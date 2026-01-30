Friend.com : c'est quoi, ce nouveau gadget à la Black Mirror qui envahit le métro ?

En ce moment, une campagne publicitaire dans le métro parisien vante les mérites d'un compagnon IA, baptisé Friend.com : un accessoire en forme de collier qui écoute tout, tout le temps, afin de devenir le "meilleur" des amis.

Vous souffrez de solitude ? Vos amis ne sont pas assez disponibles pour vous en ce moment ? Vous trouvez qu'ils ne prêtent pas assez attention à ce que vous dites ? La technologie a la solution ! Que direz-vous d'avoir un compagnon virtuel réellement intelligent qui vous suit partout et sait absolument tout de vous ? Qui est là pour vous tout le temps, peu importe l'heure, et pour n'importe quoi ?

Ce concept digne de Black Mirror, nous en avions parlé il y a plusieurs années, dans un poisson d'avril (voir notre article MAI Friend : l'ami (virtuel) qui vous veut du bien). Mais nous étions à l'époque loin d'imaginer que cela deviendrait réalité – il faut croire que nous sommes un brin visionnaires chez CCM ! Car c'est exactement ce que propose un collier baptisé Friend.

© Friend

Il s'agit d'un petit appareil circulaire qui se port autour du cou avec une chaîne, conçu pour agir comme une sorte de "compagnon numérique". Il intègre un micro et, une fois connecté à un smartphone via Bluetooth, il écoute en permanence les sons environnants et les conversations de son porteur.

Grâce à cette écoute continue, l'intelligence artificielle qui l'anime est censée analyser ce qu'elle entend et envoyer des messages textuels personnalisés sur le téléphone de l'utilisateur, par exemple pour engager une conversation, réagir à une situation vécue ou commenter un moment du quotidien. Le produit avait déjà fait grand bruit quand il a été annoncé en 2024. Et il arrive dès à présent en France, en témoignent les publicités qui commencent à envahir le métro parisien.

Friend.com : un Big Brother qui écoute tout en permanence

L'entreprise derrière ce produit a été fondée par Avi Schiffmann, un jeune développeur américain déjà connu pour avoir créé un site Web de suivi de la pandémie de Covid-19 très utilisé en 2020. Après des premières levées de fonds et l'achat du nom de domaine friend.com pour presque deux millions de dollars, il a présenté Friend à l'été 2024 comme une réponse à la solitude et à l'isolement social ressentis par beaucoup de personnes à l'ère numérique.

Friend se veut bien plus qu'un simple assistant virtuel classique comme Siri ou Alexa. L'idée est de créer une sorte d'ami permanent, disponible à tout moment et capable de commenter votre journée, de vous encourager ou simplement de discuter. L'IA ne se contente pas de répondre à une demande vocale : elle peut aussi, selon la start-up, "former ses propres pensées internes" en permanence et décider d'envoyer un message sans qu'on ne l'ait sollicitée directement. Black Mirror on vous avait dit !

Ainsi, l'IA peut envoyer des messages en temps réel sur le téléphone de l'utilisateur via une application dédiée. Il est aussi possible d'accéder au chatbot en ligne. Le site friend.com propose d'ailleurs une version gratuite afin de tester cet "ami" numérique sans passer par le collier.

Friend.com : la vie privée, pour quoi faire ?

Cette vision de l'amitié n'est pas sans susciter quelques controverses. Aux États-Unis, en 2025 à New York, une immense campagne publicitaire pour Friend dans les métros, avec des affiches couvrant des milliers de wagons ou d'abris-bus, a déclenché un tollé. Nombre d'affiches ont rapidement été arrachées ou couvertes de graffitis, avec des messages dénonçant la surveillance constante et de masse ou l'idée de substituer l'IA aux relations humaines. En plus les slogans utilisés les slogans laissent entendre qu'un collier d'IA serait plus fiable que des amis ou un partenaire, ce qui est assez mensonger et glauque.

Et la même chose est en train de se produire à Paris ! Sur les réseaux sociaux, des internautes partagent, assez dépités, des clichés de panneaux publicitaires assez minimalistes sur lesquels on peut lire des phrases telles que "Je ne laisserai jamais de vaisselle dans l'évier". On pourrait presque croire à une publicité pour un site de rencontres !

Friend AI relance le débat sur la vie privée et la surveillance. L'idée que l'appareil soit "toujours à l'écoute" pose un sérieux risque de confidentialité, notamment pour les personnes autour de l'utilisateur qui n'ont pas consenti à être enregistrées. De plus, présenter un gadget technologique comme un remède à la solitude est potentiellement dangereux sur le plan psychologique, parce qu'il encourage une forme de dépendance à une intelligence artificielle. Il suffit de voir ce qui se passe actuellement avec les IA comme ChatGPT, avec des cas de véritable dépendance, de perte de connexion avec la réalité, voire le suicide de plusieurs adolescents qui ont été encouragés et aidés par l'intelligence artificielle.

Reste à voir si ce nouveau produit parviendra à capter l'attention des consommateurs et, surtout, à réussir à les faire passer à la caisse. Après tout, en marketing, une réaction négative vaut mieux que pas de réaction du tout ! Même s'il s'agit de dénoncer et de critiquer le produit, les publications sur les réseaux sociaux et même cet article – pardonnez-nous – participent à donner de la visibilité au collier. Et ça, son créateur l'a très bien compris !