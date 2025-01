Samsung Galaxy S25 : plus de puissance et plus d'IA pour le même prix

Comme prévu, Samsung a profité de sa conférence Unpacked pour dévoiler ses nouveaux smartphones haut de gamme, les Galaxy S25, S25+ et S25 Ultra. Des modèles puissants, mais sans grande surprise, et surtout bardés d'IA.

Chez Samsung, le mois de janvier reste la période privilégiée pour le premier Unpacked de l'année. Comprenez, l'un des deux événements mondiaux (le second a lieu durant l'été) durant lesquels le géant coréen dévoile une vague de nouveaux produits. Et comme de coutume, ce sont les smartphones Galaxy S, les modèles les plus haut de gamme qui tiennent la vedette lors de cette grande conférence de "déballage" à voir ou à revoir en ligne. Bienvenue donc aux Galaxy S25 qui se déclinent en trois modèles comme depuis plusieurs années avec le S25, le S25+ et le top du top, le S25 Ultra.

Et comme l'an passé avec la série S24, force est de constater que les évolutions des S25 sur le plan matériel se révèlent finalement peu nombreuses. La plus grande partie des efforts se concentre, une fois encore, sur l'aspect logiciel avec de l'intelligence artificielle toujours plus omniprésente. C'est bien simple, Samsung veut faire du S25 un véritable compagnon de vie et même un "ami numérique" auquel on peut povez tout demander.

Samsung Galaxy S25, S25+ et S25 Ultra : de nombreux points communs

Le Coréen n'a pas souhaité opérer de changement radical côté design. Bien au contraire. Un peu comme Apple avec le look quasi inchangé de ses iPhone depuis de nombreuses années, Samsung a souhaité reconduire l'aspect désormais facilement identifiable de ses appareils. Les modules photo demeurent sagement alignés à la verticale au dos de chaque modèle et les tranches conservent leur aspect plat.

Deux différences sont toutefois à noter. Le S25 Ultra, le plus grand et le plus cher de tous, abandonne les coins saillants inaugurés sur le S24 Ultra pour des coins arrondis comme sur les autres.

Il voit également son écran passer de 6,8 à 6,9 pouces grâce à des bordures plus fines. Par ailleurs, les trois appareils s'affinent en perdant 0,4 mm d'épaisseur. Les S25 et S25+ profitent d'un châssis Armor Aluminium et d'un verre Gorilla Glass Victus 2 quand le S25 Ultra bénéficie, lui, d'un châssis Titane et d'un verre Gorilla Glass Armor 2, plus résistant.

À gauche, le Galaxy S25 Ultra, à droite, le Galaxy S24 Ultra © CCM

Samsung Galaxy S25 : un moteur uniformisé

Côté écran, rien ne bouge par rapport aux S24, sauf pour le modèle Ultra qui gagne 0,1 pouce de diagonale. Le S25 conserve son format " compact " avec sa dalle Amoled FHD de 6,2 pouces, le S25+ profite d'une dalle Amoled de 6,7 pouces QHD+ et le S25 Ultra une dalle de 6,9 pouces QHD+ également. Comme l'an passé, la luminosité plafonne à 2600 nits et le rafraîchissement oscille toujours de 1 à 120 Hz.

C'est au niveau du moteur que Samsung innove. L'an passé, les deux premiers modèles étaient animés par un SoC maison, l'Exynos 2400 quand le S24 Ultra était propulsé par un Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm. Pour la série S25, ce sera Snapdragon 8 Elite pour tout le monde. Idem pour la quantité de RAM fixée à 12 Go. À la clé, c'est aussi du Wi-Fi 7 et du Bluetooth 5.4. On est donc curieux de voir comment le petit gabarit du S25 va s'en sortir pour refroidir ce processeur. En effet, quasiment tous les smartphones que nous avons testés jusqu'ici et qui en sont équipés ont témoigné d'une belle montée en température les conduisant parfois à stopper les tâches en cours. Sans compter l'impact sur la batterie. Les S25, S25+ et S25 Ultra reprennent les même accus que leurs aînés S24 à savoir 4000 mAh, 4900 mAh et 5000 mAh. La puissance de recharge ne varie pas non plus : 25W pour le S25 et 45W pour les deux autres. Cela devient une vraie rengaine : il serait temps que Samsung adopte des dispositifs de recharge plus rapides comme on en trouve maintenant chez tous les autres constructeurs (exception faite d'Apple).

Reste le stockage qui ne connaît guère d'évolution sauf pour le premier modèle de la famille proposé en versions 128, 256 et maintenant 512 Go. On pourra choisir entre 256 ou 512 Go pour les S25+ et entre 256 Go, 512 Go ou 1 To pour le S25 Ultra.

Rien ne bouge non plus du côté de l'équipement photo. Les S25 et S25+ conservent un grand-angle de 50 Mpx, un ultra grand-angle de 12 Mpx et un téléobjectif 3x de 10 Mpx. Seul le S25 Ultra connaît une petite évolution. Son module ultra grand-angle passe d'un capteur de 12 Mpx à 50 Mpx pour plus de précision dans les détails. Le reste de l'équipement demeure identique au S24 Ultra avec un grand-angle de 200 Mpx, un téléobjectif 5x de 50 Mpx et second téléobjectif 3x de 10 Mpx.

Samsung Galaxy S25 : l'IA à tous les étages

Avec la famille S24 sortie il y a tout juste un an, Samsung avait déjà fait le pari de l'IA pour vanter les atouts de ses smartphones haut de gamme. Rebelotte en 2025. Livrés avec OneUI 7, la surcouche logicielle maison appliquée à Android 15, tous les Galaxy S25 se parent de nouveaux outils IA qui viennent s'ajouter à ceux déjà présents.

• Entourer pour chercher s'accompagne maintenant d'un module audio. Un peu comme avec Shazam, il est possible de faire reconnaître un morceau de musique. On peut également chanter ou fredonner un air qui nous trotte dans la tête pour l'identifier. Entourer pour chercher propose également des actions contextuelles pour, par exemple passer directement un coup de fil si, dans les résultats de recherche, figure un numéro de téléphone.

• Now Bar ressemble, dans l'idée, à la Dynamic Island disponible dans iOS. La différence ? Elle se niche au bas de l'écran de verrouillage. Elle permet par exemple d'afficher en temps réel le score d'un match de foot en cours, un itinéraire, des infos trafic si un itinéraire est programmé afin de savoir quand partir, les commandes du lecteur audio, la traduction instantanée, etc. Les possibilités sont très nombreuses.

• Actions Cross App est une sorte d'assistant multitâche. Samsung assure qu'il fait appel à plusieurs outils AI (comme Gemini ou Bixby). Il permet d'énoncer à haute voix des requêtes complexes. Par exemple : " trouve un restaurant italien qui propose des plats végétariens et se situe à moins de 15 minutes à pied de chez-moi. Et partage les résultats avec Paul ". L'assistant va alors utiliser plusieurs applis (la reconnaissance vocale, Maps et l'appli de messages) pour mener sa tâche. L'assistant fonctionne d'ores et déjà avec une douzaine d'applis de Google (YouTube, Maps, Gmail, Messages, Home, Drive, Search, etc.), des applis Samsung (Calendrier, Horloge, Notes et Alarme) ainsi qu'avec WhatsApp et Spotify.

• Recherche simplifiée permet de mener des requêtes vocales sur les fichiers présents dans le smartphone. On peut par exemple demander " trouve-moi la photo de ma fille sur la plage au coucher de soleil " et l'assistant va afficher les clichés correspondants. De la même façon, il est possible de trouver rapidement des paramètres pour effectuer des actions comme " envoi l'affichage de mon smartphone sur l'écran de la TV ". L'interface ne lancera pas le processus mais vous conduira alors dans le bon menu. Très pratique.

• Now Brief est la fonction qui vous accueille lorsque vous saisissez votre smartphone la première fois au matin. Selon vos habitudes (le temps qu'il apprenne à vous connaître), il présente les conditions météo, les rendez-vous prévus, votre suivi de santé avec votre score d'énergie pour peu que vous portiez une Galaxy Watch ou une Galaxy Ring, etc. Now Brief suit vos activités tout au long de la journée et présente, au sein d'un widget, les événements passés ou à venir selon le contexte avec en fin de journée, un résumé de la journée. À déconseiller si vous avez déjà la sensation d'être constamment traqué et surveillé par votre smartphone.

• Suggestions intelligentes est une fonction qui, là aussi se base sur vos habitudes et vos routines quotidiennes. Elle permet par exemple de lancer votre appli de navigation GPS favorite et de déclencher la lecture s'une playlist sitôt que vous mettez un pied dans votre voiture. Elle peut aussi lancer l'aspirateur robot (elle est compatible avec tous les appareils Matter) et éteindre les lumières dès que vous partez de chez-vous. Mieux, si vous portez une montre ou une bague connectée Samsung, la fonction sera capable d'identifier si vous vous êtes endormi devant le TV. Elle pourra alors l'éteindre et couper les lumières.

• Gomme audio est une fonction que nous avions déjà appréciée sur les Pixel de Google. Elle rejoint à présent les S25 (bien que Samsung ne précise pas s'il s'agit de la même version). Elle permet, dans une vidéo de supprimer des voix, le bruit du vent ou des sons parasites afin de se focaliser sur un ou plusieurs éléments audio.

• Photo de groupe est une fonction également rencontrée sur les Pixel. Elle permet de retoucher les photos de groupe en choisissant le meilleur instant de prise de vue pour chacun de protagonistes présents à l'image.

• Les outils d'écriture dopés à l'IA ne sont plus cantonnés au clavier Samsung. Ils peuvent être utilisés avec d'autres claviers et même avec n'importe quel texte sélectionné. Ils permettent de produire des résumés, de varier les styles, etc.

• Les outils de création qui utilisent l'IA générative pour produire des images peuvent à présent exploiter une image existante, un dessin ou un prompt. L'opération s'applique également pour la création d'autocollants (stickers) dans les messages.

Toutes ces fonctions seront intégrées dans les nouveaux Galaxy S25 sans distinction de modèle. Samsung n'a pas pu nous confirmer qu'elles rejoindront également, au moins, les Galaxy S24 lors de la mise à jour vers OneUI 7. À noter que les S25 recevront 7 ans de mises à jour Android et de correctifs de sécurité.

Samsung Galaxy S25 : prix et disponibilités

C'est une bonne surprise. Alors que l'on s'attendait à voir les prix s'envoler en raison de l'inflation et de la présence du nouveau SoC Snapdragon 8 Elite de Qualcomm (source de nombre de hausse de prix de smartphones depuis la fin de l'année dernière), Samsung ne touche pas à sa grille tarifaire. Les Galaxy S25 conservent les prix des Galaxy S24 lors de leur sortie l'an passé.

Galaxy S25 128 Go : 899 euros

Galaxy S25 256 Go : 959 euros

Galaxy S25 512 Go : 1079 euros

Galaxy S25+ 256 Go : 1169 euros

Galaxy S25+ 512 Go : 1289 euros

Galaxy S25 Ultra 256 Go : 1469 euros

Galaxy S25 Ultra 512 Go : 1589 euros

Galaxy S25 Ultra 1 To : 1829 euros

Les Galaxy S25 seront disponibles à partir du 7 février. Et comme à son habitude, pour leur lancement, Samsung double gratuitement la capacité de stockage.