-de-France. La facture finale peut donc grimper vite, très vite.

Le problème, c'est que beaucoup de propriétaires pensent qu'une petite piscine, un chalet en bois ou une serre en polycarbonate n'a rien à voir avec le fisc. C'est une erreur. Dès qu'une construction modifie la valeur cadastrale d'un bien immobilier, elle doit être signalée à l'administration fiscale. Et ne pas le faire expose à des majorations pouvant atteindre 80 % du montant dû, sans parler des amendes prévues par le Code de l'urbanisme, qui oscillent entre 1 200 et 6 000 € par mètre carré non déclaré. Dans les cas les plus graves, une démolition peut même être ordonnée.

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Ce qui a changé, c'est la capacité du fisc à repérer les oublis – volontaires ou non. La Direction générale des finances publiques (DGFiP) a lancé un projet baptisé "Foncier innovant", en partenariat avec Gemini, l'IA de Google. Le principe : des algorithmes analysent les photographies aériennes de l'IGN (Institut national de l'information géographique et forestière) et repèrent automatiquement les constructions absentes des déclarations fiscales.

La méthode a d'abord ciblé les piscines. En 2024, 140 000 piscines non déclarées ont ainsi été détectées sur l'ensemble du territoire, rapportant 40 millions d'euros supplémentaires au Trésor public. Le dispositif s'est ensuite élargi aux vérandas et aux garages. Depuis juin 2024, le système est entré en phase d'exploitation systématique : de nouvelles photos satellites alimentent régulièrement les algorithmes, qui deviennent plus précis chaque année.

La dernière cible en date ? Les serres de jardin. Leur essor fulgurant depuis 2020, dopé par la pandémie de Covid-19, l'inflation et le retour du jardinage maison, a conduit à l'installation de centaines de milliers de serres sur des parcelles privées, souvent sans autorisation ni déclaration. Or les règles sont claires : une serre dont la surface au sol dépasse 5 m² et dont la hauteur atteint 4 m nécessite une déclaration préalable de travaux en mairie. Au-delà de 20 m², c'est un permis de construire qui est obligatoire. Certaines communes accordent des exonérations pour les serres démontables ou à usage agricole non commercial, mais il faut les demander explicitement.

Pour savoir ce que vous devrez payer avant de déposer un dossier en mairie, il existe un simulateur en ligne. L'outil prend en compte les douze paramètres nécessaires au calcul – surface, type de construction, commune, taux départemental et régional – et délivre une attestation chiffrée. Mieux vaut s'en servir avant de commander les parpaings.