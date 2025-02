Avec cette IA, France Travail promet de vous trouver plus facilement un emploi

France Travail commence a utiliser l'intelligence artificielle pour aider les demandeurs d'emploi à trouver plus facilement un poste correspondant à leur attentes. Un vrai Tinder de l'emploi !

Depuis la sortie de ChatGPT, l'intelligence artificielle (IA) a envahi le monde de l'informatique. Pour ne pas passer à côté de ce nouvel eldorado qui fascine la planète entière et ses dirigeants, toutes les entreprises de la tech se sont lancées dans une course frénétique – et même affolante – en intégrant de l'IA à leurs services et à leurs produits, avec des promesses de révolution.

Cette évolution ne concerne pas que les société privées et commerciales : elle commence aussi à touche le secteur public. Et dans ce domaine, France Travail (ex Pôle Emploi) semble avoir pris un peu d'avance. Par souci de souveraineté, l'établissement public a noué un partenariat avec la start-up française Mistral AI, qui a connu une ascension fulgurante jusqu'à représenter le principal concurrent européen face aux géants américains (Google, Microsoft, OpenAI, Meta…) en matière d'IA générative. Son chatbot Le Chat n'a d'ailleurs pas manqué d'attirer l'attention lors du tout récent sommet sur l'IA.

Depuis quelques semaines, des conseillers testent ainsi divers outils d'IA développés par Mistral AI : des applications qui pourraient bien changer la donne pour les demandeurs d'emploi.

Le premier, baptisé Chat FT, est mis à disposition des conseillers. Il vise à réduire le temps consacré à la rédaction de documents. Près de 23 000 agents de France Travail l'utilisent déjà. Quant au second, Match FT, il s'agit d'un assistant virtuel qui se veut être un véritable "Tinder de l'emploi".

Pour faire simple, Match FT démarche les candidats par SMS en les questionnant sur les offres d'emploi qui les intéresseraient (accessibilité au lieu de travail, compétences, intérêt concret pour le poste…). Le but ? Faire "matcher" les profils des candidats aux offres d'emploi en passant ensuite au crible les dossiers des demandeurs d'emploi (compétences, lieu de travail…) avant d'effectuer une mise en relation avec les employeurs.

Déjà utilisé depuis plusieurs mois dans 87 agences, Match FT permettrait un gain de temps important selon ses prometteurs. "Nos solutions visent un objectif : répondre concrètement aux préoccupations des usagers et servir l'expertise des conseillers France Travail. Tout cela guidé par une charte éthique pour une IA de confiance, responsable et souveraine", a expliqué Sylvain Poirier, directeur associé programme Data IA de France Travail. Par la suite, France Travail souhaite pousser la collaboration encore plus loin : "Aujourd'hui, Match FT utilise déjà Mistral à 66 %, et nous visons les 100 % dans l'année", a annoncé le directeur associé. Reste à voir si cette IA tiendra toutes ses promesses et parviendra à convaincre les premiers concernés : les demandeurs d'emploi eux-mêmes.