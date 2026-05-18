Mieux que le Livret A, ce placement financier oublié promet un rendement de 5,89 %

Le Livret A ne rapporte plus que 1,5 % depuis février 2026. Face à cette érosion, un placement né au XIXe siècle revient en force avec des chiffres qui font tourner les têtes : jusqu'à 5,89 % de rendement annuel moyen sur quinze ans.

Il ne cote pas en Bourse. Il ne figure dans aucun comparateur de banque en ligne. Et pourtant, des milliers de Français y placent leur épargne depuis des années, avec un rendement moyen qui dépasse largement celui du Livret A. Ce placement atypique, qui existe depuis Napoléon, pourrait bien être l'un des secrets les mieux gardés de l'épargne française.

Tout a commencé avec un vieux contrat inscrit dans le Code civil depuis l'époque napoléonienne : le bail à cheptel. Pendant des générations, il a organisé en silence les relations entre propriétaires de bétail et éleveurs. Aujourd'hui, ce mécanisme centenaire se réinvente en produit d'épargne grand public : il est enregistré auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) depuis 2021, ce qui garantit son sérieux.

Le principe est d'une simplicité désarmante. Vous achetez un ou plusieurs animaux via une société spécialisée, un éleveur partenaire s'en occupe au quotidien, et vous touchez un rendement en échange. La location coûte à l'éleveur environ 26 euros par mois et par bête. Concrètement, chez MyMarguerit – la principale plateforme du secteur, filiale d'Élevage et Patrimoine –, une unité de compte (une vache) est valorisée à 2 145 euros, avec 8 % de frais à l'entrée et à la sortie, déductibles de l'impôt sur le revenu sous conditions.

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Ce qui séduit, c'est la régularité. La performance globale moyenne observée sur quinze ans (2011-2025) s'établit à 5,89 %, calculée en intégrant les rendements annuels et l'évolution de la valeur de l'actif. Pour être précis, le rendement locatif annuel moyen atteint 3,37 % sur cette période, auquel s'ajoute une revalorisation cumulée de la valeur des bovins de +36,58 % – soit environ +2,44 % par an. Carl Darjinoff, directeur des relations investisseurs chez Élevage et Patrimoine, souligne que ce placement a maintenu un niveau de rendement constant quelle que soit la conjoncture économique, en restant totalement décorrélé des marchés financiers. Autrement dit : quand les Bourses mondiales vacillent, la vache, elle, continue de brouter.

Le cadre est rassurant : chaque animal est assuré et remplacé en cas de décès, et le cheptel est réparti sur plusieurs exploitations pour mutualiser les risques. Le rendement est capitalisé pendant les trois premières années ; à partir de la quatrième, l'épargnant peut choisir de percevoir ses revenus annuellement. Côté fiscalité, les plus-values sur l'actif sont exonérées d'impôt et de prélèvements sociaux après cinq ans de détention. Pas mal pour un animal de ferme.

Il ne faut pas pour autant s'emballer. Ce placement est peu liquide : impossible de "vendre" sa vache un mardi matin pour faire face à une dépense imprévue. C'est un engagement sur le long terme, idéalement dix ans. Des observateurs indépendants notent aussi que le rendement annuel strictement locatif serait plutôt compris entre 2,5 % et 3,5 % ces dernières années, loin du chiffre global mis en avant. Et les frais d'entrée et de sortie, à 8 % chacun, méritent d'être intégrés dans tout calcul sérieux.

L'investissement bovin n'est pas la seule façon de placer son argent dans le monde agricole. Les Groupements Fonciers Agricoles (GFA) permettent d'acheter des parts de terres cultivables, avec des rendements annuels estimés entre 1,5 % et 5,5 %, assortis d'avantages fiscaux considérables : exonération de 75 % à l'IFI et jusqu'à 600 000 euros transmissibles sans droits de succession. Les Groupements Fonciers Viticoles (GFV) misent sur les vignobles en AOC : les loyers distribuent entre 1,5 % et 3,5 % par an, mais certaines appellations prestigieuses comme la Côte-d'Or ont vu leurs terres progresser de plus de 13 % en 2024, ce qui peut porter le rendement global à 4-6 % sur le long terme. Ces formules s'adressent davantage à des épargnants avertis cherchant aussi à optimiser leur fiscalité ou leur succession.

Ce retour en grâce des placements agricoles dit quelque chose de l'époque. Depuis le 1er février 2026, le Livret A ne rapporte plus que 1,5 %, et les marchés actions restent agités. Dans ce contexte, posséder un actif tangible, ancré dans l'économie réelle, qui finance directement un éleveur français, a quelque chose de rassurant – et pas seulement sur le plan financier. Reste à garder la tête froide : les performances passées, aussi régulières soient-elles, ne garantissent rien pour l'avenir.