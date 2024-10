Gemini Live en français : comment discuter gratuitement avec l'IA de Google ?

Gemini Live, le mode vocal du chatbot de Google, est enfin disponible en français, et gratuitement. Vous allez pouvoir discuter avec l'intelligence artificielle comme s'il s'agissait d'un être humain !

Gemini Live était l'une des annonces marquantes de la conférence Made by Google 2024. Présenté comme une sorte de Siri boosté à l'IA, il promet de vous faire parler avec l'assistant personnel comme s'il s'agissait d'un être humain. C'est bien simple, vous pouvez lui poser des questions sur divers sujets, discuter à voix haute avec lui et même l'interrompre en plein milieu de sa réponse pour approfondir un point en particulier, le tout en profitant de sa synthèse vocale poussée et de sa grande réactivité. Bref, un véritable assistant conversationnel !

À notre plus grande frustration toutefois, l'IA ne savait s'exprimer qu'en anglais. Mais, bonne nouvelle ! Comme l'annonce Google dans un mail, "à partir d'aujourd'hui et au cours des prochaines semaines, nous étendons Gemini Live sur les téléphones Android à plus de 40 langues, dont le français". Encore mieux, pour le rendre plus accessible, le géant du Web a décidé un peu plus tôt en septembre de le rendre gratuit, alors qu'il était auparavant réservé aux abonnés à Gemini Advanced. Vous pouvez donc en profiter dès maintenant !

Gemini Live : comment installer l'assistant conversationnel ?

Gemini Live se présente donc comme une extension gratuite de l'application Gemini – pour le moment, il n'est disponible que sur Android. Vous pouvez lui poser vos questions dans un langage naturel, mais aussi interrompre ses réponses, le relancer, rebondir sur ses remarques. Comme avec une vraie personne ! L'IA peut même gérer deux langues dans une même conversation. Notons que Gemini Live donne le choix entre dix voix différentes, cinq féminines et cinq masculines, avec des intonations et timbres différents.

Pour discuter dès à présent avec Gemini Live, téléchargez l'application Gemini dans le Play Store et lancez-là. Appuyez ensuite sur l'icône "Live" en bas à droite. Vous pouvez alors entamer la conversation avec l'IA. Pensez cependant à bien paramétrer le français comme la langue principale. Pour cela, appuyez sur votre image de profil en haut de l'écran. Allez ensuite dans Paramètres, puis dans Langues. Choisissez le français. Vous pouvez d'ailleurs paramétrer une seconde langue si vous le souhaitez.

Avec Gemini Live, vos paroles ne s'affichent pas en temps réel à l'écran, pas plus que celle de l'assistant conversationnel. Toutefois, vous pourrez accéder par la suite un rapport écrit synthétisant la discussion, et même appuyer sur le logo Google pour obtenir les sources de la réponse de Gemini Live. Il ne vous reste qu'à le tester !