Test Xiaomi 15 : et si le vrai rival du Samsung Galaxy S25, c'était lui ?

Sous son air classique presque trop sage, le Xiaomi 15 se révèle être l'un des meilleurs smartphones du moment : puissant, endurant et polyvalent, il fait des merveilles en photo. Une réussite, et une nouvelle référence sur le marché.

Les smartphones compacts se font de plus en plus rares. Et pourtant, Xiaomi persiste dans cette voie avec l'un de ses nouveaux fleurons, le Xiaomi 15. Dévoilé lors du salon Mobile World Congress (MWC) à Barcelone en mars dernier, l'appareil joue, comme à son habitude pour cette gamme, sur deux tableaux : la performance et la photo. La marque confie donc l'animation du mobile aux derniers composants haut de gamme du moment et se repose sur son partenaire allemand Leica pour la partie photo. Une recette éprouvée depuis plusieurs années maintenant et qui déçoit rarement. Xiaomi l'a cependant enrichie avec… de l'intelligence artificielle, évidemment. Difficile de ne pas suivre la tendance. Baptisée ici HyperAI (en référence à sa surcouche logicielle HyperOS à la manœuvre sur ce modèle), elle rajoute quelques outils supplémentaires à un smartphone déjà bien complet. Nous avons pu tester ce Xiaomi 15 pendant plusieurs semaines. Voici notre verdict.

Xiaomi 15 : l'avis de CCM Design déjà vu mais toujours agréable

Performances générales spectaculaires

Écran Oled très lumineux

Excellent rendu photo

Autonomie redoutable Suivi de mises à jour pas assez long

Chargeur Xiaomi obligatoire pour la charge rapide 90 W

Légère chauffe en jeu

Design et écran : un air de déjà vu mais qui reste confortable

Si vous aviez hésité l'an dernier à adopter le Xiaomi 14 à cause de son design un peu trop classique et tristounet, le Xiaomi 15 vous jettera dans le même embarras. Les appareils se ressemblent presque comme deux gouttes d'eau. Cela présente un côté agaçant et à la fois réconfortant. Agaçant parce que Xiaomi n'a pas souhaité apporter de gros changements sur ce terrain menant à la confusion entre les deux modèles. Réconfortant parce que le Xiaomi 15 comme son prédécesseur, offre une tenue en main irréprochable.

Il adopte un format assez compact un poil plus étroit même que le Xiaomi 14 avec ses 152,3 x 71,1 x 8,1 mm. C'est en tous cas moins imposant que la plupart des autres smartphones actuels. Concession vis-à-vis du modèle précédent : un dos en verre brillant est troqué pour une finition mate moins tape-à-l'œil mais surtout moins salissante. Même si l'on s'empresse de glisser le smartphone dans sa coque de protection (fournie).

Avec ce gabarit qui convient parfaitement à toutes les tailles de mains, le Xiaomi 15 se case aisément dans une poche. Il présente un poids dans la tendance actuelle avec 191 g. Cet appareil trapus bénéficie d'un verre Xiaomi Shield Glass en façade et affiche un indice IP68 pour résister aux poussières et à l'immersion dans l'eau. On n'en attendait pas moins pour un smartphone de cette trempe.

Le gabarit compact impose une taille d'écran inférieure à la moyenne actuelle. Il faudra ici se contenter d'une dalle Oled de 6,36 pouces. Mais les bordures très fines (1,38 mm) lui donnent un aspect plus grand. Elle offre une définition de 2670 x 1200 pixels pour une résolution de 460 ppp. Il s'agit bien sûr d'une dalle LTPO offrant un rafraîchissement dynamique de 1 à 120 Hz. Elle se montre très lumineuse (jusqu'à 3170 nits en pic HDR). Nous n'avons pas rencontré le moindre problème de lisibilité même sous le soleil ardent de printemps. Il lui manque juste un petit revêtement antireflets plus efficace pour atteindre la perfection.

Performances : un mobile qui n'a pas froid aux yeux ni au corps

Fiche technique

Taille écran 6,36 pouces Définition écran 2670 x 1200 pixels Technologie écran Oled LTPO 1-120 Hz Luminosité (Pic) 3200 nits SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite Mémoire vive 12/16 Go Stockage 256 / 512 Go Capteurs photos (dos) 50 + 50 + 50 Mpx Capteur photo (selfie) 32 Mpx WiFi / Bluetooth 7 / 6 5G Oui Batterie / Charge 5240 mAh / 90 W OS iOs 18 Dimensions 152,3 x 71,2 x 8,1 mm Poids 191 g

Représentant de la famille haut de gamme, ce Xiaomi 15 ne pouvait faire l'impasse sur le SoC phare du moment, le Snapdragon 8 Elite de Qualcomm. Sur notre modèle de test, il est épaulé dans sa tâche par 16 Go de RAM et 512 Go d'espace de stockage. Une autre mouture, facturée 100 euros de moins, embarque 12 Go de RAM pour 256 Go de stockage. Attention lors de votre choix : Xiaomi n'a pas jugé utile d'intégrer un slot pour carte microSD. Vous ne pourrez donc pas étendre la capacité de stockage de l'appareil par la suite.

Ainsi équipé, le Xiaomi 15 délivre des performances spectaculaires. Il surclasse certains mobiles gaming passés entre nos mains pourtant dotés, eux-aussi, du Snpadragon 8 Elite. Les résultats avec le benchmark Antutu témoignent d'une très bonne maîtrise. Xiaomi a semble-t-il su tirer le meilleur de ce processeur.

Nous avons toutefois constaté quelques montées en température. C'est souvent le cas avec ce SoC. Mais Xiaomi a trouvé un bon équilibre. Avec un usage normal et même un peu poussé du smartphone (longue séance de prises de vue en photo, jeux), la chauffe reste perceptible mais acceptable. Du bon travail.

En jeu justement, le Xiaomi 15 ne déçoit pas. Il tient facilement la cadence sur la longueur. Un vrai plaisir.

Logiciel : de l'IA mais pas à outrance

Ce Xiaomi 15 est animé par HyperOS 2, la surcouche logicielle maison qui se superpose à Android 15. Après quelques débuts timides, la marque commence à avancer un peu plus sur le terrain de l'intelligence artificielle. Contrairement à Samsung qui mise l'essentiel de ses nouveautés sur les " merveilles " de l'IA, Xiaomi y va en douceur. On retrouve bien évidemment Gemini mais aussi un interprète, l'aide à l'écriture, la traduction des appels téléphoniques, la possibilité d'effectuer des retouches ou de générer des fonds d'écran… Rien de très nouveau, la plupart des smartphones même moins chers se parent eux aussi de ces fonctions, mais on apprécie la présence de ces outils pour des usages ponctuels ou plus réguliers.

Ce que l'on apprécie moins en revanche, c'est la faiblesse du suivi des mises à jour logicielles. Xiaomi promet ainsi 4 ans de mise à jour du système et 6 ans de correctifs de sécurité. C'est court. Beaucoup trop court pour un smartphone de ce prix lorsque l'on voit la concurrence, Samsung et Google en tête, qui pousse le suivi jusqu'à 7 ans.

Photo : une très bonne polyvalence

Lors de ses annonces au MWC à Barcelone, Xiaomi a présenté deux versions de ce nouvel appareil dont sa déclinaison Ultra taillée pour les photographes avertis. Moins bien loti (et aussi moins cher) le Xiaomi 15 tout court n'en demeure pas moins un très bon photophone. Pour cet exercice il peut compter sur une monture entièrement signée Leica. Elle comporte un grand-angle de 50 Mpx (f/1,6), un ultra grand-angle de 50 Mpx (f/2,2) et un téléobjectif de 50 Mpx (f/2,0) offrant un zoom optique 2,6x. En façade, une caméra de 32 Mpx se charge des selfies.

De jour, le grand-angle offre des prestations remarquables. Le déclenchement est rapide et la netteté toujours au rendez-vous. Les images témoignent d'un très bon piqué, les détails sont nombreux. On prend un réel plaisir à mitrailler.

L'interface propose de faire varier les focales. Plusieurs pressions sur le bouton 1x permettent d'alterner entre le 23, 28 ou 35 mm. Bien vu. Au-delà, sont accessibles un zoom 2x, 2,6x et 5x. L'appareil propose de monter jusqu'au 60x qui présente peu d'intérêt. Ainsi, jusqu'au 2,6x on profite d'un très bon niveau de détail avec un piqué toujours aussi satisfaisant. Xiaomi maîtrise aussi l'exposition et la gestion des couleurs.

Zoom 2x © CCM

Zoom 2,6x © CCM

Au-delà du 2,6x, c'est le zoom numérique qui prend la relève. On y perd légèrement en détails mais jusqu'au 5x voire 10x, ça reste très acceptable.

Zoom 5x © CCM

Zoom 10x © CCM

Zoom 30x © CCM

Zoom 60x © CCM

Le mode portrait n'est pas en reste. La proposition est soignée grâce au partenariat avec Leica. La possibilité de varier les focale se révèle très agréable. Les résultats demeurent très satisfaisants avec un bokeh appliqué avec soin et un détourage au petits oignons. Une réussite.

L'ultra grand-angle se montre un peu moins convaincant. Équipé pourtant lui aussi d'un capteur de 50 Mpx il procure des clichés moins détaillés et moins précis. Et si les résultats demeurent satisfaisants, on en attendait un peu mieux.

Lorsque la lumière décline le Xiaomi 15 reste tout à fait à son aise. L'image perd un peu de piqué mais les détails demeurent suffisamment riches pour préserver le naturel de la scène sans recourir à outrance au lissage. Le traitement des couleurs se révèle lui aussi efficace.

Autonomie : paré pour les longs voyages

Xiaomi cède à son tour à la technologie Silicium-carbone pour son accu. Utilisée chez d'autres constructeurs (Honor notamment) elle permet d'emmagasiner plus d'énergie dans une batterie de taille similaire aux accu traditionnels. Résultat, ce Xiaomi 15 embarque une batterie de 5240 mAh là où le Xiaomi 14 se contentait d'un accu de 4610 mAh. Cette technologie, associée à HyperOS 2, la surcouche logicielle maison, donne de très bons résultats. Avec notre test d'endurance PC Mark, l'appareil a affiché un score de 20h24. Ce qui se révèle excellent et classe le Xiaomi 15 dans le haut du panier des smartphones les plus endurants. En usage classique, il y a là de quoi tenir deux jours ou une grosse journée avec une utilisation plus intensive.

Pour la recharge, l'appareil revendique une capacité de 90W. Avec le chargeur adapté, il est capable de refaire le plein en moins de 50 minutes. Mais il faudra dépenser une trentaine d'euros supplémentaire pour s'offrir le chargeur adéquat et parvenir à ce score. Branché à notre chargeur Anker 100 W Qi2, le Xiaomi 15 a nécessité 75 minutes pour passer de 0 à 100 % d'autonomie. C'est moins agréable.

Xiaomi 15 : puissance, polyvalence et autonomie réunies

Le Xiaomi 15 assure la continuité des smartphones haut de gamme de la marque chinoise mais hausse le ton. Aidé par l'Allemand Leica, Xiaomi a indéniablement fait d'énormes progrès en photographie. L'appareil n'a certainement pas à rougir face à la proposition de Samsung avec son Galaxy S25. Pour ceux qui cherchent un très bon photophone, le Xiaomi 15 se présente comme un excellent candidat.

De plus, Xiaomi n'a pas oublié les fondamentaux qui caractérisent un bon smartphone. Le Xiaomi 15 embarque le processeur le plus puissant du moment, certes, mais il sait en tirer le meilleur ce qui n'est pas le cas chez tous les concurrents. L'autonomie se révèle également excellente et permet d'envisager une utilisation prolongée sans scruter la jauge de batterie à tout bout de champ. Bref, c'est l'un des meilleurs choix du moment dans le monde Android, d'autant qu'on le trouve à moins de 800 euros en version 12-512 Go !

On regrette que Xiaomi n'ait pas donné un petit coup de frais au design pour le faire sortir du lot. Mais surtout, on est déçu de la politique de mise à jour adoptée par la marque. Quatre ans seulement pour un appareil de cette trempe et de ce prix, c'est pingre. Surtout face à la concurrence qui pousse justement à étendre de plus en plus le suivi de ses appareils pour une meilleure durabilité. Allez Xiaomi, encore un effort.