Utilisateurs de Facebook, Instagram et WhatsApp, c'est le dernier jour pour protéger vos données de l'IA de Meta

À partir du 27 mai, Meta va utiliser tout ce que vous publiez sur Facebook, Instagram, WhatsApp ou Threads pour entraîner son intelligence artificielle, Meta AI. Il ne vous reste que quelques heures pour vous y opposer.

Si, comme beaucoup de monde, vous utilisez Facebook, Instagram, Threads et/ou WhatsApp, il ne vous reste plus que quelques heures pour prendre une décision très importante. En effet, après avoir plusieurs fois remis à plus tard la possibilité d'entraîner son intelligence artificielle avec les données de ses utilisateurs européens, en raison du cadre légal strict de l'Union européenne, Meta a discrètement annoncé il y a quelques semaines qu'elle allait se servir des publications sur ses plateformes et des interactions avec Meta AI pour entraîner son modèle de langage.

Ainsi, à partir du 27 mai, l'entreprise pourra collecter vos publications, vos photos et leurs légendes, vos commentaires, ainsi que vos discussions avec les IA de la société. Fort heureusement, vos messages privés, les comptes des moins de 18 ans et vos conversations WhatsApp – sauf avec Meta AI et lorsque celui-ci est sollicité au sein d'une discussion – ne seront pas utilisés. Il ne vous reste que quelques heures pour vous y opposer.

Facebook, Instagram, Threads : un formulaire pour faire opposition

Si l'article 6 du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) mentionnant "l'intérêt légitime" de l'entreprise permet à cette dernière de ne pas demander explicitement le consentement de chaque utilisateur avant le siphonner toutes ses données, il y a toutefois des conditions à respecter, à savoir la "nécessité" du traitement, qui ne doit pas porter une atteinte disproportionnée aux droits et intérêts des personnes, et la "légitimité" de l'intérêt poursuivi.

Aussi, Meta est contraint de proposer un formulaire afin que vous puissiez refuser que vos informations soient utilisées. Attention, vous devrez le remplir avant le 27 mai, date à laquelle l'entreprise de Mark Zuckerberg commencera son pillage – il sera toujours possible de faire opposition par la suite, mais elle se sera sûrement déjà emparée de vos données antérieures, une opposition après le 27 mai ne vous protègera que pour vos publications et discutions postérieures.

Voici où trouver les différents formulaire pour vous opposer au traitement de vos données par Meta :

Vérifiez que l'adresse mail ou le numéro de téléphone saisi corresponde bien à celle de votre compte – normalement, les comptes Instagram, Threads et Facebook sont liés entre eux –, puis copiez-collez l''URL de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), chargée de faire appliquer le RGPD en France (https://www.cnil.fr/fr), afin de donner plus de poids à votre demande. Nous avons testé et nous avons reçu un courriel dans les minutes qui ont suivi validant notre décision.

Petit hic toutefois : si vous apparaissez sur une image partagée sur Instagram ou Facebook, ou que vous êtes mentionné dans des publications ou légendes, Meta pourra tout de même utiliser ces données, même si vous avez refusé leur partage. Cela aurait été trop beau sinon !