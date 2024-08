Google Pixel 9 : trois nouveaux modèles et un pliable arrivent en France

Habituellement dévoilés officiellement à la rentrée, les nouveaux smartphones Pixel de Google arrivent cette année avec un peu d'avance. Un design toujours aussi soigné et des nouvelles fonctions IA au programme.

Comme chaque année, le cortège de fuites précédant les prochains smartphones Pixel de Google a mis dans le mille. Design et configurations ont largement inondé les pages Web des sites spécialisés depuis plusieurs mois tant et si bien que Google a pris les choses en mains fin juillet et commencé à diffuser fin juillet des vidéos de teasing avant l'annonce officielle lors de l'événement Made by Google ce 13 août. Il faut dire que pour cette édition 2024, le géant américain n'y va pas avec le dos de la cuiller. Au programme, non pas deux modèles comme d'habitude mais quatre dont la nouvelle version du Pixel Fold bel et bien prévue cette fois-ci pour la France également. Le catalogue se compose dorénavant des Pixel 9, 9 Pro, 9 Pro XL et 9 Pro Fold.

Tous arborent un design légèrement remanié mais toujours aussi identifiable au premier coup d'œil avec ce désormais indéboulonnable large bloc photo horizontal qui reste la marque de fabrique de la firme. Il n'occupe plus l'intégralité de la largeur du smartphone mais se mue en une sorte de pilule allongée agréable à l'œil.

De gauche à droite : le Pixel 9, le Pixel 9 Pro et le Pixel 9 Pro XL © Google

Les tranches des appareils cèdent également à la tendance actuelle initiée par les iPhone. Elles deviennent bien plates. À noter que tous les smartphones présentés bénéficient de 7 ans de mises à jour majeures du système et de correctifs de sécurité.

Google Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL : une puce, deux tailles et de l'IA partout

Les Pixel et Pixel Pro accueillent donc un nouveau membre dans la famille : le modèle Pro XL. Mais que l'on ne s'y trompe pas. Là où le différence se jouait auparavant sur la taille de l'écran ainsi que sur l'équipement photo entre le modèle classique et le modèle Pro, c'est au Pixel 9 Pro XL que revient le privilège de profiter d'un écran plus grand que les autres. Ainsi, les Pixel 9 et 9 Pro se dotent d'une dalle Oled de 6,3 pouces contre 6,8 pouces pour le Pixel 9 Pro XL. Ce dernier se veut également plus lumineux que ses petits frères.

Côté photo, le Pixel 9 embarque deux modules. Un grand-angle de 50 Mpx (f/1,8) avec un zoom 2x équivalent optique (par recadrage) et un ultra grand-angle de 48 Mpx (f/1,7). En façade, on dispose d'un caméra selfie de 10,5 Mpx. Les modèles 9 Pro et 9 Pro XL sont quant à eux équipés de trois capteurs. Ils reprennent les mêmes capteurs grand-angle et ultra grand-angle auxquels s'ajoute un téléobjectif 5x optique (10x équivalent optique par recadrage) de 48 Mpx (f/2,8). En façade, c'est une caméra de 42 Mpx offrant un angle de vue jusqu'à 103° et 30 % plus lumineuse selon la firme, qui est à la manœuvre pour les selfies.

© Google

Pour animer tout ce petit monde, tous les Pixel 9 s'appuient sur la nouvelle puce Google Tensor G4 épaulée par 12 Go de RAM pour le Pixel 9 et 16 Go pour les modèles Pro. Selon Google, le Tensor G4 se montrerait 20 % plus rapide que son prédécesseur pour la navigation sur le Web et 17 % plus véloce lorsqu'il s'agit de lancer des applications. Elle se montrerait par ailleurs plus économe en énergie. Surtout, le Tensor G4 est bien sûr taillé pour l'IA maison (Gemini et Deep Mind) autorisant, comme les SoC de PC Copilot+ jusqu'à 45 TOPS (milliards d'opérations par seconde).

Enfin, Google promet avoir amélioré l'autonomie de ses appareils. Le Pixel 9 afficherait ainsi 100 heures d'endurance (avec le mode d'économie d'énergie Extreme tout de même). Et si la firme ne donne pas d'indication pour les modèles 9 Pro et 9 Pro XL, elle autorise enfin la charge rapide qui faisait tant défaut aux séries précédentes avec la promesse d'une charge de 70 % en 30 minutes que nous nous empresserons de vérifier pendant nos tests.

Côté prix, c'est un peu la douche froide. Le modèle classique n'est plus aussi bon marché qu'auparavant. Son prix avait déjà bondi de 23 % entre 2022 et 2023 passant de 649 euros pour le Pixel 7 à 799 euros pour le Pixel 8, il prend encore 12,5 % d'augmentation cette année. Par ailleurs, le Pixel 9 Pro XL, qui est plus comparable au Pixel 8 Pro de 2023, subit lui aussi une augmentation de prix de l'ordre de 10 % par rapport au modèle de l'an dernier.

Pixel 9 128 Go : 899 euros

Pixel 9 256 Go : 999 euros

Pixel 9 Pro 128 Go : 1099 euros

Pixel 9 Pro 256 Go : 1199 euros

Pixel 9 Pro 512 Go : 1329 euros

Pixel 9 Pro 1 To Go : 1589 euros

Pixel 9 Pro XL 128 Go : 1199 euros

Pixel 9 Pro XL 256 Go : 1299 euros

Pixel 9 Pro XL 512 Go : 1429 euros

Pixel 9 Pro XL 1 To : 1689 euros

Google Pixel 9 Pro Fold : le pliant de Google sera disponible en France

L'an dernier, Google avait créer une certaine frustration avec son Pixel Fold, son smartphone pliable. L'appareil n'était disponible qu'aux États-Unis et dans une poignée d'autres pays seulement. Il faut croire que malgré tous ses défauts de jeunesse (pliure très visible, poids excessif, épaisseur, etc.) Google a trouvé l'expérience convaincante. Si bien que cette année, son nouveau modèle pliable, le Pixel 9 Pro Fold, sera bel et bien commercialisé dans l'hexagone. Pour venir se faire une place aux côtés des Galaxy Z Fold6 de Samsung, Honor Magic V3 (en approche) et autre OnePlus Open, le pliant de Google conserve le design propre à la gamme Pixel. Petite concession toutefois au dos de l'appareil puisque la barre horizontale hébergeant les capteurs photo disparaît au profit d'un gros rectangle en métal.

© Google

© Google

En façade, le Pixel 9 Pro Fold se dote d'un écran externe de 6,3 pouces (contre 5,8 pouces auparavant). Une fois ouvert, il dévoile un large écran de 8 pouces de 2 076 x 2 152 pixels pour une résolution de 373 ppp, soit le plus grand disponible actuellement. Fermé, l'appareil serait " à peine plus épais " que le Pixel 9 Pro. 10, 5 mm tout de même. Quant au poids il reste dans la lignée des smartphones pliables au format livre actuels avec 257 g. Il est bien entendu lui aussi animé par une puce maison Tensor G4 épaulée par 16 Go de RAM. Côté photo, c'est un peu moins bon que sur les Pixel 9 Pro. On dispose ainsi d'un module grand-angle de 48 Mpx (f/1,7), d'un ultra grand-angle de 10,5 Mpx et d'un téléobjectif 5x optique de 10,8 Mpx. En façade, on peut s'appuyer sur une caméra de 10 Mpx pour les selfies. Pour la batterie, le Pixel 9 Pro Fond s'appuie sur un accu de 4650 mAh et une charge rapide 45 W (le chargeur n''est pas fourni dans la boîte). Quant au prix, Google semble se rapprocher de Samsung avec un tarif démarrant à 1899 euros tout de même. Comptez 2029 euros pour la version équipée de 512 Go d'espace de stockage.

Google Pixel 9 : de nouveaux outils d'intelligence artificielle arrivent

L'intelligence artificielle demeure le nerf de la guerre pour tous les fabricants de smartphones. Et le géant américain qui fournit bon nombre d'outils à la majorité des acteurs en lice, garde le rythme. Ainsi tous ses nouveaux smartphones, du Pixel 9 au Pixel 9 Pro Fold, vont bénéficier de nouvelles fonctions tirant partie de l'IA. En photo tout d'abord, on pourra compter sur la fonction Add Me. Lorsque l'on souhaite saisir un cliché de groupe mais figurer tout de même dans le cadre sans pour autant réaliser un selfie, Add Me peut entrer en scène. Il suffit de saisir un premier cliché puis de prêter l'appareil à une personne déjà photographiée. On s'installe alors à une place laissée vide sur la première photo et on déclenche une seconde fois. Les algorithmes de Google se mettent alors en branle pour fusionner les deux images afin que tout le monde apparaisse sur la photo.

© Google

Autre fonction intéressante cette fois-ci liée aux captures d'écran que l'on est amené à faire sur le mobile. Un peu à la manière de Recall sur Windows, il sera possible de retrouver une capture d'écran en indiquant quelques informations sur son contenu sans avoir à faire défiler toute la photothèque. Une opération de recherche qui s'effectue directement sur l'appareil et ne nécessite pas de connexion à Internet.

La fonction Re-Imagine, active en local sur l'appareil, permet de modifier l'ambiance d'un cliché en remplaçant un ciel gris par du grand bleu ou de la neige par exemple.

Il sera également possible d'utiliser la fonction Vidéo Boost (sur les modèles Pro uniquement) pour améliorer la qualité d'une vidéo avec un upscaling jusqu'à 8K, ou encore la fonction Res Zoom pour optimiser le rendu lorsque le zoom est utilisé dans une vidéo.

D'autres nouvelles fonctions devraient également débarquer. On note par exemple le Résumé d'appel. Il permet d'enregistrer une conversation téléphonique (l'interlocuteur est informé de l'enregistrement) et d'obtenir, une fois la conversation terminé, un résumé de ce qui s'est dit. Pratique pour ne rien oublier lorsqu'on n'a pas de quoi noter sous la main. Toujours concernant les appels téléphoniques, la fonction Clear Calling permet de supprimer les bruits parasites pendant un appel pour mieux entendre et comprendre son interlocuteur. Ces deux fonctions s'exécutent en local sur l'appareil.