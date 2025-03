Samsung Galaxy A26, A36 et A56 : des mobiles de milieu de gamme soignés

La première salve de smartphones Samsung est passée en janvier avec les modèles premiums de la série S25. Place à présent aux mobiles plus abordables de la gamme A avec de bonnes surprises.

Les Galaxy A soufflent leur quinzième bougie cette année. Derrière la vitrine technologique incarnée par les Galaxy S, la gamme de smartphones abordables du coréen demeure l'une des plus prisées. Et pour fêter l'événement, Samsung leur passe un petit coup de polish.

Après un Galaxy A16 livré en fin d'année dernière — et qui nous avait laissé un goût d'inachevé durant notre test — voilà que débarque donc le reste de la famille avec les Galaxy A26, A36 et A56. Au programme, une montée en gamme du côté du design, quelques améliorations techniques, des évolution logicielles avec fonctions d'intelligence artificielle, évidemment et une bonne surprise : les tarifs ne varient pas d'un centime par rapport aux A25, A35 et A55 sortis l'année dernière.

Samsung Galaxy A26, A36 et A56 : un design toujours plus premium

Les Galaxy A ont beau représenter le milieu de gamme chez Samsung, la tendance qui pousse la marque à les faire ressembler à des modèles plus premium perdure. Cette année, tous ont droit à leur dos en verre, même le A26, ce qui n'était pas le cas du A25. C'est élégant et réussis.

Samsung revoit également légèrement l'organisation des trois modules photos placés au dos de ses appareils. Ils ne sont plus isolés comme sur la gamme A de l'année dernière ou sur les Galaxy S mais regroupés à la verticale dans une capsule oblongue. Les Galaxy A256, A36 et A56 rompent ainsi avec les marqueurs installés depuis plusieurs années (2022). Sur ce point, ils s'écartent également de la gamme S.

Les différences entre les trois modèles se jouent sur les matériaux utilisés. Alors que le A56 s'ornent de tranches en métal (aluminium), les A36 et A26 doivent se contenter de plastique. Néanmoins, de ce que nous avons pu en apprécier pendant la présentation, les finitions se révèlent impeccables sur les trois appareils. Reste à voir comment les tranches des A36 et A26 résisteront aux assauts du temps.

Côté gabarit, pas de jaloux. Les trois modèles jouent dans la même catégorie. Une légère différence d'épaisseur distingue le A26 des autres (7,7 mm contre 7,4 mm) pour un écart de poids qui se remarque à peine. Le A26 pèse 200 g quand le A56 affiche 198 g et le A36 195 g. Tous bénéficient d'un indice IP67 pour résister à la poussière et à l'immersion dans l'eau. L'an passé, le A25 n'affichait aucun indice IP.

Samsung Galaxy A26, A36 et A56 : un écran soigné

Les trois Galaxy A de cette année sont logés à la même enseigne. Tous profitent d'un écran Amoled de 6,7 pouces. Il offre une définition Full HD et un rafraîchissement à 120 Hz. L'écran est protégé par un verre Gorilla Victus +. Le A26 se distingue de ses grands frère par une encoche en goutte d'eau au sommet de la dalle pour la caméra selfie. Les autres arborent le traditionnel poinçon. Enfin, selon Samsung, le A56 doit présenter une luminosité à 1200 nits. Le constructeur n'a pas livré d'information sur les A26 et A36 sur ce point.

Samsung Galaxy A26 © CCM

Samsung Galaxy A56 © CCM

Samsung Galaxy A26, A36 et A56 : quelques évolutions mineures sous le capot

L'an passé, les trois modèles de la gamme A étaient équipés d'un processeur maison Exynos. Cette année, le A26 se dote d'un Exynos 1280 (comme le A25) et le A56 d'un Exynos 1580. Le A36 fait bande à part avec son Snapdragon 6 Gen 3 de Qualcomm. Côté mémoire, les A26 et A36 sont équipé au choix de 6 ou 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go d'espace de stockage. Le A56 de son côté n'offre qu'une configuration de RAM avec 8 Go et se décline lui aussi en deux versions pour le stockage : 128 ou 256 Go. À noter que le A26 se contente du Wi-Fi 5 quand ses deux comparses profite du Wi-Fi 6.

La partie photo évolue peu. Les trois modèles se partagent le même module grand-angle de 50 Mpx comme l'an passé. Le A26 bénéficie d'un ultra grand-angle de 5 Mpx et d'un module macro de 2 Mpx. Les A56 et A36 sont un peu mieux lotis avec respectivement un ultra grand-angle de 12 et 8 Mpx et un module macro de 5 Mpx. Pour les selfies, le A56 s'appuie sur une caméra de 13 Mpx. Les A36 et A26 doivent se contenter d'un module de 12 Mpx.

Quant à la batterie, rien ne change. Comme l'an passé, les trois modèles embarquent une batterie de 5000 mAh. La puissance de charge se situe à 45W pour les A56 et A36 et tombe à 25W pour le A26.

Samsung Galaxy A26, A36 et A56 : de l'IA pour tous

Ces trois smartphones sont animés par Android 15 et la surcouche logicielle OneUI7 comme la gamme S actuelle. Samsung promet un suivi de mises à jour logicielles et de correctifs de sécurité sur 6 ans. Pas mal.

À noter que tous profitent également d'outils IA. Gemini de Google figure évidemment en bonne position. On retrouve également la Now Bar inaugurée sur la gamme S25, la gomme magique, le Circle to Search et la sélection intelligente. Celle-ci permet repérer et identifier à l'écran un élément comme un numéro de téléphone par exemple ou une adresse postale et d'ouvrir l'appli adéquate pour l'utiliser. Le A56, avec son processeur un poil plus puissant, permet en outre de profiter de la fonction Meilleure pose pour les photo et du montage automatique pour la vidéo.

Samsung Galaxy A26, A36 et A56 : disponibilités et prix

Contrairement à d'autres géants de la tech (n'est-ce pas Apple ?), Samsung ne touche pas aux prix de ses appareils de milieu de gamme. La grille de tarifs pour les trois nouveaux Galaxy A ne prend (et ne perd) aucun centime par rapport à l'an dernier. Et c'était déjà le cas avec les A25, A35 et A55 par rapport aux modèles de la série Ax4 de 2023. C'est appréciable.

Galaxy A26 5G 6—128 Go : 319 euros

Galaxy A26 5G 8—256 Go : 379 euros

Galaxy A36 5G 6—128 Go : 399 euros

Galaxy A36 5G 8—256 Go : 449 euros

Galaxy A56 5G 8—128 Go : 499 euros

Galaxy A55 5G 8—256 Go: 549 euros

Les Galaxy A26, A36 et A56 seront disponibles début mars. À noter que pour leur lancement, les A36 et A56 bénéficient d'un bonus de reprise pour un ancien smartphone. Comptez 30 euros pour le A36 et 50 euros pour le A56.