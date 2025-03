La mise à jour One UI 7 arrive sur ces téléphones et tablettes Samsung

Samsung vient d'annoncer officiellement la date de sortie de la mise à jour One UI 7. Une version importante qui apportera des fonctions des Galaxy S25 à des modèles plus anciens smartphones et de tablettes.

Après avoir fait durer le suspense, Samsung a enfin une date de sortie pour One UI 7, la nouvelle version de son système d'exploitation mobile, ou, plus exactement de sa surcouche pour Android. On sait ainsi que cette mise à jour, basée sur Android 15, sera déployée à partir du 7 avril 2025. Cette nouvelle version de l'interface, très attendue par les utilisateurs, promet de nombreuses nouveautés, notamment une meilleure personnalisation, des performances optimisées et, surtout, des fonctions IA, la grande tendance du moment. Comme toujours, cette mise à jour arrivera d'abord sur certains modèles récents avant de s'étendre progressivement à d'autres appareils au cours des semaines suivantes. Les tout nouveaux Galaxy S25 ne sont pas concernés puisqu'ils disposent déjà de cette version de One UI (voir notre test).

© Samsung

One UI 7 : une mise à jour progressive et limitée

Les premiers smartphones à recevoir One UI 7 seront les Galaxy S24, Galaxy Z Fold 6 et Galaxy Z Flip 6. Dans un second temps, la mise à jour sera proposée sur les Galaxy S23, Galaxy S23 FE, Galaxy Z Fold 5 et Galaxy Z Flip 5, ainsi que sur les tablettes des séries Galaxy Tab S10 et Galaxy Tab S9. D'autres appareils, notamment les Galaxy A, sont également prévus, bien que les détails sur leur compatibilité soient encore flous à ce stade.

L'une des principales nouveautés de cette version est la Now Bar, une barre d'outils qui apparaît en bas de l'écran d'accueil et permet d'accéder rapidement à des informations essentielles sans déverrouiller le téléphone. Elle rappelle la Dynamic Island"d'Apple, mais est plus facilement accessible et mieux intégrée dans l'écosystème Samsung. La Now Bar s'accompagne de nouveaux widgets et d'un écran de verrouillage repensé, rendant l'utilisation quotidienne plus fluide.

© Samsung

Par ailleurs, plusieurs outils basés sur l'intelligence artificielle font leur apparition, comme AI Select, qui suggère des actions en fonction du contenu à l'écran. On trouve également un assistant de rédaction qui résume ou formate des textes automatiquement, ainsi qu'un assistant de dessin permettant de transformer des croquis en illustrations plus élaborées. Enfin, l'outil "effaceur audio" supprime les bruits indésirables des vidéos, comme le vent ou la circulation, pour offrir une qualité sonore améliorée. Cependant, ces fonctionnalités ne seront disponibles que sur les modèles les plus récents et les plus puissants, comme les Galaxy S24 et Z Fold 6.

Les modèles de 2023, comme les Galaxy S23 et Z Flip 5, bénéficieront de la plupart des nouveautés de One UI 7, mais devront se passer de certaines fonctions avancées, telles que l'intégration de Google Gemini pour la recherche vocale en langage naturel ou l'effaceur audio. Il semble que Samsung ait choisi de réserver certaines options aux appareils plus récents, ce qui pourrait créer des distinctions claires entre les différentes générations de smartphones.