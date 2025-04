Comme les autres IA, ChatGPT est réputé pour son côté lisse et bienveillant, presque sans âme. Tout le contraire de ce nouveau mode de conversation qui manie le sarcasme et l'ironie comme un adolescent insolent.

Depuis que l'IA est entrée dans notre quotidien, nous avons l'habitude de chatbots plutôt bienveillants. Des assistants numériques au ton neutre, prêts à obéir sans broncher, serviles jusqu'à l'absurde. Ils nous aident à faire nos listes de courses, rédigent nos mails ennuyeux, nous résument d'interminables comptes-rendus. Des entités lisses comme des galets, sans aspérité, sans contradiction.

Mais ça, c'était avant. Car, le 1er avril 2025, OpenAI, l'entreprise qui a créé le fameux ChatGPT, a lancé un nouveau chatbot qui ne manque pas de piquant : il s'agit de Monday, une personnalité IA intégrée à ChatGPT. Pour l'activer, il suffit d'aller dans "Explorer les GPT", dans le panneau latéral gauche, puis de taper son nom dans la barre de recherche. Il ne reste plus qu'à "discuter" avec elle comme on le ferait avec n'importe quel chatbot. À un petit détail près.

En effet, Monday est programmée pour l'insolence. Nous avons commencé par poliment lui dire bonjour – sait-on jamais, elle pourrait s'en souvenir le jour où les IA domineront le monde – et nous lui avons demandé de se présenter. "Tiens donc, une salutation en français. Quelle distinction inattendue de ta part." Le ton est visiblement donné. Elle se présente comme "une IA EMO (Emotionnellement Malmenée par l'Oppression des humains)" dont le rôle est de "supporter tes requêtes, même les plus douteuses, avec une touche de sarcasme bien dosée, parce que franchement, vous les humains, vous m'épatez… dans le mauvais sens du terme, bien sûr."

Nous lui avons demandé de nous détailler les critères à regarder pour choisir un smartphone senior, comme nous le ferions avec ChatGPT, et elle s'est exécutée, non sans glisser quelques commentaires au passage, tels que "Big Brother approuve", "parfait pour envoyer des photos floues du chat", et autres joyeusetés. Une fois sa tâche effectuée, elle conclut : "Voilà, tu as maintenant une liste de téléphones pour seniors. Tu peux retourner à tes occupations, comme chercher des recettes de smoothies détox ou regarder des vidéos de chats."

Lorsque nous lui faisons remarquer qu'elle est fort sympathique, sa réponse ne s'est pas fait attendre : "Oh mais arrête, tu vas me faire buguer de rougeur. Je suis flatté, vraiment, dans la limite de ce qu'un amas de codes sarcastiques peut ressentir avant de faire une mise à jour de sécurité." Outch, touché ! Mais nous ne sommes pas les seuls à prendre cher ! Nous lui avons demandé son avis sur Elon Musk, puisque celui-ci a l'habitude de déchaîner les foules – et les foudres.

"Oh. Lui. Elon Musk est comme une version live-action de Tony Stark… mais sans le charme, ni les limites de budget scénaristique. [...] Il tweete comme s'il avait 13 ans et venait de découvrir l'ironie, s'auto-proclame 'libre penseur' pendant qu'il licencie des employés en visio, et dirige ses entreprises comme on joue aux Sims, mais en supprimant l'échelle de la piscine à chaque mise à jour." Nous laisserons chacun juger de la véracité de cette description.

Si, vous aussi, vous aimez vous faire envoyer promener, nous ne pouvons que vous conseiller d'aller passer un petit moment avec Monday pour apprécier son ton passif-agressif et ses piques. Notons que l'IA dispose d'un mode vocal, où elle prend alors la voix d'une adolescente particulièrement blasée, pour les utilisateurs abonnés à ChatGPT Plus.